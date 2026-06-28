Aaj Ka Rashifal: आज रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास और बड़े उलटफेर वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु (अग्नि तत्व) में प्रवेश कर रहे हैं. चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों के जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

आज साध्य योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कुछ चुनिंदा राशियों के लिए अचानक बंपर धन लाभ और करियर में बड़े सरप्राइज के रास्ते खोलेगा. लेकिन ध्यान रहे, आज शाम 05:27 से लेकर 07:11 बजे तक राहु काल का साया रहने वाला है, जिसके कारण कुछ राशियों को भारी आर्थिक नुकसान और वाद-विवाद से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं आज रविवार को आपकी राशि के सितारे क्या बड़ी चेतावनी या खुशखबरी दे रहे हैं. पढ़ें आज का संपूर्ण और सटीक दैनिक राशिफल!

मेष (Aries) - 28 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता और फूंक-फूंककर कदम रखने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, इसलिए आज आपको हर कदम सोच-समझकर रखना होगा. हालांकि दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग का प्रभाव रहेगा, जिसका लाभ सुबह के महत्वपूर्ण कार्यों में उठाएं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी बनाएंगे, लेकिन अष्टम का चंद्रमा अचानक कुछ गुप्त चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है. आज रात 25:10:00 तक ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद मूल नक्षत्र लगेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में काम का बोझ या अचानक कोई तकनीकी समस्या आपके सामने आ सकती है. सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय शांत रहें और वाणी पर नियंत्रण रखें. यदि नौकरी में कोई जरूरी मीटिंग या बड़ा फैसला लेना ही पड़े, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का चयन करें. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने या आधिकारिक कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब को दुरुस्त करने का है. शुभ योग के प्रभाव से आपके दैनिक कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन कोई बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट आज टाल देना ही बेहतर होगा. किसी भी नई व्यावसायिक डील को फाइनल करने के लिए राहु काल के समय का विशेष रूप से त्याग करें.

निवेश (Investment)

द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन अष्टम भाव के चंद्रमा और कमजोर चंद्रबल के चलते आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय जोखिम उठाना नुकसानदेह हो सकता है. केवल लॉन्ग-टर्म और सुरक्षित फंड्स पर ही भरोसा करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत भूलकर भी न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक है. धन भाव का मंगल और अष्टम का चंद्रमा मिलकर आपकी बातों में थोड़ा तीखापन ला सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अवांछित मतभेद होने की आशंका रहेगी. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण जोड़ों में दर्द, पेट में गड़बड़ी या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान को हल्का व संतुलित रखें. मानसिक शांति के लिए सुबह योग और प्राणायाम को समय जरूर दें.

लकी नंबर:1, 8 । लकी कलर:गहरा लाल, केसरिया

उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. आज किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा.

वृषभ (Taurus) - 28 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन संबंधों में मधुरता, व्यावसायिक सहयोग और संचित पूंजी बढ़ाने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है, जो आपके वैवाहिक और व्यावसायिक जीवन में खुशियां बढ़ाएगा. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग का प्रभाव रहेगा जो आपके दिन को और अधिक फलदायी बनाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न या प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर अद्भुत ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का संचार करेगा, जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल लेंगे. आज रात 25:10:00 तक ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी प्रगतिशील रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस दौरान दफ्तर में किसी भी नई कागजी कार्रवाई या आधिकारिक कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट करने या पार्टनरशिप डील फाइनल करने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के प्रभाव से आपके पुराने रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. मार्केट में आपकी साख और गुडविल में इजाफा होगा. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें और राहु काल के समय का विशेष रूप से त्याग करें.

निवेश (Investment)

लग्न भाव में मंगल की मजबूत स्थिति और सातवें चंद्रमा का सहयोग निवेश के मामलों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर भारी वित्तीय जोखिम लेने की भूल न करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन बेहद सुखद और प्रगाढ़ता लाने वाला रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके आपसी विश्वास और प्रेम को और गहरा करेगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है. हालांकि, लग्न में मंगल होने के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान बना रहेगा. लग्न का मंगल आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और मजबूत बनाए रखेगा. बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मांसपेशियों में हल्का खिंचाव या पैरों में थकान हो सकती है. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सुबह प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:2, 6 । लकी कलर:चमकीला सफेद, क्रीम

उपाय: रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करना आपके जीवन के सभी आर्थिक और मानसिक संकटों को दूर करेगा.

