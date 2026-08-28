Aaj Ka Rashifal: शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण का भी संयोग है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक मान्य नहीं होगा. हालांकि, ज्योतिषीय गणना में कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा की युति बनी रहेगी. इसका असर सभी राशियों के अलग-अलग भावों पर पड़ेगा.

मेष को आय और नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. वृषभ को करियर में संभलकर बोलना होगा. वहीं, कर्क को आर्थिक मामलों और मीन को बढ़ते खर्च पर ध्यान देना चाहिए. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में राहु के साथ चंद्रमा की युति से 'चंद्र ग्रहण' का विशेष खगोलीय व ज्योतिषीय संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (कुंभ राशि) यानी लाभ, आय और मित्र भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और एकादश भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन लाभ, पारिवारिक उत्सव और भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

हालांकि, ग्रहण योग के कारण अति-उत्साह या अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें. संयम और विवेक के साथ मनाया गया पर्व जीवन में सुख-समृद्धि लाएगा.

रक्षाबंधन के पर्व पर रिश्तों में मधुरता बनाए रखें. ग्रहण योग के प्रभाव से बड़े वित्तीय फैसले और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं टालें.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में रहने और रक्षाबंधन के पावन संयोग से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, पारिवारिक मेल-मिलाप और उत्सव से भरा रहेगा. सुबह के समय भाई-बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. रिश्तों में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में अचानक संशय या बेचैनी आ सकती है. मित्रों या बड़े भाई-बहनों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे को तूल न दें. आज का दिन उत्सव के साथ-साथ आत्ममंथन और शांति बनाए रखने के लिए अनुकूल है.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में उत्सव का माहौल रहेगा. यदि आप मीडिया, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, कला या आईटी से जुड़े हैं, तो आपकी नेटवर्किंग का दायरा बढ़ेगा.

सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या विवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. अपने जरूरी कार्य समय से पहले निपटाने का प्रयास करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन उत्सव और उपहारों पर बजट से अधिक खर्च हो सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी या जोखिम भरे सौदों पर अंतिम निर्णय लेने से बचें.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उत्साह का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम व सुरक्षा की भावना और गहरी होगी. बड़ों का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर तुरंत सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठा या गरिष्ठ भोजन लेने से पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. ग्रहण के प्रभाव से मानसिक बेचैनी या सिरदर्द की हल्की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मेष राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव और मां लक्ष्मी की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद वस्त्र, दूध या सफेद मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: लाल और सफेद

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से शांत रहें.

वृषभ राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में राहु के साथ चंद्रमा की युति होने से 'चंद्र ग्रहण' का विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (कुंभ राशि) यानी कर्म और प्रतिष्ठा भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और कर्म भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने का रहेगा.

हालांकि, कार्यक्षेत्र या परिवार में छोटी-मोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. संयम, विवेक और शांत दृष्टिकोण से काम लेना लाभकारी रहेगा. रक्षाबंधन पर पारिवारिक सौहार्द का आनंद लें. ग्रहण योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से संवाद करते समय वाणी पर संयम रखें.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक मेल-जोल और उत्सव का रहेगा. सुबह के समय भाई-बहनों और परिवार के साथ रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद मन को शांति देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से कार्यक्षेत्र या किसी योजना को लेकर मन में हल्की बेचैनी या उलझन आ सकती है. दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाएं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. यदि आप प्रबंधन, मीडिया, सरकारी सेवा, कला या जनसंपर्क से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों का सम्मान होगा.

ग्रहण के प्रभाव के कारण वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से खुद को दूर रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

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व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, वस्त्र, मिठाइयों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण खर्च बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी या जोखिम भरे नए सौदों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम व सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ और खान-पान में अधिक मीठे के सेवन से पेट में भारीपन या अपच हो सकती है. ग्रहण के प्रभाव से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद वस्त्र या दूध का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और गुलाबी

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उल्लास और सादगी से मनाएं, घर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लें और ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक शांति बनाए रखें.

