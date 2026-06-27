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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: एक खास मुलाकात बदल सकती है करियर और किस्मत की दिशा, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: एक खास मुलाकात बदल सकती है करियर और किस्मत की दिशा, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पहले की तुलना में अधिक लाभदायक हो सकता है. अगर आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो नतीजे आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपको कोई लाभ की योजना दिला सकता है.

इसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी दिखाई देगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे और घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा.

घर के बड़े सदस्यों से आपको सही दिशा और सलाह मिल सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. यदि पहले किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, तो इस सप्ताह बातचीत और समझदारी से उन्हें दूर करने में सफलता मिल सकती है. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी

बिजनेस और करियर से जुड़ी आपकी मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी और ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा. आपके कार्यों की सराहना होगी और कई जगहों पर आपकी क्षमता की चर्चा भी हो सकती है.

यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो इस सप्ताह किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं और यदि आप किसी विस्तार योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

नौकरी करने वालों को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं. अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, लेकिन यह आगे चलकर आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकती हैं. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अच्छे समाचार मिल सकते हैं.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह उपलब्धियों और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आपके द्वारा पहले किए गए प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देने लगेगा. नई योजनाओं को लागू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अधिक मेहनत और निरंतरता बनाए रखने का है. यदि आप किसी नई स्किल या कोर्स को सीखने की योजना बना रहे हैं, तो शुरुआत के लिए यह अच्छा समय माना जा सकता है.

महिलाएं अपने कामकाज में आगे बढ़ेंगी और उनके योगदान को सराहा जाएगा. इससे न केवल कार्यस्थल बल्कि परिवार में भी उनका सम्मान बढ़ेगा. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को कोई अहम जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य

सेहत इस सप्ताह सामान्य बनी रहेगी, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. आपको अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करना होगा ताकि कार्य और आराम के बीच संतुलन बना रहे.

पर्याप्त नींद लें, नियमित भोजन करें और मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. सुबह की सैर, योग और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. सप्ताह के अंत तक आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. आपकी मेहनत और सही समय पर लिए गए फैसले आपको आर्थिक मजबूती देंगे. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है.

हालांकि खर्चों को लेकर संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक फैसले से पहले पूरी जानकारी और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और दांपत्य जीवन भी प्रेमपूर्ण रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा.

जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का रहेगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो उसे दूर करने का यह अच्छा समय है.

अविवाहित लोगों के लिए भी सकारात्मक संकेत हैं. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आगे चलकर खास रिश्ता बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास और खुशी दोनों को बढ़ाएगा.

उपाय: शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को नीले रंग की वस्तुओं का दान करें. प्रतिदिन सुबह कुछ समय ध्यान करें और परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में सकारात्मकता बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 2026
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