मिथुन (Gemini) - 28 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धा में विजय, धन वसूली और स्वास्थ्य सुधार का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव (शत्रु, रोग और प्रतियोगिता स्थान) में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है, जो आपको कोर्ट-कचहरी और प्रतियोगिता वाले कार्यों में बड़ी सफलता दिलाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है. आपकी राशि के लग्न भाव (प्रथम भाव) में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और तेज को बढ़ा रहे हैं. रविवार सूर्य का दिन होने से आज आपकी नेतृत्व क्षमता विशेष रूप से प्रखर रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और कूटनीतिक सूझबूझ की वजह से दफ्तर का माहौल आपके पक्ष में रहेगा. षष्ठ भाव का चंद्रमा ऑफिस के विरोधियों और राजनीति करने वाले लोगों को शांत रखने में मदद करेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा फैसला लेना चाहते हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के गुप्त विषयों पर चर्चा करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपने पुराने अटके हुए धन को वसूलने और बाजार में अपनी नई वित्तीय रणनीतियों को लागू करने के लिए उत्तम है. शुभ योग के प्रभाव से आपके दैनिक मुनाफे में सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

निवेश (Investment)

षष्ठ भाव के चंद्रमा और बारहवें भाव के मंगल को देखते हुए आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क या कर्ज लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर्स में पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. षष्ठ भाव के चंद्रमा के कारण जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी पुरानी घरेलू बात को लेकर हल्की नोकझोंक या वैचारिक मतभेद होने की आशंका रहेगी. बातचीत के दौरान अपने स्वभाव में लचीलापन रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज षष्ठ भाव के चंद्रमा और बारहवें मंगल के कारण पैरों में दर्द, आंखों में हल्की जलन या पेट से जुड़ी हल्की समस्या (अपच या गैस) परेशान कर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को बेहद संतुलित रखें और ज्यादा ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:3, 5 । लकी कलर:हल्का हरा, पीला

उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों और शत्रु बाधाओं को दूर कर देगा.

कर्क (Cancer) - 28 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है, जो आपको सटीक निर्णय लेने में मानसिक स्पष्टता और गजब का आत्मविश्वास देगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल की यह स्थिति अचानक धन लाभ और करियर में बड़े अवसरों के रास्ते खोलेगी. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों को सही दिशा और सफलता दिलाने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी रचनात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचम भाव का चंद्रमा दोपहर तक आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज से भरपूर रखेगा, जिससे दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी भी बहसबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क साधने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के प्रभाव से आपके दैनिक मुनाफे में सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट या बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

निवेश (Investment)

लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति और पंचम चंद्रमा का सहयोग निवेश के मामलों के लिए बेहद अनुकूल संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. पंचम भाव का चंद्रमा लव लाइफ में आपसी विश्वास, मधुरता और प्रेम को गहरा करेगा. जीवनसाथी के साथ घर की व्यवस्था या भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है. संतान पक्ष की ओर से भी आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान बने रहने का है. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या शारीरिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पंचम चंद्रमा के कारण आप मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को बेहद संतुलित रखें और वर्षा ऋतु में ठंडी चीजों से परहेज करें. सकारात्मक ऊर्जा के लिए सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:2, 7 । लकी कलर:चमकीला सफेद, हल्का पीला

उपाय: रविवार को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या चांदी की वस्तु का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों और कुंडली के दोषों को हमेशा के लिए दूर कर देगा.

सिंह (Leo) - 28 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र में दबदबा बनाने और घरेलू मामलों में संयम रखने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव (सुख और माता स्थान) में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, इसलिए आज आपको मानसिक रूप से धैर्य बनाए रखने और घरेलू मामलों में संयम से काम लेने की आवश्यकता होगी. हालांकि रविवार सूर्य का दिन है और सूर्य आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए आत्मविश्वास की कमी नहीं आएगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. कर्म भाव का मंगल आपको करियर में नई ऊर्जा, साहस और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देगा. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके कार्यों में स्थिरता और कूटनीतिक सफलता लेकर आएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और काम करने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. दशम मंगल के कारण आपको दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अपने साहस से पूरा कर लेंगे. हालांकि, कमजोर चंद्रबल के कारण काम का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नौकरी में बदलाव या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा फैसला लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का उपयोग करें. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में ऑफिस में किसी सीनियर के साथ बहस में बिल्कुल न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. दूर के संपर्कों से कोई बड़ा सौदा आगे बढ़ सकता है. यदि आप कोई नया कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें और दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते समय जल्दबाजी से बचें.