मिथुन राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट प्रेम का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (कुंभ राशि) यानी भाग्य, धर्म और उच्च अध्ययन भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और नवम भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक मेल-मिलाप और धार्मिक प्रवृत्तियों से भरा रहेगा. हालांकि, ग्रहण योग के कारण बिना सोचे-समझे किसी बहस में पड़ने या लंबी यात्राओं में लापरवाही बरतने से बचें. संयम और विवेक से दिन आनंदमय रहेगा.

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पारिवारिक सौहार्द का आनंद लें. ग्रहण योग के प्रभाव से धार्मिक या वैचारिक बहसों से दूर रहें.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन ज्ञानार्जन, पारिवारिक उत्सव और भाई-बहनों के साथ स्नेह साझा करने का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग बनी रहेगी. गुरुजनों और घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी योजना या यात्रा को लेकर मन में संशय या भ्रम की स्थिति बन सकती है. दूसरों के विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप उच्च शिक्षा, शोध, मीडिया, लेखन, कंसल्टेंसी या आईटी से जुड़े हैं, तो आपकी बौद्धिक समझ की सराहना होगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद से बचें. अपने पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, वस्त्र, मिठाइयों और संचार उपकरणों से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. दूर-दराज के संपर्कों से भी लाभ के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी, लेकिन त्योहारी खर्चों और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी या नए अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की भावना प्रगाढ़ होगी.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ और खान-पान में लापरवाही के कारण पैरों में थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई या हरे फल का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और सफेद

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से शांत रहें.

कर्क राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Kark Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (कुंभ राशि) में संचरण करेगा.

रक्षाबंधन के पावन पर्व और अष्टम भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव के साथ-साथ मानसिक सतर्कता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की मांग करता है. अपनी वाणी और व्यवहार में सौम्यता रखें. किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या संशय से दूर रहकर पर्व का आनंद लें.

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पारिवारिक सौहार्द बनाए रखें. ग्रहण योग के प्रभाव से वित्तीय लेन-देन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में विशेष सतर्कता बरतें.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन संयोग से आज का दिन भाई-बहनों के साथ स्नेह साझा करने और पारिवारिक परंपराओं को निभाने का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में अचानक संशय, बेचैनी या पुरानी यादों के कारण भावुकता बढ़ सकती है. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों से चर्चा करते समय संयम रखें. आज शांत रहकर अपने नियमित कार्यों को निपटाना और आत्ममंथन करना सबसे सुरक्षित रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, बीमा, टैक्स या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपकी कार्यकुशलता बनी रहेगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और किसी भी प्रकार के गॉसिप या विवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. किसी नए प्रोजेक्ट या बदलाव का निर्णय आज टालना बेहतर रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी. दैनिक बिक्री में सुधार देखने को मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहें. त्योहारी खर्चों और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, नई उधारी, सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उत्साह का माहौल रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और काम का तनाव घरेलू जीवन पर न आने दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी हल्की समस्या, अपच, मौसमी संक्रमण या मानसिक तनाव व सिरदर्द महसूस हो सकता है. खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सात्विक आहार लें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

कर्क राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का आशीर्वाद लें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मन को शांत व स्थिर रखें.

सिंह राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Singh Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (कुंभ राशि) यानी साझेदारी और दांपत्य भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और सप्तम भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक मेल-मिलाप, सामाजिक संपर्कों और उत्सव से भरा रहेगा.

हालांकि, ग्रहण योग के कारण दांपत्य जीवन या साझेदारी के मामलों में अहंकार और तीखी प्रतिक्रियाओं से बचें. संयम, प्रेम और संतुलन से दिन आनंदमय रहेगा.

