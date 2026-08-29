Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 29 अगस्त 2026 को राशियों का दिन दो अलग-अलग हिस्सों में बंटा रहेगा. चंद्रमा रात 9:38 बजे तक कुंभ राशि में रहेगा और इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा.

मेष राशि वालों को दिन में आय और संपर्कों से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. वृषभ के लिए करियर और नई जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रहेंगी. सिंह को साझेदारी से जुड़े जरूरी काम रात से पहले निपटा लेने चाहिए.

वहीं, मीन राशि वालों को रात के बाद नई ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस हो सकती है. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से एकादश भाव (कुंभ राशि) यानी लाभ, आय और मित्रता के भाव में संचरण करेगा, इसके बाद वह द्वादश भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

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भादो मास के आरंभ और एकादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आय के नए स्रोतों को तलाशने, मित्रों के साथ संपर्क साधने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल रहेगा.

दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह में बजट की अनदेखी न करें. सुनियोजित तरीके से किए गए प्रयास उत्तम परिणाम देंगे. भादो मास के आरंभ पर अपनी प्राथमिकताओं और बजट को स्पष्ट रखें. दिन में आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में रहने से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, लाभ प्राप्ति और रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का रहेगा. सुबह के समय किसी वरिष्ठ सहयोगी, मित्र या बड़े भाई-बहन की सलाह आपके लिए काफी मददगार साबित होगी.

दोपहर के बाद अपनी आर्थिक योजनाओं और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को गति दें. रात के समय चंद्रमा के द्वादश भाव में जाने से खर्चों में हल्की वृद्धि हो सकती है, इसलिए दिन के समय ही अपने जरूरी वित्तीय कार्यों को निपटा लें. आज शांत चित्त और एकाग्र रहकर काम करना आपको लाभ दिलाएगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और नेटवर्किंग का पूरा लाभ मिलेगा. यदि आप प्रबंधन, आईटी, मीडिया, जनसंपर्क या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या इंसेंटिव की दिशा में काम कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है. किसी भी तरह के कार्यस्थल विवाद से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक बिक्री बढ़ाने और नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए उत्तम रहेगा. पुराने व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं. सुरक्षित निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, रात के समय किसी भी नए या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

मित्रों या जीवनसाथी के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और नियमित विश्राम करें.

मेष राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव का ध्यान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या फल दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने जरूरी आर्थिक और पेशेवर लक्ष्यों को दिन के समय ही पूरा कर लें, बजट पर नियंत्रण बनाए रखें और व्यर्थ के मानसिक तनाव से दूर रहें.

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वृषभ राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से दशम भाव (कुंभ राशि) यानी कर्म और प्रतिष्ठा भाव में संचरण करेगा, इसके बाद एकादश भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास की शुरुआत और कर्म भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने, नई जिम्मेदारियों को संभालने और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अनुकूल रहेगा. हालांकि, जल्दबाजी में आकर किसी के बहकावे में न आएं.

संयम और धैर्य से किए गए कार्य दीर्घकालिक लाभ देंगे. भादो मास के आरंभ पर अपने पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. रात के बाद लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में गोचर करने से आज का दिन कर्मक्षेत्र में अनुशासन, प्रबंधन और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय उच्चाधिकारियों और अनुभवी लोगों से मिलने वाली सलाह आपके काम को आसान बनाएगी.

दोपहर के बाद अपनी पेशेवर छवि और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में गति आएगी. रात में चंद्रमा के एकादश भाव में जाने से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. दिनभर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाए रखें.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता और समर्पण के लिए वरिष्ठों की प्रशंसा मिल सकती है. यदि आप प्रबंधन, बैंकिंग, प्रशासन, शिक्षण या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. यदि पदोन्नति, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों को लेकर बात चल रही है, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से बचें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए बाजार में साख मजबूत करने और नई व्यावसायिक योजनाओं को लागू करने के लिए दिन उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री में स्थिरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ के योग बनेंगे. रात के समय व्यापारिक संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से अतिरिक्त धन लाभ हो सकता है. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. वे आपके घरेलू और पेशेवर निर्णयों में सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करने से रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यव्यस्तता और भागदौड़ के कारण शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और नीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने करियर और जरूरी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता सूची में रखकर पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें और वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

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मिथुन राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से नवम भाव (कुंभ राशि) यानी भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान और लंबी यात्राओं के भाव में संचरण करेगा, इसके बाद दशम भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन वैचारिक स्पष्टता, अध्ययन-अध्यापन, मार्गदर्शन प्राप्त करने और आध्यात्मिक शांति के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा.

दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होगी. हालांकि, बिना तथ्य जाने किसी बहस में पड़ने से बचें. संतुलित दृष्टिकोण से आपके सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे. भादो मास के आरंभ पर अपनी योजनाओं को अनुशासित रखें. दिन में भाग्य और वरिष्ठों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में रहने से आज का दिन धार्मिक प्रवृत्तियों, उच्च शिक्षा और योजनाओं के विस्तार के लिए अच्छा रहेगा. सुबह के समय गुरुजनों, पितातुल्य व्यक्तियों या मार्गदर्शकों से मिलने वाली सलाह आपके भविष्य की रणनीतियों को मजबूत करेगी.

दोपहर के बाद किसी लंबी दूरी की योजना या पेंडिंग कार्यों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. रात में जैसे ही चंद्रमा दशम भाव में आएगा, आपका ध्यान कर्मक्षेत्र और पेशेवर जिम्मेदारियों पर अधिक केंद्रित होगा. दिनभर शांत रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करना आपको सार्थक परिणाम देगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक और संवाद क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लेखन, मीडिया, शिक्षण, शोध, परामर्श (Consulting), कानून या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. यदि आप किसी नई भूमिका, प्रशिक्षण या असाइनमेंट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है.

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व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन माध्यमों और परामर्श से जुड़े कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर और अनुकूल रहेगी. धर्म-कर्म या ज्ञानार्जन से जुड़ी सामग्रियों पर खर्च हो सकता है. लंबी अवधि की बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट या बिना सोचे-समझे किए गए बड़े वित्तीय जोखिमों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों और बड़ों का आशीर्वाद मन को संबल देगा.

जीवनसाथी के साथ वैचारिक सामंजस्य उत्तम रहेगा और किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा. एक-दूसरे के विचारों और व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ या यात्रा की स्थिति में पैरों और जांघों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या हरे फल/वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी योजनाओं और जरूरी कार्यों को पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ के वैचारिक वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

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कर्क राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Kark Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से अष्टम भाव (कुंभ राशि) यानी शोध, गुप्त विद्या, आंतरिक चिंतन और आकस्मिकताओं के भाव में संचरण करेगा, इसके बाद नवम भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन मानसिक सजगता, आत्ममंथन और गूढ़ विषयों के अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा. हालांकि, दिन के समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, अनावश्यक संशय या जोखिम भरे निर्णयों से बचें.

रात के बाद भाग्य का भरपूर साथ मिलने लगेगा. भादो मास के आरंभ पर अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को संतुलित रखें. रात के बाद मानसिक स्पष्टता और भाग्य में वृद्धि होगी.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से आज का दिन सतर्कतापूर्वक अपने नियमित कार्यों को निपटाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का रहेगा. सुबह के समय दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने या पुरानी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें.

दोपहर के बाद पेंडिंग टैक्स, इंश्योरेंस या गोपनीय कागजी कार्यों को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. रात में जैसे ही चंद्रमा नवम भाव में आएगा, मन से बोझ हल्का होगा और आध्यात्मिक रुचि व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. दिनभर शांत दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता के साथ पूरा करें. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, फार्मा, बीमा, तकनीकी या ऑडिट क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें. किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े बदलाव की शुरुआत रात के बाद या अगले दिन करना अधिक अनुकूल रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नियमित बिक्री और पुराने बकाए की समीक्षा करने का रहेगा. दैनिक कार्यों में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें. बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति को उधारी देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें. रात के समय दूरस्थ संपर्कों या लंबी दूरी के व्यापार से लाभ के संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वाणी में सौम्यता जरूरी है. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन का सम्मान करें.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और काम का तनाव घरेलू रिश्तों पर हावी न होने दें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझें और किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान में विशेष सावधानी बरतें. अधिक तैलीय या गरिष्ठ भोजन से पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है. दिनभर की भागदौड़ के कारण हल्की मानसिक बेचैनी या सिरदर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें, वाहन सावधानी से चलाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