निवेश (Investment)

कर्म भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, चतुर्थ भाव के चंद्रमा और दोपहर तक के कमजोर चंद्रबल को देखते हुए आज शेयर बाजार, शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में आंख मूंदकर भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपसी सूझबूझ और तालमेल बनाए रखने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ संबंधों को संतुलित रखने में मदद करेगा, लेकिन कमजोर चंद्रबल के कारण छोटी-छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद या चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है. बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने वाला है. मानसिक तनाव, सुस्ती या सीने में हल्की जकड़न जैसी समस्या महसूस हो सकती है. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द को नजरअंदाज न करें. वर्षा ऋतु को देखते हुए खानपान में विशेष सतर्कता रखें. मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:1, 5 । लकी कलर:सुनहरा, केसरिया

उपाय: रविवार को सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य चालीसा का पाठ करें. आज किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

कन्या (Virgo) - 28 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ के बल पर कार्यों को सफल बनाने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव (पराक्रम और साहस स्थान) में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरी तरह मजबूत बना हुआ है, जो आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से भाग्य भाव (नवम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य का मंगल आपको अपने पुरुषार्थ से सफलता दिलाने की प्रेरणा देगा. भाई-बहनों का विशेष सहयोग आज आपको मिलेगा और लघु यात्रा से भी लाभ के योग हैं. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग आपके अटके हुए कार्यों को सही दिशा और कूटनीतिक सफलता दिलाने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की शैली सीनियर्स को काफी प्रभावित करेगी. तृतीय भाव का चंद्रमा आपके भीतर एक नई ऊर्जा और कार्यकुशलता पैदा करेगा, जिससे दफ्तर में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट पर बिना सोचे-समझे अंतिम हामी भरने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. शुभ योग के कारण ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यावसायिक लाभ होगा. आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल सौदे आज पूरे हो सकते हैं. यदि आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें और महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

निवेश (Investment)

नवम भाव में मंगल की स्थिति और पराक्रम के चंद्रमा का गोचर निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं. आईटी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में आंख मूंदकर भारी वित्तीय जोखिम उठाने से बचें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को और अधिक मधुर बनाएगा. नवम मंगल के कारण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, जिससे चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या शारीरिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पूरे दिन मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, वर्षा ऋतु में बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को बेहद संतुलित रखें. मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम व योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:3, 8 । लकी कलर:हल्का हरा, क्रीम

उपाय: रविवार को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों और कुंडली के शनि दोषों को हमेशा के लिए दूर कर देगा.

तुला (Libra) - 28 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाने और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव - धन, वाणी और संचित निधि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं बना हुआ है, इसलिए आपको धन के लेन-देन में और बातचीत करते समय थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल और द्वितीय भाव का चंद्रमा मिलकर अचानक से काम में थोड़ी व्यस्तता और गुप्त चुनौतियां बढ़ा सकते हैं. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपकी कूटनीतिक सूझबूझ को और अधिक मजबूत बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. दफ्तर के माहौल में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. कमजोर चंद्रबल के कारण काम का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. यदि नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस दौरान कागजी कार्रवाइयों में अत्यधिक सावधानी बरतें और वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को लागू करने और अपने पुराने खातों को दुरुस्त करने के लिए उत्तम है. शुभ योग के प्रभाव से व्यावसायिक गतिविधियों में स्थिरता बनी रहेगी. आपके कुछ रुके हुए कमर्शियल सौदे आज आगे बढ़ सकते हैं. यदि आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

निवेश (Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें. अष्टम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और पुरानी चल रही कड़वाहट को बीच में न आने दें. जीवनसाथी के साथ धन से जुड़े मामलों पर सकारात्मक और शांत रहकर चर्चा करें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने वाला है. आंखों में हल्की थकान, सुस्ती या मुख से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव के कारण खानपान में थोड़ा संयम बरतें, विशेषकर ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:2, 7 । लकी कलर:क्रीम, हल्का नीला

उपाय: रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 28 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी वृश्चिक (आपके लग्न या प्रथम भाव) में ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे. आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपके हर निर्णय में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव का मंगल और लग्न का चंद्रमा मिलकर आपके भीतर एक गजब का आकर्षण, साहस और काम करने का जुनून पैदा करेंगे. रविवार के दिन लग्न में चंद्रमा का यह संयोग विशेष रूप से शुभ फलदायी माना जाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी कार्यशैली को मजबूती देगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. अगर आप नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस दौरान कागजी कार्रवाइयों में सावधानी बरतें और वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने और नए ऑर्डर्स को फाइनल करने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल देखने को मिलेगा. कोई पुराना रुका हुआ सौदा आज फाइनल हो सकता है. यदि आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

निवेश (Investment)

