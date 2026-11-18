Kal Ka Rashifal, 19 November 2026: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और दैनिक पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 07:07:39 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि (अक्षय नवमी) प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूरे दिन और पूर्ण रात्रि तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

करण की बात करें तो सुबह 07:07:39 बजे तक कौलव करण और फिर शाम 07:19:09 (19:19:09) बजे तक तैतिल करण रहेगा. इसके अतिरिक्त सुबह 07:42:14 बजे तक व्याघात योग रहेगा, जिसके बाद पूरे दिन और रात अत्यंत शुभकारी हर्षण योग (30:39:47 बजे तक) का संयोग बनेगा.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 19 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (19 नवंबर 2026, गुरुवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी (सुबह 07:07:39 बजे तक), तत्पश्चात दशमी

कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी (सुबह 07:07:39 बजे तक), तत्पश्चात दशमी नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक)

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक) करण: कौलव (सुबह 07:07:39 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (शाम 19:19:09 बजे तक)

कौलव (सुबह 07:07:39 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (शाम 19:19:09 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: व्याघात योग (सुबह 07:42:14 बजे तक), तत्पश्चात हर्षण योग

व्याघात योग (सुबह 07:42:14 बजे तक), तत्पश्चात हर्षण योग वार: गुरुवार (भगवान श्री हरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर काम में आगे बढ़ने के लिए रहेगा. आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं. परोपकार के कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी और लोग भी काम में आपकी मदद करेंगे. यदि आपको किसी काम को लेकर समस्या आ रही थी, तो वह पिताजी की मदद से दूर होगी. जल्दबाजी में किसी से कोई वादा न करें, नहीं तो उसे पूरा करने में समस्या होगी. घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे धन खर्च बढ़ेगा.

वृषभ कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल के दिन आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा. संतान से कोई गलती होने की संभावना है, इसलिए उनकी संगति की ओर विशेष ध्यान दें. प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं. बिजनेस में यदि साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टनर से धोखा मिलने की आशंका है, सतर्क रहें. किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे.

मिथुन कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल आप कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर अपने बॉस से बहसबाजी में न पड़ें, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ सकता है. अत्यधिक तले-भुने भोजन से परहेज रखना फायदेमंद रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के काम की वाहवाही होगी और किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है. आवश्यक काम को लेकर भाइयों से मदद लेनी पड़ सकती है. विरोधी आपके बनते काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से मात दे पाएंगे. नए मकान या दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं.

कर्क कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए कुछ उलझन भरा रहेगा. संतान के करियर में आ रही समस्याओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. किसी काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है. बिजनेस में कोई बदलाव करने के लिए भी सोच-विचार करेंगे. विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें. अपने लिए कुछ महंगे कपड़े, लैपटॉप या मोबाइल आदि की खरीदारी कर सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.

सिंह कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा. जीवनसाथी की किसी आदत को लेकर परेशान रह सकते हैं, जो आपसी विवाद की वजह बन सकती है. भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. योग व व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अपनाकर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं. आपकी कोई बात परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है. आवश्यक कामों को प्राथमिकता दें, तभी वे समय से पूरे हो पाएंगे. बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाने के लिए सोच-विचार कर सकते हैं.

कन्या कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आप मन से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. फिर भी आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. कुछ मौसमी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिनके कारण थोड़ा परेशान रहेंगे. प्रेम जीवन जी रहे लोग किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. माता-पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

तुला कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. लेन-देन से संबंधित किसी योजना में बहुत सावधानी बरतनी होगी और किसी को धन उधार देने से बचें. वाहन चलाने में सावधानी बरतें. संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश करेगी, जिसे पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उसे पूरा कर पाएंगे. राजनीति में कार्यरत लोगों के कामों में कुछ कमियां आ सकती हैं, इसलिए काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, तभी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृश्चिक कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल आपको किसी काम को पूरा करने में समस्या आ सकती है. संतान की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई गलती करने से बचें, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ सकता है. परिवार में चल रही कलह सिरदर्द बन सकती है, जिसे मिल-बैठकर दूर करना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई निर्णय लें, तो जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं. आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहना होगा.

धनु कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा. यदि काम में जल्दबाजी दिखाई, तो नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में बॉस को दी गई आपकी कोई सलाह उन्हें खूब पसंद आएगी. काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. विदेश जाने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें वे अध्यापकों की मदद से दूर कर पाएंगे. पिताजी को आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है.

मकर कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

मकर राशि के जातक अपनी आय और व्यय में चल रही समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे. किसी काम में मन नहीं लगेगा और मन में उथल-पुथल बनी रहेगी, लेकिन आय बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लानी होगी. विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. तेज रफ्तार वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है.

कुंभ कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए-नए मार्ग खोलेगा. आप अपने कामों में तेजी से आगे बढ़ेंगे और बिजनेस में चल रही समस्याओं से भी निजात मिलेगी. किसी वाहन की खरीदारी की प्लानिंग कर सकते हैं. मित्रों के साथ कुछ समय मौज-मस्ती में व्यतीत करेंगे. यदि कोई नया आइडिया आए, तो उसे बिजनेस में तुरंत आगे बढ़ाएं. किसी के कहने में आकर लड़ाई-झगड़े में न पड़ें, वरना काम प्रभावित हो सकते हैं. परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे.

मीन कल का राशिफल 19 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए खुशियों से सराबोर रहेगा और आप फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि संतान को किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे. मन में अहंकार न रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो लाभदायक रहेगी. सहयोगियों से मदद मांगेंगे, तो आसानी से मिल जाएगी. माताजी से किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे वे पूरा अवश्य करेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.