रक्षाबंधन पर पारिवारिक सौहार्द का आनंद लें. ग्रहण योग के प्रभाव से जीवनसाथी और साझेदारों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन सामाजिक गतिविधियों, पारिवारिक उत्सव और भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर जीवनसाथी या किसी करीबी के साथ वैचारिक मतभेद या गलतफहमी हो सकती है. छोटी बातों को तूल देने से बचें और दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझें. आज संतुलन, धैर्य और सहयोग की भावना आपके व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों को मजबूत रखेगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. यदि आप जनसंपर्क, मीडिया, प्रबंधन, कंसल्टेंसी या टीम लीडरशिप से जुड़े हैं, तो आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा.

ग्रहण के प्रभाव के कारण सहकर्मियों या टीम मेंबर्स के साथ बातचीत में अहंकार से बचें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से दूरी बनाकर रखें और अपने जरूरी काम समय पर पूरे करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. बाजार में साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट थोड़ा बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी नई व्यावसायिक साझेदारी, बड़े वित्तीय निवेश या सट्टेबाजी वाले सौदों पर अंतिम निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और प्रगाढ़ होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी पुरानी बात पर अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी संशय को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन से पेट में भारीपन या एसिडिटी हो सकती है. ग्रहण के प्रभाव से हल्की मानसिक बेचैनी या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और सफेद

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए वाणी में विनम्रता और मन में शांति बनाए रखें.

कन्या राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट प्रेम का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (कुंभ राशि) यानी रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और षष्ठ भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव के साथ-साथ स्वास्थ्य, खान-पान और दैनिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने की मांग करता है.

अपनी तार्किक क्षमता का सही उपयोग करें. किसी भी व्यर्थ की बहसबाजी या विवाद से दूर रहकर पर्व का आनंद लें. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पारिवारिक सौहार्द का आनंद लें. ग्रहण योग के प्रभाव से खान-पान, स्वास्थ्य और व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ स्नेह साझा करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मन को शांति देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी छोटी बात को लेकर मन में संशय, मानसिक तनाव या असंतोष की भावना आ सकती है. दूसरों की कमियां निकालने या आलोचना करने से बचें. आज व्यावहारिक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप सेवा क्षेत्र, आईटी, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, बैंकिंग या लीगल कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों में नियमितता बनी रहेगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या प्रतिस्पर्धियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें. अपने जरूरी असाइनमेंट समय पर पूरे करें और किसी भी आंतरिक राजनीति से पूरी दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी. ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, नई उधारी, सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय अनुबंधों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उत्साह का माहौल रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. घरेलू मामलों में उनकी राय का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है. ग्रहण के प्रभाव से सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या हरे फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: हरा और सफेद

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में संयम और मन में शांति बनाए रखें.

तुला राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Tula Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (कुंभ राशि) यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान और रचनात्मकता के भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और पंचम भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव, बौद्धिक गतिविधियों और भावनात्मक संवेदनशीलता से भरा रहेगा. हालांकि, ग्रहण योग के कारण अति-उत्साह, सट्टेबाजी या रिश्तों में अनावश्यक अपेक्षाओं से बचें. संयम और प्रेम से दिन आनंदमय रहेगा.

रक्षाबंधन पर पारिवारिक सौहार्द और संतान पक्ष के साथ समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों और भावनात्मक आवेश से बचें.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने, पारिवारिक मेल-मिलाप और रचनात्मक सोच का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में संशय, अनिर्णय या बच्चों की किसी बात को लेकर हल्की चिंता उभर सकती है. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप कला, मीडिया, डिजाइनिंग, लेखन, शिक्षण, आईटी या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, वस्त्र, मिठाइयों, साज-सज्जा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे सौदों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन, गैस या अपच हो सकती है. ग्रहण के प्रभाव से मानसिक बेचैनी या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहें.

वृश्चिक राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) यानी सुख, माता, भूमि और पारिवारिक भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और चतुर्थ भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव, घरेलू जिम्मेदारियों और भावनात्मक संवेदनशीलता से भरा रहेगा.

