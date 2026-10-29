Aaj Ka Singh Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, अधिकार व सामाजिक प्रभुत्व स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आप कार्यक्षेत्र में अन्य लोगों के स्वभाव और कार्यप्रवृत्ति को गहराई से समझने में माहिर रहेंगे; आपकी मनोवैज्ञानिक समझ आपको सबसे आगे रखेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)

29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र

रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

फेस्टिव सीजन में भाग्य का पॉजिटिव स्ट्रोक, कॉम्पिटिटर्स पर बढ़त: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में व्यापारियों के लिए भाग्य का एक सकारात्मक मोड़ (Positive Stroke) देखने को मिलेगा. आपकी सटीक रणनीति और ग्रहों की अनुकूलता आपको बाजार में अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से काफी आगे खड़ा कर देगी.

थकान पर हावी होगा लक्ष्य: नए कारोबारियों (New Businessmen) को काम की अधिकता के चलते दिन के मध्य में हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपने मुख्य लक्ष्य और विजन को याद करेंगे, आपके भीतर पुनः ऊर्जा और चुस्ती लौट आएगी और आप अपने काम में मशगूल हो जाएंगे. व्यापारिक कार्यप्रणाली सामान्य रहेगी, लेकिन आप उसे और आधुनिक बनाने में जुटे रहेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बॉस और सीनियर से सीखने का सुनहरा अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों और बॉस के सानिध्य से बहुत कुछ नया व व्यावहारिक सीखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में आपके करियर को नई दिशा देगा.

पूरी निष्ठा से होंगे पेंडिंग काम पूरे: कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. आपकी सकारात्मक और आशावादी सोच के चलते दफ्तर में लंबे समय से अटके हुए सभी पेंडिंग काम तेजी से पूरे हो जाएंगे.

3. करवा चौथ, दांपत्य, खेल जगत व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर प्रेम और गंभीरता का संगम: करवा चौथ के इस पावन पर्व पर आपका वैवाहिक जीवन प्रेम, समर्पण और परिपक्व गंभीरता के खूबसूरत तालमेल से सजा रहेगा. माता-पिता की सेवा करने से आपका चित्त आंतरिक शांति और आनंद से ओतप्रोत रहेगा.

खिलाड़ियों के लिए वाहन सावधानी का अलर्ट: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को सड़क पर चलते और वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्क रहना होगा. संभव हो तो वाहन स्वयं ही चलाएं और गति पर नियंत्रण रखें; जरा सी लापरवाही से चोट-चपेट लगने की आशंका बन सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 10वें उच्च चंद्रमा से मानसिक मजबूती रहेगी. करवा चौथ का निर्जला व्रत रखने वाले जातक दिन में ऊर्जा बचाएं और रात्रि में चंद्र दर्शन व अर्घ्य के बाद हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 8

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन अवसर पर प्रातः काल सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली व अक्षत मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर और पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय माता करवा और चंद्रमा की विधिवत पूजा कर अर्घ्य दें तथा जीवनसाथी को कोई लाल या गुलाबी उपहार भेंट करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी और दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा.

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