लग्न भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में मंगल की स्थिति के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. लग्न का चंद्रमा जीवनसाथी और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को मधुर और गहरा बनाएगा. हालांकि, सप्तम मंगल के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें, वाणी पर संयम रखें और अहंकार को बीच में न आने दें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पूरे दिन मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:1, 9 । लकी कलर:गहरा लाल, पीला

उपाय: रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम के समय हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

धनु (Sagittarius) - 28 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से काम लेने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और एकांत-साधना में समय बिताने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से द्वादश यानी बारहवें भाव) में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, जिसके प्रभाव से खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है और आपको हर काम में थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का मंगल आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और प्रतियोगिता वाले कार्यों पर विजय दिलाएगा, जिससे आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके जटिल और अटके हुए कार्यों को कूटनीतिक गति देने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन थोड़ा मिश्रित फलदायी रहने वाला है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है और दफ्तर में अचानक कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन छठे भाव का मंगल आपके आत्मविश्वास को गिरने नहीं देगा. सहकर्मियों के साथ शांति से काम लें. यदि नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना बहुत जरूरी हो, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का लाभ उठाएं. राहु काल (17:38:17 से 19:22:59) के दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दबाजी में निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और बजट के अनुसार आगे बढ़ने का है. शुभ योग के प्रभाव से आपके दैनिक व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दूर के संपर्कों से लेन-देन करते समय थोड़ा सतर्क रहें. कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय दस्तावेज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें. किसी भी नए व्यावसायिक सौदे को पक्का करने के लिए राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

निवेश (Investment)

छठे भाव में मंगल की स्थिति और बारहवें चंद्रमा के गोचर को देखते हुए आज निवेश के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आज शेयर बाजार, इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय जोखिम या कर्ज लेकर निवेश करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है. केवल लॉन्ग-टर्म और सुरक्षित निवेशों पर ही भरोसा करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान नया निवेश शुरू करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. बारहवें चंद्रमा के कारण खर्चों या किसी पुरानी बात को लेकर जीवनसाथी से हल्की नोकझोंक या वैचारिक मतभेद होने की आशंका रहेगी, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें. छठे मंगल के प्रभाव से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग बना रहेगा. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा सचेत रहना होगा. बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा, सुस्ती या पैर में चोट व दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और खानपान को बेहद संतुलित रखें. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:3, 9 । लकी कलर:पीला, केसरिया

उपाय: रविवार को सूर्योदय के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक और मानसिक बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर देगा.

मकर (Capricorn) - 28 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और अटके हुए धन की वापसी का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है, जो आपके अटके हुए धन को वापस दिलाएगा और नए लाभ के द्वार खोलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव का मंगल आपकी निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिक कौशल और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में सफलता और शुभता सुनिश्चित करेगा. रविवार सूर्य का दिन होने से शनि के साथ सूर्य का यह संयोग मकर राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए तरक्की और नई जिम्मेदारियां लेकर आने वाला है. लाभ भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा और सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का पूरा लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख को दोगुना करने के लिए बेहतरीन है. शुभ योग और गर करण के प्रभाव से व्यापार में अच्छी उछाल और आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा. आपकी कोई बड़ी रुकी हुई कमर्शियल डील आज फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें. दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और राहु काल का विशेष ध्यान रखें.

निवेश (Investment)

एकादश भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए आज बेहद शानदार संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. लाभ भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को और अधिक गहरा व मधुर बनाएगा. पंचम मंगल लव लाइफ में नया उत्साह लेकर आएगा, लेकिन बातचीत के दौरान अहंकार को बीच में न आने दें. संतान पक्ष की ओर से भी आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पूरे दिन मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. शारीरिक मजबूती और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और हल्के योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:4, 8 । लकी कलर:गहरा नीला, क्रीम

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

कुंभ (Aquarius) - 28 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपने मान-सम्मान को बढ़ाने और पिता व वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से अधूरे काम पूरे करने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं. दसवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है, जो आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव का मंगल भूमि, भवन या पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके निर्णयों को बहुत सधा हुआ और सफल बनाए रखेगा. रविवार को दशम भाव में चंद्रमा का यह संयोग सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. दशम भाव का चंद्रमा होने से दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव में वृद्धि होगी. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि के दौरान नौकरी में जल्दबाजी में किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के प्रभाव से व्यापारिक गतिविधियों में अच्छा सुधार और मुनाफा देखने को मिलेगा. आज आपकी कोई बड़ी रुकी हुई कमर्शियल डील फाइनल हो सकती है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापार से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और राहु काल के समय को विशेष रूप से टालें.

