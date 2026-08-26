धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोयुद्ध के बीच ईरान में सत्ता बदलने की आहट, 24 दिसंबर के बाद क्या होगा?

युद्ध के बीच ईरान में सत्ता बदलने की आहट, 24 दिसंबर के बाद क्या होगा?

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल सत्ता परिवर्तन को लेकर है. ईरान की स्थापना कुंडली में दिसंबर 2026 के बाद नेतृत्व पर दबाव और जून 2027 से सत्ता की बड़ी परीक्षा के संकेत मिल रहे हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Iran Regime Change Prediction 2026: ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब ऐसी जगह पहुंच चुकी है, जहां एक गलत फैसला पूरे पश्चिम एशिया को फिर आग में झोंक सकता है. समुद्र में तेल के जहाज निशाने पर हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है. अमेरिका नए प्रतिबंध लगा रहा है और ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है.

इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है. क्या इस युद्ध का अगला अध्याय केवल मिसाइलों तक सीमित रहेगा या ईरान की सत्ता के भीतर भी बड़ा बदलाव होगा?

ईरान की स्थापना कुंडली में दिसंबर 2026 से जून 2027 के बीच ऐसा समय बन रहा है, जब देश का नेतृत्व भारी दबाव में आ सकता है. अचानक इस्तीफा, अधिकारों का बंटवारा, सैन्य नेतृत्व में फेरबदल या उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान संभव है. हालांकि पूरी सत्ता बदलने का सबसे संवेदनशील दौर इसके बाद शुरू होता दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- 400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

होर्मुज में छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य छोटा-सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2025 में 110 अरब घन मीटर से ज्यादा LNG इसी रास्ते से गुजरी थी. कतर का लगभग 93 प्रतिशत और UAE का 96 प्रतिशत LNG निर्यात होर्मुज पर निर्भर था.

अगस्त 2026 में ईरान ने 45 तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया. कुछ भारतीय रिफाइनरी कंपनियां भी इन जहाजों से दूरी बनाने की तैयारी कर रही हैं. खतरा केवल जहाज के पकड़े जाने का नहीं है. युद्ध बीमा महंगा हो रहा है. मालभाड़ा बढ़ रहा है और कंपनियां रास्ता बदलने के लिए मजबूर हैं.

ईरान और ओमान अस्थायी समुद्री गलियारा बनाने पर बातचीत कर रहे हैं. अमेरिका ने सुरंगें हटाने का दावा भी किया है. फिर भी हाल में एक टैंकर पर हमला बता रहा है कि समुद्र अभी सुरक्षित नहीं है.

यह वही चिंगारी है जो शांति की कोशिशों को कुछ घंटों में खत्म कर सकती है.

ईरान की कुंडली में छिपा है बड़ा संकेत

ईरान की स्थापना कुंडली के लिए 1 अप्रैल 1979, दोपहर 3 बजे और तेहरान का समय लिया गया है. इसके अनुसार सिंह लग्न और वृषभ राशि बनती है.

इस कुंडली की सबसे चौंकाने वाली स्थिति लग्न में दिखाई देती है. यहां शनि और राहु साथ बैठे हैं. लग्न किसी देश की सत्ता, पहचान और नेतृत्व को दिखाता है. शनि लंबे दबाव का ग्रह है, जबकि राहु डर, भ्रम, गुप्त चाल और अचानक बदलते फैसलों से जुड़ा है.

इस योग का अर्थ यह नहीं कि सरकार हमेशा कमजोर रहेगी. यह सत्ता को बहुत कठोर और जिद्दी भी बनाता है. लेकिन जब दशा और गोचर इसे सक्रिय करते हैं, तब नेतृत्व अपने ही फैसलों में फंस सकता है. जनता का भरोसा कम होता है. सत्ता के भीतर अलग-अलग गुट बनने लगते हैं.

दूसरा बड़ा संकेत अष्टम भाव में है. यहां सूर्य, मंगल और नीच का बुध बैठा है. अष्टम भाव अचानक संकट, गुप्त सैन्य कार्रवाई, खुफिया अभियान, धमाका और सत्ता के भीतर होने वाले बदलाव से जुड़ा माना जाता है.

