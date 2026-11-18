Ayodhya Ram Mandir Darshan Timing: अयोध्या में 18 से 22 नवंबर 2026 तक रामलला के दर्शन रात 11 बजे तक होंगे. चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने दर्शन का समय एक घंटा बढ़ाया है.

अगर आप रात में राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक समय और ध्यान रखें. रात 8:45 बजे भोग और संध्या आरती के लिए दर्शन रुकेंगे. इसके बाद रात 9:30 बजे से श्रद्धालुओं को फिर प्रवेश मिलेगा.

परिक्रमा मेले के लिये श्रीरामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ाया गया है। 18 से 22 नवम्बर तक श्रद्धालु रात्रि 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। रात्रि 8:45 बजे भोग और सायं आरती के लिये दर्शन स्थगित होंगे और रात्रि 9:30 बजे से मुख्य द्वार से प्रवेश और दर्शन पुनः आरम्भ होंगे। Shri Ramlala Darshan has been extended by one hour for the Parikrama Mela. From 18 to 22 November, devotees can have Darshan until 11 pm. Darshan will pause at 8:45 pm for Bhog and the evening Aarti, and entry through the main gate will resume at 9:30 pm. #RamMandir #Ayodhya #Parikrama — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) November 17, 2026

रात में रामलला के दर्शन का नया समय

रात 8:45 बजे: भोग और संध्या आरती के लिए दर्शन रुकेंगे

रात 9:30 बजे: आरती के बाद दर्शन के लिए दोबारा प्रवेश मिलेगा

रात 11 बजे: तक रात के दर्शन जारी रहेंगे

यह व्यवस्था रविवार 22 नवंबर तक लागू रहेगी. सामान्य तौर पर रात 10 बजे तक दर्शन होते हैं. मेले के दौरान रात 10 से 11 बजे के बीच एक अतिरिक्त घंटा मिलेगा. शाम के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो 8:45 से 9:30 बजे के बीच का 45 मिनट का विराम ध्यान में रखें.

परिक्रमा मेले के लिए क्यों बढ़ाया गया समय?

कार्तिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या आते हैं. इनमें कई श्रद्धालु परिक्रमा पूरी करने के बाद राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी करते हैं. इसी को देखते हुए न्यास ने रात में दर्शन का समय बढ़ाया है.

चौदह कोसी परिक्रमा का समापन 20 नवंबर को तड़के 2:55 बजे निर्धारित है. पंचकोसी परिक्रमा के लिए भी श्रद्धालुओं की आवाजाही रहेगी, इसलिए दर्शन की विशेष व्यवस्था 22 नवंबर तक रखी गई है.

अगर आप शाम को परिक्रमा पूरी करके सीधे मंदिर जाना चाहते हैं, तो अपने कार्यक्रम में आरती का विराम जोड़ लें. मसलन, रात 9 बजे मंदिर पहुंचने पर दोबारा प्रवेश शुरू होने के लिए 9:30 बजे तक का इंतजार रहेगा. परिवार के साथ जा रहे हैं तो मंदिर तक पहुंचने और दर्शन की कतार के लिए भी समय रखें. मेला क्षेत्र में प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग, रामपथ और मंदिरों के आसपास भीड़ और यातायात के प्रबंधन के लिए अलग-अलग जोन बनाए हैं. रास्ते में पुलिस और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें.

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