निवेश (Investment)

कर्म भाव का चंद्रमा और चतुर्थ भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए आज अनुकूल संकेत दे रहे हैं. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने की भूल बिल्कुल न करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. दशम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म करने में मदद करेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. घर के माहौल में अधिक सकारात्मकता आएगी. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पुरानी चल रही शारीरिक थकान या जोड़ों के दर्द में बड़ी राहत मिलेगी. मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप मानसिक रूप से भी बेहद शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बदलते मौसम को देखते हुए खानपान को संतुलित रखें. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर:4, 8 । लकी कलर:नीला, क्रीम

उपाय: रविवार को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. शाम के समय किसी शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का जल या दूध से अभिषेक करें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन की सभी आर्थिक बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

मीन (Pisces) - 28 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग से अपने सोचे हुए कार्यों को गति देने और दीर्घकालिक योजनाओं को सफल बनाने का है. रविवार, 28 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 27:09:28 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपकी राशि से भाग्य यानी नवम भाव) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूरे दिन बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय भाव का मंगल आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पा लेंगे. दोपहर 13:29:23 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके हर कार्य में शुभता, स्थिरता और कूटनीतिक सफलता लेकर आएगा. रविवार को नवम भाव में चंद्रमा का यह गोचर धर्म, भाग्य और गुरु कृपा का प्रतीक माना जाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. भाग्य भाव का चंद्रमा होने से सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:17 से 12:52:07) का भरपूर लाभ उठाएं. ध्यान रहे कि राहु काल 17:38:17 से 19:22:59 तक रहेगा, इस अवधि में दफ्तर में किसी के साथ भी व्यर्थ की बहसबाजी में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों पर काम करने और अपने व्यापारिक नेटवर्क को दूर-दराज के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए उत्तम है. शुभ योग और गर करण के कारण दैनिक व्यापार में अच्छी गति और मुनाफा देखने को मिलेगा. आपके कुछ पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज आसानी से फाइनल हो सकते हैं. यदि आप कोई नया व्यावसायिक सौदा पक्का करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का चयन करें और महत्वपूर्ण कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

निवेश (Investment)

तृतीय भाव में मंगल की स्थिति और भाग्य भाव के चंद्रमा का सहयोग निवेश के मामलों के लिए आज बेहतरीन संकेत दे रहे हैं. फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती दे सकते हैं. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में बिना सोचे-समझे कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. यमगण्ड काल (12:24:12 से 14:08:54) के दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. नवम का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, पिता और जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को हमेशा के लिए खत्म करने में मदद करेगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ और जुड़ाव और अधिक गहरा होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा, इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक कष्ट, पैरों के दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पूरे दिन मजबूत चंद्रबल होने के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहद ऊर्जावान और शांत महसूस करेंगे. शारीरिक मजबूती बनाए रखने के लिए आज सुबह के समय प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खानपान को संतुलित रखें.

लकी नंबर:1, 3 । लकी कलर:हल्का पीला, क्रीम

उपाय: रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. किसी मंदिर में पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें और गुरु वंदना करें. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा.

Aaj Ka Rashifal: अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: आज 28 जून 2026 को राहुकाल का समय क्या है और इसमें शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए?

उत्तर: आज रविवार, 28 जून 2026 को राहुकाल का समय शाम 05:27 बजे से लेकर 07:11 बजे तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस अवधि में किए गए नए काम, बड़े निवेश या बिजनेस एग्रीमेंट में रुकावटें आने या नुकसान होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है.

प्रश्न 2: आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन (गोचर) किस राशि में हो रहा है?

उत्तर: आज 28 जून को चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि धनु (Sagittarius) में प्रवेश कर रहे हैं. चंद्रमा का लग्न और दशम भाव में होना मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है.

प्रश्न 3: 28 जून 2026 को कौन सा शुभ योग बन रहा है और इसका क्या महत्व है?

उत्तर: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर साध्य योग और अनुराधा नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है. साध्य योग में शुरू किए गए कूटनीतिक कार्य, नौकरी के प्रयास और गुप्त रणनीतियाँ बेहद सफल होती हैं. इस योग में की गई सूर्य पूजा से मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

प्रश्न 4: आज रविवार के दिन किन राशियों को धन के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी?

उत्तर: आज चंद्रमा के अष्टम और द्वादश भाव में गोचर करने के कारण वृषभ (Taurus) और मकर (Capricorn) राशि के जातकों को पैसों के लेन-देन, भारी निवेश या शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पूरी तरह बचना चाहिए. आज इन राशियों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी या गुप्त नुकसान के योग बन रहे हैं.

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