कर्क राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें तथा शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने नियमित और पेंडिंग कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

सिंह राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Singh Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से सप्तम भाव (कुंभ राशि) यानी साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य भाव में संचरण करेगा, इसके बाद अष्टम भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने, साझेदारी के कार्यों को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में प्रभाव बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

हालांकि, बातचीत में अहंकार या जिद्दी रवैये से बचें. विनम्रता और संतुलन से आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे. भादो मास के आरंभ पर रिश्तों और पेशेवर साझेदारी में तालमेल बनाए रखें. रात से पहले जरूरी संयुक्त कार्य निपटा लें.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से आज का दिन टीमवर्क, नेटवर्किंग और व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती लाने का रहेगा. सुबह के समय सहकर्मियों और जीवनसाथी के सहयोग से दिन की योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी.

दोपहर के बाद ग्राहकों, व्यावसायिक भागीदारों या मित्रों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत सकारात्मक परिणाम दे सकती है. रात में चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से स्वास्थ्य और मानसिक सजगता पर ध्यान देना आवश्यक होगा. दिनभर दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में टीम भावना और सार्वजनिक संवाद का पूरा लाभ मिलेगा. यदि आप प्रबंधन, मीडिया, जनसंपर्क, प्रशासन, कंसल्टेंसी या बिक्री क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्रता रखें. सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति से दूर रहकर अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए साझेदारी के कार्यों और दैनिक बिक्री में सुधार के अच्छे अवसर बनेंगे. नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. बाजार से रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. हालांकि, किसी भी नए बड़े वित्तीय अनुबंध या जोखिम भरे निवेश पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी कानूनी व वित्तीय पहलुओं की जांच अवश्य कर लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग मन को संतुष्टि देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. उनकी सलाह से किसी घरेलू समस्या का समाधान निकल सकता है. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्का खिंचाव और थकान महसूस हो सकती है. अधिक तैलीय भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या मौसमी फल दान करना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और हल्का पीला

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी साझेदारी और जरूरी पेशेवर कार्यों को पूरा करें, जीवनसाथी का सम्मान करें तथा वाणी में मधुरता और मन में शांति बनाए रखें.

कन्या राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से षष्ठ भाव (कुंभ राशि) यानी रोग, ऋण, सेवा और प्रतिस्पर्धा भाव में संचरण करेगा, इसके बाद सप्तम भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा. भादो मास के आरंभ और षष्ठ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता साबित करने, पेंडिंग रूटीन कार्यों को व्यवस्थित करने और विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए अनुकूल रहेगा.

हालांकि, अत्यधिक काम के बोझ और दूसरों की कमियां निकालने से बचें. व्यवस्थित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आपके सभी काम सुगमता से संपन्न होंगे. भादो मास के आरंभ पर अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को संतुलित रखें. रात के बाद साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आज का दिन दैनिक जिम्मेदारियों, अनुशासन और लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का रहेगा. सुबह के समय कानूनी कागजात, पेंडिंग बिल या स्वास्थ्य से जुड़ी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधीनस्थों का अच्छा सहयोग मिलेगा. रात में चंद्रमा के सप्तम भाव में जाने से पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों में गर्मजोशी आएगी. दिनभर शांत रहकर अपने नियमित काम निपटाना और विवादों से दूर रहना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपनी दक्षता और विश्लेषण क्षमता को प्रदर्शित करने का रहेगा. यदि आप आईटी, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, लीगल, मेडिकल, डेटा विश्लेषण या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.

प्रतिस्पर्धी माहौल में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कार्यस्थल पर गॉसिप या किसी सहकर्मी की आलोचना करने से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यप्रणाली को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नियमित बिक्री और ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए दिन बहुत उपयोगी रहेगा. सेवा उद्योग और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में गति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने छोटे-मोटे कर्जों या उधारी के निपटारे की योजना बन सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. किसी नए व्यक्ति पर बिना जांच-पड़ताल किए बड़ा वित्तीय भरोसा करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. रात के समय साथ में समय बिताने से आपसी समझ और बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ स्पष्ट और ईमानदार संवाद रखें. व्यर्थ की शंकाओं को जगह न दें.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. अधिक गरिष्ठ, तला हुआ या बासी भोजन लेने से पेट में गैस, अपच या भारीपन हो सकता है. दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को मांसपेशियों में खिंचाव या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या योग के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, हरे फल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का नीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी दिनचर्या और लंबित कार्यों को व्यवस्थित करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा व्यर्थ की आलोचना या विवादों से दूर रहें.

