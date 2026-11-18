आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में करियर, पढ़ाई और रिश्तों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और तनाव होना युवाओं में आम बात हो गई है.

सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक-दमक देखकर खुद को कम समझना और हर काम का नतीजा तुरंत चाहने की आदत मन को और बेचैन कर देती है. ऐसे में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान आज भी मन को शांत रखने का सबसे आसान रास्ता है.

गीता की ये 3 आसान बातें आपकी ओवरथिंकिंग को कम कर सकती हैं:

1. सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें, नतीजे की चिंता छोड़ें

गीता की सीख: "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन."

हम अक्सर कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं, जैसे "परीक्षा में पास नहीं हुए तो?" या "नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा?".

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, उसका फल नहीं. जब आप 'आगे क्या होगा' यह सोचने के बजाय 'अभी क्या करना है' इस पर ध्यान देंगे, तो दिमाग की आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाएगी.

2. जो बीत गया उसे भूलें, आज में जीना सीखें

गीता की सीख: जो समय निकल गया उसका दुख मत मनाओ और जो आने वाला है उससे डरो मत, क्योंकि आज ही सबसे बड़ा सच है.

ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह या तो पुरानी गलतियों का पछतावा होता है या आने वाले कल का डर.

श्रीकृष्ण समझाते हैं कि बीते हुए कल को कोई बदल नहीं सकता. इसलिए पुरानी बातों को दिमाग से निकालें और अपना पूरा ध्यान आज के दिन को बेहतर बनाने में लगाएं.

3. दूसरों से अपनी तुलना बंद करें

गीता की सीख: "श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्."

आज फोन पर दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को दुखी करना तनाव की बड़ी वजह है.

गीता के मुताबिक, किसी और की नकल करने या उनकी तरह बनने की दौड़ में भागने से बेहतर है कि आप अपनी खूबियों और पसंद को पहचानें. हर इंसान की जिंदगी और कामयाबी का समय अलग होता है. इसलिए दूसरों को छोड़कर खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें.

क्यों काम की हैं ये बातें?

आज के दौर के डॉक्टर और काउंसलर भी यही मानते हैं कि जिन बातों पर हमारा बस नहीं चलता, उन्हें मान लेना ही सुकून पाने का पहला कदम है. गीता की ये बातें बिना किसी उलझन के हमें शांत और खुश रहना सिखाती हैं.

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