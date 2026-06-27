Monthly Tarot Horoscope 2026: जुलाई 2026 टैरो मासिक रीडिंग, जुलाई 2026 का महीना कई राशियों के लिए पुरानी मेहनत का फल पाने, करियर में नई तकनीकों को अपनाने और आर्थिक अनुशासन बनाए रखने का समय है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, जहां कुछ राशियों के लिए यह महीना उपलब्धियों से भरा रहेगा, वहीं कुछ जातकों को अपनी वाणी और फिजूलखर्ची पर कड़ाई से नियंत्रण रखना होगा।

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, पूरे महीने का विस्तृत भाग्यफल.

इस महीने का विशेष सुझाव: मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर में बड़ी छलांग लगाने और निवेश से लाभ कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुला और धनु राशि के जातक पूरे महीने अपने बजट को संतुलित रखें और मिथुन राशि वाले अपनी सेहत के प्रति सजग रहें।

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, जुलाई का महीना आपके लिए उत्साह और बड़ी उपलब्धियों से भरपूर रहेगा। आपकी पहले की गई कड़ी मेहनत अब रंग लाएगी, विशेष रूप से वह प्रोजेक्ट जिसमें आप लंबे समय से निरंतर प्रयास कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या विदेशी क्लाइंट की मदद से बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाई देगा। यदि आप क्रिएटिव फील्ड या डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, तो ऑनलाइन नेटवर्किंग के माध्यम से बड़ा लाभ मिलना संभव है। जीवनसाथी का भावनात्मक समर्थन बना रहेगा; सामाजिक छवि सशक्त होगी।

वृषभ जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Taurus)

वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अत्यधिक व्यस्तताओं से भरा रहेगा। आपके सामने करियर के कई अवसर एक साथ आ सकते हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल होगा कि किस दिशा में जाना सही रहेगा। खासकर यदि आप किसी सामाजिक या राजनीतिक मंच से जुड़े हैं, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस महीने घरेलू जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र की चुनौतियां आपसे बेहतर संतुलन मांगेंगी। स्वास्थ्य और थकान को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें; व्यक्तिगत निर्णय लेते समय भावुकता से बचें।

मिथुन जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। इस महीने आपको घरेलू या पारिवारिक मामलों के कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे काम में पूरा ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में बार-बार ध्यान भटकने से काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इस समय आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्म-चिंतन (मेडिटेशन) का सहारा लेना चाहिए।

कर्क जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Cancer)

यह महीना आपकी लव लाइफ या प्रेम संबंधों के लिए कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीने आपको रिश्तों में भ्रम, आपसी दूरी और अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है। आपकी अपेक्षाएं पार्टनर से अधिक हो सकती हैं, जिससे मन में असंतोष उत्पन्न होगा। करियर के मोर्चे पर स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी, लेकिन नयापन लाने के लिए आपको रचनात्मकता अपनानी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अपने करियर विस्तार के लिए कोई नया स्किल या कोर्स जरूर सीखें।

सिंह जुलाई मासिक टैरो राशिफल (Leo)

इस महीने आपको अपने निजी रिश्तों और कार्यक्षेत्र, दोनों ही जगहों पर थोड़ा संयम और धैर्य बरतना होगा। भाई-बहनों, मित्रों या सहकर्मियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, जो मानसिक तनाव बढ़ाएंगे। ऑफिस में अपना संवाद पूरी तरह स्पष्ट और विनम्र रखें। इस महीने आपकी नेतृत्व क्षमता का विस्तार होगा, लेकिन ध्यान रहे कि क्रोध या जिद के कारण आपका कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। किसी बड़े-बुजुर्ग का साथ मिलने से आपको करियर की सही दिशा दिखाई देने लगेगी।

कन्या जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अवसर तो लेकर आएगा, लेकिन साथ ही कई बड़ी चुनौतियां और परेशानियां भी सामने खड़ी रहेंगी। कार्यक्षेत्र में अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जहां आपके नेतृत्व कौशल की कड़ी परीक्षा होगी। किसी भी प्रकार की साझेदारी (पार्टनरशिप) या वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में किसी भी कानूनी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है।

यह महीना आर्थिक मामलों में आपके लिए थोड़ा परेशानी और अस्थिरता वाला रह सकता है। इस महीने आपके सामने अचानक कुछ नए और अनपेक्षित खर्च सामने आएंगे, जबकि आपकी आय सीमित महसूस होगी। किसी पारिवारिक समारोह या माता-पक्ष से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको मानसिक रूप से थोड़ा दबाव में डाल सकती है। निवेश करते समय भावुकता की बजाय पूरी तरह व्यावहारिक सोच अपनाएं। करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन नई योजनाओं को लागू करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

वृश्चिक जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहद शानदार रहने वाला है। इस महीने आपके काफी समय से अटके हुए और रुके हुए कार्यों में तेजी से प्रगति आएगी। करियर से जुड़े जो प्रयास पहले निष्फल रहे थे, वे अब धीरे-धीरे बेहतरीन फल देने लगेंगे। पुरानी योजनाओं या पुराने किए गए निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और गंभीरता आपके पक्ष में काम करेगी, जिससे अधिकारी प्रभावित होंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

धनु जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना पारिवारिक मामलों में तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा तनाव दे सकता है। आपको सख्त सलाह दी जाती है कि अपने बढ़ते खर्चों पर कड़ाई से काबू रखें। इस महीने आप यात्रा, खरीदारी या किसी व्यक्तिगत शौक को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि आप विदेशी संपर्क या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हैं, तो कोई नया प्रस्ताव बड़ा लाभ दे सकता है; वित्तीय अनुशासन बनाए रखें।

मकर जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना आत्मनिरीक्षण और आंतरिक सुधार का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी नई बड़ी योजना की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि दूसरों के फालतू मामलों में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह बचें। यह समय पूरी तरह खुद पर ध्यान केंद्रित करने का है। वाद-विवादों से दूर रहें और काम में आत्मनिर्भरता बनाए रखें। आपकी कोई पुरानी अटकी योजना अब मूर्तरूप ले सकती है; परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ जुलाई टैरो मासिक राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कुछ पेशेवर या नौकरी के मामलों में उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों की आलोचना या अचानक हुआ कोई बदलाव आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन महीने के मध्य से स्थितियों में बड़ा सकारात्मक सुधार होगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टालने की बजाय उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करें; पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत थोड़े पारिवारिक तनावों और मतभेदों के साथ हो सकती है। आय और व्यय (खर्चों) में असंतुलन रहने के कारण मन थोड़ा विचलित रहेगा। यह समय भावनाओं में बहने की बजाय व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) सोच अपनाने का है। टीम वर्क और खुला संवाद ही आपके कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को संतुलित कर सकता है। अगर आप सूझबूझ और प्रेरणा से काम करेंगे, तो यह महीना आपके आत्म-विकास और सफलता के नए द्वार खोलेगा।

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