तुला राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Tula Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से पंचम भाव (कुंभ राशि) यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान और रचनात्मकता के भाव में संचरण करेगा, इसके बाद षष्ठ भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन बौद्धिक कार्यों, रचनात्मक योजनाओं और पारिवारिक सौहार्द के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा.

हालांकि, अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे किए गए खर्चों या सट्टेबाजी जैसे जोखिमों से बचें. संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन सुखद रहेगा. भादो मास के आरंभ पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करें. संतान पक्ष से सुखद सहयोग मिलेगा.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में रहने से आज का दिन नई सोच, सीखने की प्रवृत्ति और मानसिक ताजगी से भरा रहेगा. सुबह के समय शिक्षा, शोध या किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद संतान या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा. रात में जैसे ही चंद्रमा षष्ठ भाव में जाएगा, आपको अपनी दिनचर्या, खान-पान और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी. दिनभर सकारात्मक रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करना आपको सार्थक परिणाम देगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली की सराहना होगी. यदि आप कला, मीडिया, डिजाइनिंग, लेखन, शिक्षण, आईटी, डेटा विश्लेषण या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बेहतर बना रहेगा. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या कौशल सीखने की दिशा में प्रयासरत हैं, तो दिन का पहला हिस्सा अनुकूल संकेत देगा. कार्यस्थल पर किसी भी गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई मार्केटिंग योजनाओं को लागू करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री में स्थिरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और अनुकूल रहेगी. कला, सौंदर्य या ज्ञानार्जन से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट या सट्टेबाजी वाले जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतुष्टि मिल सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा. एक-दूसरे की भावनाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता से पेट में हल्की गैस या एसिडिटी हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, सफेद मिठाई या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी रचनात्मक व बौद्धिक क्षमताओं को सही दिशा दें, संतान और परिवार के साथ समय बिताएं तथा व्यर्थ की चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

वृश्चिक राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) यानी सुख, माता, भूमि और वाहन भाव में संचरण करेगा, इसके बाद पंचम भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन घरेलू सुख-सुविधाओं को व्यवस्थित करने, माता के सान्निध्य और आंतरिक शांति को प्राथमिकता देने के लिए उत्तम रहेगा.

हालांकि, घरेलू मामलों में अत्यधिक भावुकता या हठधर्मिता से बचें. शांत दृष्टिकोण और व्यावहारिक सोच से पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा. भादो मास के आरंभ पर पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक शांति पर ध्यान दें. रात के बाद बौद्धिक कार्यों और रचनात्मकता में वृद्धि होगी.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से आज का दिन घर-परिवार, निजी प्राथमिकताओं और सुकून की तलाश का रहेगा. सुबह के समय माता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक संबल मिलेगा. घरेलू उपयोग की वस्तुओं या घर की साज-सज्जा से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रह सकती है.

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और जरूरी घरेलू दायित्वों को पूरा करने में गति आएगी. रात में जैसे ही चंद्रमा पंचम भाव में आएगा, आपकी सोच में ताजगी और रचनात्मकता का संचार होगा. दिनभर संतुलन बनाए रखें और पुरानी बातों को तूल देने से बचें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता और शांत मन से पूरा करें. यदि आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मीडिया, आईटी, प्रशासन, आर्किटेक्चर या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों और सुझावों को सराहा जाएगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता और विनम्रता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के तनाव या आंतरिक राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण सामग्री, वाहन, साज-सज्जा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी. स्थानीय ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर की जरूरतों या मरम्मत कार्यों पर कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है. संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में कागजात की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही निर्णय लें. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. परिवार के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण घरेलू योजना पर चर्चा हो सकती है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन अत्यधिक सोचने या भागदौड़ के कारण छाती में हल्का भारीपन, एसिडिटी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने घरेलू दायित्वों और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से मन को मुक्त रखें.