सूर्य सत्ता का ग्रह है. मंगल सेना और हथियारों का. बुध बातचीत और सूचना का. तीनों का अष्टम भाव में होना बताता है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित युद्ध से नहीं, बल्कि किसी अचानक हुई घटना या गलत संदेश से पैदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें- सोना छुएगा नया आसमान या आएगी भारी गिरावट? ग्रह दे रहे बड़े संकेत!

दिसंबर 2026 में क्या बदल सकता है?

ईरान की कुंडली में इस समय गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है. यह अवधि 10 जून 2027 तक रहेगी. इसके भीतर 30 जुलाई से 24 दिसंबर 2026 तक शुक्र की प्रत्यंतर दशा है.

शुक्र इस कुंडली में सत्ता और सेना से जुड़े दशम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है. सप्तम भाव दूसरे देशों, समझौतों और खुले शत्रुओं को दिखाता है. इसलिए 24 दिसंबर तक दो तस्वीरें साथ-साथ दिखाई देंगी.

एक तरफ ईरान अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश करेगा. दूसरी तरफ पर्दे के पीछे समझौते की बातचीत भी चलती रहेगी. ओमान, पाकिस्तान या चीन जैसे देश संदेश पहुंचाने की भूमिका निभा सकते हैं.

सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई समझौता लगभग तैयार होकर अचानक टूट जाए. सप्तम भाव में जन्मकालीन केतु मौजूद है और इस समय गोचर का राहु भी इसी क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. इसलिए दोस्त और दुश्मन की सीमा साफ नहीं रहेगी. सार्वजनिक बयान कुछ और तथा बंद कमरे की बातचीत कुछ और हो सकती है.

क्या 24 दिसंबर के बाद सरकार गिर सकती है?

24 दिसंबर 2026 के बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा शुरू होने का संकेत मिलता है. सूर्य सीधे सत्ता, सर्वोच्च पद और शासक वर्ग का कारक है. ईरान की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है. इसलिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह से फरवरी 2027 के बीच नेतृत्व से जुड़ी कोई अचानक खबर सामने आ सकती है.

इसके कई रूप हो सकते हैं:

  • किसी बड़े नेता के अधिकार सीमित होना
  • सेना या सुरक्षा परिषद का प्रभाव बढ़ना
  • महत्वपूर्ण पद पर अचानक बदलाव
  • उत्तराधिकारी को लेकर अंदरूनी खींचतान
  • स्वास्थ्य या सुरक्षा कारणों से नेतृत्व का पीछे हटना

लेकिन इसे तत्काल जनक्रांति और पूरी सरकार के गिरने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता. उच्च का चंद्रमा और उच्च का गुरु बताते हैं कि ईरान की शासन व्यवस्था में संकट सहकर दोबारा खड़े होने की क्षमता भी है.

इसलिए दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच चेहरे या रणनीति बदल सकती है. पूरे शासन के बदलने का खतरा इससे आगे दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

सत्ता परिवर्तन का सबसे संवेदनशील समय कब?

ईरान की कुंडली में 10 जून 2027 को गुरु की महादशा समाप्त होगी और शनि की महादशा शुरू होगी. यह बदलाव साधारण नहीं है.

शनि ईरान के लग्न में जन्मकालीन राहु के साथ बैठा है. वह छठे और सातवें भाव का स्वामी भी है. ये भाव संघर्ष, विरोधी पक्ष, दूसरे देश और खुले युद्ध से जुड़े हैं. इसलिए जून 2027 से सरकार के लिए कहीं अधिक कठिन दौर शुरू हो सकता है.

जून 2027 से जून 2030 के बीच सत्ता का ढांचा बदलने, धार्मिक और सैन्य नेतृत्व के संबंधों में बदलाव तथा संविधान या उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना बढ़ेगी. इसमें भी 2027 का दूसरा हिस्सा और 2028 अधिक संवेदनशील दिखते हैं.

