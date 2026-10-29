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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर 11वें चंद्रमा से समाज सेवा में रुझान, दोपहर बाद सुधरेगी आर्थिक स्थिति व मार्केट से नया ऑर्डर

Aaj Ka Kark Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर 11वें चंद्रमा से समाज सेवा में रुझान, दोपहर बाद सुधरेगी आर्थिक स्थिति व मार्केट से नया ऑर्डर

Aaj Ka Kark Rashifal 29 October 2026 करवा चौथ: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 11वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में नया ऑर्डर, विवाह के योग, करवा चौथ पारिवारिक सुख और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Oct 2026 07:17 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन, समाज सेवा, प्रतिष्ठा व नेटवर्क स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप जनकल्याण और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे; आपका सामाजिक दायरा और सम्मान बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

  • दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिघ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 11वें भाव - उच्च स्थिति) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

दोपहर बाद वित्तीय स्थिति में सुधार, नया ऑर्डर: कारोबार की शुरुआत में आप नकदी प्रवाह या फाइनेंस को लेकर कुछ असहजता या परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद ग्रह स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और आर्थिक दबाव दूर होगा. निवेश से संबंधित कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं.

मार्केट से नया ऑर्डर, न्यू बिजनेसमैन की मेहनत: बाजार में किसी पुरानी पार्टी या प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम से आपको एक बड़ा और नया व्यावसायिक ऑर्डर मिल सकता है, जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. नए व्यापारी (New Businessmen) अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी-जान से जुटेंगे; व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज की गई कड़ी मेहनत निकट भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर फोकस से नए अवसर, यूनिक पहचान: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) इस समय बाहरी भागदौड़ या मार्केटिंग के बजाय अपने मूल वर्कप्लेस (दफ्तर) पर ही अधिक समय बिताएं और क्लाइंट्स के ऑर्डर्स समय पर डिलीवर करवाएं; इससे न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि करियर में नए अवसर भी सुलभ होंगे. कार्यक्षेत्र में आपके विशिष्ट काम की शैली ऐसी होगी जिसे कोई दूसरा सहकर्मी रिप्लेस नहीं कर पाएगा.

व्यर्थ की चर्चा से दूरी बनाएं: दफ्तर में कुछ अल्पज्ञानी या नकारात्मक सहकर्मियों के साथ गैर-जरूरी बहस और गॉसिप में अपना बहुमूल्य समय बिल्कुल बर्बाद न करें. केवल अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान लगाएं.

3. करवा चौथ, विवाह चर्चा, खेल जगत व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात, शाम को परिवार संग सुखद पल: घर में अविवाहित जातकों (Unmarried Persons) के विवाह या रिश्ते को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है. करवा चौथ के इस पावन पर्व पर शाम के समय परिवार और जीवनसाथी के साथ बेहद आत्मीय व सुखद समय बिताने के उत्कृष्ट संयोग बन रहे हैं.

खिलाड़ी योग और व्यायाम पर दें ध्यान: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को अपनी फिटनेस और स्टैमिना को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम को दिनचर्या में शामिल रखना चाहिए.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 11वें उच्च चंद्रमा से मानसिक उल्लास बना रहेगा. करवा चौथ का निर्जला व्रत रखने वाले जातक दिन में ऊर्जा बचाकर रखें और रात्रि में चंद्र अर्घ्य के बाद सात्विक व सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन संयोग पर 11वें भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल मां पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन, अक्षत और थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें और माता करवा से अखंड सौभाग्य व समृद्धि का आशीर्वाद लें. किसी सुहागिन महिला को सफेद मिठाई (रसगुल्ला/पेड़ा) और चने की दाल का दान करें. इससे आर्थिक अड़चनें समाप्त होंगी, विवाह संबंधी वार्ताएं सफल होंगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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