धनु राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से तृतीय भाव (कुंभ राशि) यानी पराक्रम, संचार, साहस और छोटे भाई-बहन के भाव में संचरण करेगा, इसके बाद वह चतुर्थ भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और तृतीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन ऊर्जा, आत्मविश्वास, नए संपर्कों और पेंडिंग कॉल्स को निपटाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. हालांकि, अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे कोई वादा करने या तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें.

सौम्य संवाद और साहस से आपके सभी काम सुगमता से संपन्न होंगे. भादो मास के आरंभ पर अपने संवाद कौशल और संपर्कों का सही उपयोग करें. रात के बाद घरेलू सुकून और पारिवारिक शांति मिलेगी.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में रहने से आज का दिन सक्रियता, नेटवर्किंग और भाई-बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का रहेगा. सुबह के समय किसी मित्र, सहयोगी या रिश्तेदार से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए लाभदायक होगी.

दोपहर के बाद किसी छोटी यात्रा या पेंडिंग मीटिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने में गति आएगी. रात में जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाएगा, आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर घर-परिवार और माता के स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा. दिनभर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता और तार्किक सोच की सराहना होगी. यदि आप मीडिया, आईटी, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग, टेलीकॉम या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों और टीम के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या विचार को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए दिन अनुकूल है. कार्यस्थल पर गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन और नए ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए समय उत्तम रहेगा. स्थानीय संपर्कों से लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. संचार उपकरणों या यात्रा पर कुछ खर्च हो सकता है. सुरक्षित निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय अनुबंध को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. रात के समय साथ में समय बिताने से आपसी समझ और बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा. एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ या कंप्यूटर/फोन के अधिक उपयोग के कारण कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, चने की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी नेटवर्किंग और संचार से जुड़े जरूरी कार्यों को पूरा करें, भाई-बहनों का सहयोग करें तथा व्यर्थ की बहसों से खुद को दूर रखें.

मकर राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Makar Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (कुंभ राशि) यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव में संचरण करेगा, इसके बाद तृतीय भाव (मीन राशि) में प्रवेश करेगा.

भादो मास के आरंभ और द्वितीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन संचित धन के प्रबंधन, वाणी के सकारात्मक प्रभाव और पारिवारिक सामंजस्य के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. हालांकि, बातचीत में हठधर्मिता या अनावश्यक खर्चों से बचें. शांत दृष्टिकोण और विनम्र वाणी से आपके सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे.

भादो मास के आरंभ पर धन प्रबंधन और पारिवारिक सौहार्द को प्राथमिकता दें. रात के बाद आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में रहने से आज का दिन आर्थिक स्थिरता, बचत योजनाओं और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ वित्तीय या मांगलिक विषयों पर सार्थक बातचीत हो सकती है.

दोपहर के बाद अपनी आर्थिक योजनाओं और पेंडिंग हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने में गति आएगी. रात में चंद्रमा के तृतीय भाव में प्रवेश करने से सामाजिक संपर्कों और पराक्रम में वृद्धि होगी. दिनभर संतुलन बनाए रखें और किसी भी विवाद से दूरी रखें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता और वाणी के प्रभाव की सराहना होगी. यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, प्रशासन, आईटी, प्रबंधन, शिक्षण या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय विनम्रता और स्पष्टता रखें. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति से दूर रहकर अपने पेंडिंग असाइनमेंट समय पर पूरे करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह (Cash Flow) को मजबूत करने और पुराने बकाए की वसूली के लिए दिन उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री में स्थिरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. संचित धन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे. सुरक्षित निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति को बड़ा उधार देने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. घरेलू मामलों में उनकी सलाह से लाभ होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से दांतों या गले में हल्की संवेदनशीलता या पेट में भारीपन हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करें, वाणी में मधुरता रखें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से दूर रहें.

कुंभ राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा, इसके बाद द्वितीय भाव (मीन राशि) यानी धन व वाणी भाव में प्रवेश करेगा. भादो मास के आरंभ और लग्न भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन आत्मविश्वास, व्यक्तिगत प्रभाव, निर्णय क्षमता और नई योजनाओं को गति देने के लिए उत्तम रहेगा.

दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. हालांकि, मन में अत्यधिक भावुकता या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. शांत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे. भादो मास के आरंभ पर अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें. रात के बाद वित्तीय स्थिति और वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के लग्न भाव में रहने से आज का दिन आत्ममंथन, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और सामाजिक सक्रियता का रहेगा. सुबह के समय आपकी सोच में स्पष्टता रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण रणनीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी.

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और पेंडिंग कार्यों को गति दें. रात में चंद्रमा के द्वितीय भाव में जाने से आपका ध्यान पारिवारिक जिम्मेदारियों, संचित धन और निवेश की योजनाओं पर अधिक रहेगा. दिनभर शांत रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक विचारों की सराहना होगी. यदि आप तकनीक, शोध, मीडिया, शिक्षण, प्रशासन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत बना रहेगा. यदि आप किसी नई भूमिका या प्रोजेक्ट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो दिन का पहला हिस्सा सकारात्मक परिणाम दे सकता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने और बाजार में साख मजबूत करने के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा. दैनिक बिक्री में निरंतरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. रात के समय धन संचय और बचत योजनाओं से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं. सुरक्षित फंड्स में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट या बिना सोचे-समझे किए गए बड़े वित्तीय जोखिमों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. रात के समय साथ में समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, कंबल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर प्राथमिकताओं को पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से मन को मुक्त रखें.

मीन राशिफल शनिवार, 29 अगस्त 2026

Meen Rashifal 29 August 2026: आज से भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है. आज प्रतिपदा तिथि, सुकर्मा व धृति योग और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा रात 09:38 तक आपकी राशि से द्वादश भाव (कुंभ राशि) यानी व्यय, विदेश, दान और मोक्ष भाव में संचरण करेगा, इसके बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में प्रवेश करेगा. भादो मास के आरंभ और द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन धर्म-कर्म, बजट संतुलन, दूरस्थ संपर्कों और आत्ममंथन के लिए अच्छा रहेगा.

दिन के समय अनावश्यक खर्चों और मानसिक चिंताओं से बचें. रात के बाद चंद्रमा के लग्न में आते ही आपके आत्मविश्वास, ताजगी और निर्णय क्षमता में स्पष्ट वृद्धि होगी. भादो मास के आरंभ पर बजट पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखें. रात के बाद नई ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता का संचार होगा.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के द्वादश और फिर लग्न भाव में गोचर करने से आज का दिन दो अलग-अलग चरणों में रहेगा. सुबह के समय विदेश या दूरस्थ संपर्कों, ऑनलाइन कार्यों, कानूनी मामलों और बजट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना हितकारी रहेगा.

दोपहर के बाद अपने पेंडिंग कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाएं और बिना सोचे-समझे किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें. रात में जैसे ही चंद्रमा लग्न भाव में आएगा, मन से बोझ हल्का होगा और आपके विचारों में सकारात्मकता व स्पष्टता आएगी. दिनभर शांत दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता से पूरा करें. यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, कला, लेखन, अस्पताल, लीगल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें. कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. किसी नए प्रोजेक्ट या विचार को रात के बाद या अगले दिन प्रस्तुत करना अधिक फलदायी रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए ऑनलाइन माध्यमों, दूर-दराज के संपर्कों और सेवा उद्योग से जुड़े कार्यों में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन यात्रा, तकनीकी उपकरणों या अचानक आने वाले खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. दिन के समय किसी भी नए व्यक्ति को उधारी देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें. रात के समय आर्थिक मामलों में कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और काम का तनाव घरेलू जीवन पर न आने दें. रात के समय साथ में समय बिताने से आपसी समझ और बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करें तथा व्यर्थ की शंकाओं को जगह न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और नींद की कमी के कारण आंखों में थकान, सिर में भारीपन या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. रात के समय ऊर्जा और ताजगी में सुधार होगा. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

शनिवार और भाद्रपद मास के आरंभ पर भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें और शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, चने की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 09:09 से 10:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय बजट पर नियंत्रण रखें और नियमित कार्यों को शांति से पूरा करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से दूर रहें.

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