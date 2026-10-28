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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKarwa Chauth 2026 Puja Samagri: करवा चौथ की थाली में क्या रखें? पूजा से पहले मिला लें सामान, जानें मुहूर्त

Karwa Chauth 2026 Puja Samagri: करवा चौथ की थाली में क्या रखें? पूजा से पहले मिला लें सामान, जानें मुहूर्त

Karwa Chauth 2026 Puja Samagri: करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026 को है. जानें पूजा सामग्री की सूची, थाली में क्या रखें और चंद्र अर्घ्य के लिए क्या चाहिए. नई दिल्ली में पूजा मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 बजे है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026 Puja Samagri: करवा चौथ की थाली सजाते समय कभी रोली की डिब्बी ढूंढनी पड़ती है तो कभी याद आता है कि दीपक की बाती रह गई. करवा और छलनी खरीद लेने के बाद भी पूजा का कुछ छोटा सामान छूट सकता है. ऐसे में तैयारी का आसान तरीका है कि शाम की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य और बायने का सामान पहले ही अलग रख लिया जाए.

इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को है. नई दिल्ली में पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा. थाली के लिए रोली, अक्षत, फूल, दीपक, घी, बाती और मिठाई तैयार रखें.

करवा, जल का पात्र और परिवार की परंपरा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री भी पहले जुटा लें.

करवा चौथ की पूजा के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

सामग्री खरीदने से पहले घर में मौजूद सामान देख लें. चौकी, थाली और जल का पात्र पहले से है तो उन्हें साफ करके इस्तेमाल किया जा सकता है. नीचे सूची दी गई है. पूजा की सामग्री और रस्मों में क्षेत्र तथा परिवार के अनुसार अंतर हो सकता है-

  • साफ चौकी और कपड़ा- पूजा का स्थान तैयार करने के लिए
  • शिव-पार्वती, गणेश जी या करवा चौथ का पूजन चित्र- घर की पूजा-पद्धति के अनुसार
  • करवा और उसका ढक्कन- करवा पूजन के लिए
  • पूजा की थाली और छोटी कटोरियां- सामग्री रखने के लिए
  • रोली या कुमकुम, अक्षत, हल्दी और चंदन- तिलक और पूजन के लिए
  • मौली या कलावा- पूजा-पद्धति के अनुसार बांधने के लिए
  • फूल और माला- अर्पित करने के लिए
  • दीपक, घी और रूई की बाती- दीप जलाने के लिए
  • धूप या अगरबत्ती- पूजन के लिए
  • फल और मिठाई- भोग के लिए
  • साफ जल और लोटा- पूजन तथा चंद्र अर्घ्य के लिए
  • व्रत कथा की पुस्तक या पढ़ने योग्य कथा- कथा सुनने-पढ़ने के लिए

कई परिवारों में पान, सुपारी, नारियल, गेहूं या चावल, सींकें, आटे की लोई और विशेष पकवान भी रखे जाते हैं. इन्हें अपनी पारिवारिक रीति के अनुसार सूची में शामिल करें.

पूजा की थाली में क्या रखें?

थाली में सभी बड़े पात्र रखने की जरूरत नहीं है. रोली और अक्षत छोटी कटोरियों में रखें. फूल, मिठाई, मौली और दीपक साथ रख लें. करवा तथा जल का लोटा थाली के पास रखा जा सकता है.

यदि आपके घर की पूजा में सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, तो उसे भी तैयार रखें. गेहूं, सींकें या दूसरी सामग्री की मात्रा घर के बड़ों से पहले पूछ लें. किसी दूसरी सूची में लिखी संख्या को सभी परिवारों के लिए एक जैसा नियम न मानें.

चंद्रमा को अर्घ्य देने का सामान अलग रखें

शाम की पूजा के बाद चंद्रदर्शन के लिए जाते समय जरूरी सामान ढूंढना न पड़े, इसलिए एक छोटी थाली अलग तैयार कर लें. उसमें ये चीजें रखी जा सकती हैं:

- साफ जल से भरा लोटा या करवा.
- दीपक और उसे जलाने का सामान.
- परिवार की परंपरा के अनुसार फूल, अक्षत और मिठाई.
- छलनी, यदि आपके घर में उससे चंद्रदर्शन की रीति है.

कई घरों में छलनी से चांद और पति का चेहरा देखने की परंपरा निभाई जाती है. हालांकि, पूजा की स्थानीय रीति अलग हो सकती है.

करवे में जल भरें या अनाज?

इस सवाल का जवाब हर परिवार में एक जैसा नहीं मिलेगा. कुछ घरों में जल से भरा करवा रखा जाता है, जबकि कुछ परंपराओं में अनाज और ढक्कन पर मिठाई या दूसरी सामग्री रखने की रीति है. कहीं एक करवा इस्तेमाल होता है तो कहीं दो.

इसलिए करवे की संख्या और उसमें रखी जाने वाली सामग्री घर की पूजा-पद्धति के अनुसार तय करें. पहली बार व्रत रख रही हैं तो खरीदारी से पहले यह बात पूछ लेना उपयोगी रहेगा.

बायना और श्रृंगार का सामान भी तैयार कर लें

कई परिवारों में सास या घर की बड़ी महिला को बायना देने की परंपरा है. इसमें मिठाई, फल, पकवान, वस्त्र, सुहाग सामग्री और दक्षिणा रखी जाती है. इसकी सामग्री परिवार की रीति और अपनी सुविधा के अनुसार तय करें.

अपनी बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी और आभूषण पूजा सामग्री से अलग रखें. सरगी की परंपरा वाले घरों में सुबह के भोजन की तैयारी भी रात को कर लेने से आखिरी समय की भागदौड़ कम होगी.

करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त क्या है?

पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में पूजा का समय शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा. ये समय नई दिल्ली के हैं; दूसरे शहरों के लिए स्थानीय पंचांग देखें.

पूजा से पहले एक बार दीपक की बाती, घी, रोली, अक्षत, भोग और अर्घ्य का जल मिला लें. सजावट पूरी होने के बाद यही छोटी चीजें अक्सर ध्यान से रह जाती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026
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