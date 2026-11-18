उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में ब्राह्मणों वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक दल प्रयास में लगे हुए हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ब्राह्मण समुदाय की हिस्सेदारी का अनुमान करीब 10% है. करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव ठीक-ठाक माना जाता है.

यूपी में करीब 12 जिले ऐसे हैं, जहां 15 फीसदी से ज्यादा ब्राह्मण हैं. इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख जिले शामिल हैं.

2017 और 2022 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले?

विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 89% ब्राह्मणों का वोट मिला था. वहीं सपा को 6 फीसदी, कांग्रेस: 1 और अन्य को 4 फीसदी ब्राह्मण वोट हासिल हुआ था. वहीं विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी को 83 प्रतिशत, सपा को 7, कांग्रेस को 1 फीसद, बीएसपी को 2 और अन्य को 7 फीसदी ब्राह्मण वोट प्राप्त हुआ था.

2022 विधानसभा चुनाव में कितने ब्राह्मण विधायक बने?

बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 52 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे. इसमें बीजेपी के 46, सपा के 5 और कांग्रेस का एक विधायक बना था. इन विधायकों में हर आठवां MLA ब्राह्मण था.

अलग-अलग क्षेत्रों में ब्राह्मणों का दबदबा

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में ब्राह्मणों का काफी दबदबा है. इसमें अवध और पूर्वांचल भी शामिल हैं. अवध और पूर्वांचल राज्य की आधी से अधिक विधानसभा सीटों वाले इन क्षेत्रों में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव है, जो इन्हें चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है.

वहीं पश्चिमी यूपी में भी ब्राह्मणों का दबदबा कायम है. यहां भले ही OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दबदबा है, लेकिन ठाकुरों और जाटों के साथ-साथ ब्राह्मण भी एक प्रमुख समुदाय हैं, जो यहां की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं.

वहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में ब्राह्मणों का वोट अहम माना जा रहा है. इसलिए समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों की इन पर नजर है. सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने के प्रयास में लगी हुई हैं.

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