ज्योतिषीय योग तभी बड़ा शासन परिवर्तन बनता है, जब जमीन पर भी चार स्थितियां एक साथ बनें. अर्थव्यवस्था कमजोर हो, जनता का विरोध लंबे समय तक चले, सत्ता के भीतर गुटबाजी हो और सेना या सुरक्षा संस्थान एकमत न रहें.

यदि इन चारों में से केवल एक स्थिति बनेगी तो सरकार सख्ती बढ़ाकर टिक सकती है. लेकिन आर्थिक संकट, अंदरूनी बगावत और युद्ध में बड़ी क्षति एक साथ हुई तो शनि महादशा सत्ता की पूरी बनावट बदल सकती है.

भारत को इसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. हालांकि सरकार के अनुसार भारत अब करीब 40 देशों से तेल खरीदता है और लगभग 70 प्रतिशत आयात होर्मुज के बाहर के रास्तों से आ रहा है. इसलिए रास्ता बंद होते ही देश में तेल खत्म नहीं होगा.

असली चोट कीमतों से लगेगी. तेल महंगा होगा तो जहाज का किराया बढ़ेगा. रुपये पर दबाव आएगा. पेट्रोल-डीजल, हवाई टिकट और माल ढुलाई महंगी हो सकती है. इसका असर सब्जी, दूध, दवा, प्लास्टिक, पेंट और ऑनलाइन डिलीवरी तक दिखाई देगा.

खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की नौकरी और सुरक्षा भी चिंता का विषय है. संघर्ष के बाद 52,000 से अधिक भारतीयों को पहले ही क्षेत्र से वापस लाया जा चुका है. युद्ध फैला तो वापसी का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें- Auto Market September 2026: अभी कार बुक करें या फेस्टिव ऑफर का इंतजार?

क्या तीसरा विश्वयुद्ध शुरू होने वाला है?

फिलहाल तीसरा विश्वयुद्ध कहना जल्दबाजी होगी. रूस और चीन जैसे देश सीधे युद्ध में उतरने के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का रास्ता अपना सकते हैं. अरब देश भी अपने शहरों और तेल ठिकानों को युद्ध से बचाना चाहेंगे.

लेकिन खतरा वास्तविक है. होर्मुज में किसी बड़े जहाज पर हमला, अमेरिकी सैनिकों की भारी मौत या ईरान के परमाणु ठिकाने पर नई कार्रवाई पूरे समीकरण को बदल सकती है.

ईरान की कुंडली दिसंबर 2026 को महाविनाश की तय तारीख नहीं बताती. वह 24 दिसंबर के बाद नेतृत्व पर बढ़ते दबाव और जून 2027 से सत्ता की असली परीक्षा का संकेत देती है.

यानी दिसंबर अंत नहीं होगा. वह उस कहानी की शुरुआत हो सकता है, जिसमें युद्ध का मैदान समुद्र से निकलकर ईरान की सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाए.

यह भी पढ़ें- ABP Live की सच हुई 23 फरवरी की भविष्यवाणी! ईरान का अब क्या होगा? ग्रहों से छनकर आई चौंकाने वाली ख़बर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
World War 3 Astro Special Iran US War 2026 Iran Kundli
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
युद्ध के बीच ईरान में सत्ता बदलने की आहट, 24 दिसंबर के बाद क्या होगा?
ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट? दिसंबर के बाद बदल सकता है युद्ध का चेहरा, भारत पर पड़ेगा सीधा असर
राशिफल
तुला मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
तुला मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
राशिफल
कन्या मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
कन्या राशि सितंबर 2026: व्यापार में मुनाफा या नौकरी में बदलाव? पढ़ें लव लाइफ और सेहत की पूरी भविष्यवाणी
राशिफल
सिंह मासिक राशिफल सितंबर 2026 जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
सिंह मासिक राशिफल 2026 सितंबर में सूर्य-केतु की युति से बदलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेगा बड़ा लाभ?
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget