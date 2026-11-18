Vastu Shastra For Marriage: भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जहां नई दुल्हन का घर में आगमन माता लक्ष्मी के स्वरूप में देखा जाता है. शादी के बाद जब नई बहू ससुराल आती है, तो वह अपने साथ कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान और कई यादगार उपहार लेकर आती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि इस सामान को घर की सही दिशा में न रखा जाए, तो इसका सीधा असर दांपत्य जीवन और परिवार की सुख-शांति पर पड़ सकता है.

ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, घर की हर दिशा की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, जो नवविवाहित जोड़े के रिश्तों में प्रेम या तनाव का कारण बन सकती है. आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक नई दुल्हन का सामान किस दिशा में रखना अशुभ माना जाता है और इसके लिए सबसे उत्तम दिशा कौन-सी है.

इस दिशा में भूलकर भी न रखें नई दुल्हन का सामान

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, नई दुल्हन के कपड़े, अलमारी, बक्से या शादी से जुड़ा कोई भी भारी सामान घर या कमरे की दक्षिण (South) या दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा में रखने से बचना चाहिए.

आग्नेय कोण (South-East): यह अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है. यदि इस दिशा में नवविवाहिता का सामान रखा जाए, तो पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और वैचारिक टकराव बढ़ सकता है.

दक्षिण दिशा (South): ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं में दक्षिण दिशा को पितरों और यम से जोड़ा जाता है. इस दिशा में विवाह से जुड़ी शुभ वस्तुएं या दुल्हन का सामान रखने से रिश्तों में ठहराव या नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है.

ईशान कोण (North-East): यह देवताओं का स्थान है, जिसे हमेशा हल्का और स्वच्छ रखना चाहिए. यहां दुल्हन की भारी अलमारी या अटैची रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है.

कौन-सी दिशा है सबसे शुभ?

वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, नवविवाहित जोड़े का कमरा और दुल्हन का सामान रखने के लिए उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) और दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है.

नैऋत्य कोण (South-West): यह पृथ्वी तत्व की दिशा है, जो रिश्तों में स्थिरता, विश्वास और मजबूती लाती है. दुल्हन की अलमारी, आभूषण और कीमती सामान इस दिशा में रखना अत्यंत शुभ होता है.

वायव्य कोण (North-West): यह दिशा नवविवाहित दंपत्ति के बीच प्रेम, आकर्षण और आपसी सामंजस्य को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है.

नवविवाहित जोड़े के कमरे से जुड़े अन्य जरूरी वास्तु नियम



वास्तु के अनुसार, नवविवाहित जोड़े के बेड के बॉक्स में लोहे या किसी अन्य धातु का सामान, बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रखने चाहिए. इससे नींद में बाधा और मानसिक तनाव बढ़ता है.

लकड़ी के फर्नीचर का करें चुनाव: कमरे में धातु के बजाय लकड़ी का बेड और लकड़ी की अलमारी रखना वैवाहिक जीवन में गर्माहट और सकारात्मकता बनाए रखता है.

कपड़ों और दीवारों का रंग: नवविवाहिता के कमरे में गहरे काले या नीले रंग के बजाय हल्के गुलाबी, क्रीम, पीच या लाल रंग के शेड्स का इस्तेमाल करना शुभ होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.