हालांकि, ग्रहण योग के कारण घरेलू मामलों में भावुकता या तनाव से बचें. संयम, प्रेम और संतुलन से दिन अत्यंत सुखद रहेगा. रक्षाबंधन पर परिवार और माता-पिता के साथ आनंदपूर्वक समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से घरेलू मामलों में पुरानी बातों को तूल न दें.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने, पारिवारिक मेल-मिलाप और उत्सव का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग बनी रहेगी. माता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मन को शांति देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में अचानक भारीपन, बेचैनी या घरेलू दायित्वों को लेकर हल्की चिंता उभर सकती है. परिजनों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मीडिया, आईटी, प्रशासन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों का सम्मान होगा.

ग्रहण के प्रभाव के कारण सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने जरूरी असाइनमेंट समय पर निपटाएं.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र, साज-सज्जा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज संपत्ति, वाहन या किसी बड़े वित्तीय निवेश पर अंतिम निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन, गैस या छाती में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. ग्रहण के प्रभाव से मानसिक बेचैनी या सिरदर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: लाल और सफेद

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, माता-पिता और भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से शांत रहें.

धनु राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (कुंभ राशि) यानी पराक्रम, संवाद, साहस और छोटे भाई-बहन के भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और तृतीय भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक मेल-मिलाप, भाई-बहनों के साथ संवाद और सामाजिक गतिविधियों से भरा रहेगा.

हालांकि, ग्रहण योग के कारण बातचीत में तीखे शब्दों, जल्दबाजी या अति-उत्साह में किए जाने वाले फैसलों से बचें. संयम, प्रेम और संतुलन से दिन आनंदमय रहेगा.

रक्षाबंधन पर भाई-बहनों और परिवार के साथ प्रेमपूर्वक समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से संवाद में स्पष्टता रखें और व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने, पारिवारिक उत्सव और संपर्कों को मजबूत करने का रहेगा.

सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा. घर के बुजुर्गों का स्नेह व मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा. दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में संशय, गलतफहमी या छोटी-मोटी यात्रा में उलझन आ सकती है.

भाई-बहनों या सहयोगियों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप मीडिया, आईटी, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग, टेलीकॉम या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके संवाद कौशल की सराहना होगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने जरूरी काम समय पर पूरे करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र, संचार उपकरण और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. स्थानीय संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी, नई पार्टनरशिप या जोखिम भरे सौदों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन या गले में हल्की खराश महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के कारण कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या चने की दाल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए वाणी में मधुरता और मन में शांति बनाए रखें.

मकर राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Makar Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट स्नेह का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (कुंभ राशि) यानी धन, वाणी और परिवार के भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और द्वितीय भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव, उपहारों के लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों से भरा रहेगा.

हालांकि, ग्रहण योग के कारण वाणी में कठोरता, पारिवारिक मामलों में हठधर्मिता या अनावश्यक खर्चों से बचें. संयम, प्रेम और विनम्रता से दिन अत्यंत आनंदमय रहेगा. रक्षाबंधन पर परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से बातचीत में वाणी पर संयम रखें और बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां साझा करने, पारिवारिक मेल-मिलाप और उत्सव का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मन को शांति देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर परिवार में गलतफहमी या वित्तीय मामलों को लेकर मन में संशय उभर सकता है. परिजनों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, प्रशासन, आईटी, प्रबंधन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों और तार्किक क्षमता का सम्मान होगा.

ग्रहण के प्रभाव के कारण सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी, नई उधारी या जोखिम भरे वित्तीय अनुबंधों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. घरेलू निर्णयों में उनकी सलाह का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को शांत रहकर बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन, गैस या गले/दांतों में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. ग्रहण के प्रभाव से सिरदर्द या हल्की मानसिक थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: नीला और सफेद

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए वाणी में मधुरता और मन में शांति बनाए रखें.

कुंभ राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के अटूट प्रेम का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज आपकी ही राशि में राहु के साथ चंद्रमा की युति होने से 'चंद्र ग्रहण' का विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और लग्न भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव, आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत गतिविधियों से भरा रहेगा.

हालांकि, लग्न में ग्रहण योग के कारण मन में अनिर्णय, अत्यधिक संवेदनशीलता या अचानक मूड स्विंग्स से बचें. संयम, प्रेम और संतुलन से दिन आनंदमय रहेगा. रक्षाबंधन पर परिवार और भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से खुद पर मानसिक दबाव न लें और शांत रहें.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के प्रथम भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने, पारिवारिक मेल-मिलाप और उत्सव का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में संशय, बेचैनी या अत्यधिक भावुकता उभर सकती है. परिजनों या मित्रों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप शोध, मीडिया, तकनीक, परामर्श (Consulting), सामाजिक क्षेत्र या कला से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों और सोच का सम्मान होगा.

ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र, साज-सज्जा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी, लेकिन त्योहारी खरीदारी और उपहारों के कारण बजट बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी, नई पार्टनरशिप या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. उनकी भावनाओं का सम्मान करें और तनाव को रिश्ते पर हावी न होने दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन, अपच या सिरदर्द महसूस हो सकता है. ग्रहण के प्रभाव से आंखों में थकान या मानसिक बेचैनी हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: नीला और सफेद

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए मानसिक रूप से शांत, स्थिर और सकारात्मक रहें.

मीन राशिफल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

Meen Rashifal 28 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शतभिषा नक्षत्र और भाई-बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व 'रक्षाबंधन' है. इसके साथ ही आज कुंभ राशि में राहु के साथ चंद्रमा की युति होने से 'चंद्र ग्रहण' का विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (कुंभ राशि) यानी व्यय, विदेश, दान और मोक्ष भाव में संचरण करेगा. रक्षाबंधन के पावन पर्व और द्वादश भाव में ग्रहण योग के प्रभाव से दिन पारिवारिक उत्सव, धर्म-कर्म और उपहारों के आदान-प्रदान में व्यय का रहेगा.

हालांकि, द्वादश भाव में ग्रहण योग के कारण बजट से अधिक फिजूलखर्ची, नींद की कमी या व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचें. संयम, प्रेम और संतुलन से दिन अत्यंत शांतिदायक रहेगा.

रक्षाबंधन पर भाई-बहनों और परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण समय बिताएं. ग्रहण योग के प्रभाव से फिजूलखर्ची और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के द्वादश भाव में होने और रक्षाबंधन के पावन अवसर से आज का दिन भाई-बहनों के साथ खुशियां बांटने, पारिवारिक मेल-मिलाप और धार्मिक परंपराओं को निभाने का रहेगा. सुबह के समय रक्षाबंधन के मांगलिक कार्यों में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद मन को शांति देगा.

दोपहर के बाद ग्रहण के प्रभाव से किसी बात को लेकर मन में संशय, अनिर्णय या दूर रहने वाले स्वजनों को लेकर हल्की चिंता उभर सकती है. परिजनों के साथ बातचीत करते समय किसी संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक पूरा करें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, कला, लेखन, अस्पताल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आपके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी.

ग्रहण के प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. कार्यस्थल की किसी भी राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और अपने पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए उपहार, मिठाई, वस्त्र और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी. दूरस्थ ग्राहकों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े सौदों में नए मौके मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहें. त्योहारी खरीदारी, यात्रा और उपहारों के कारण बजट काफी बढ़ सकता है. ग्रहण काल के प्रभाव के चलते आज किसी बड़े वित्तीय निवेश, सट्टेबाजी, नई उधारी या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों पर अंतिम हस्ताक्षर करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर घर-परिवार में खुशियों और उमंग का वातावरण रहेगा. बहनों और भाइयों के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प और गहरा होगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. घरेलू मामलों में उनकी सलाह का सम्मान करें और काम का तनाव रिश्ते पर न आने दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी छोटी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में अधिक मीठे या गरिष्ठ भोजन के सेवन से पेट में भारीपन, अपच या आंखों में थकान/नींद की कमी महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान व विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. चंद्र ग्रहण के निमित्त किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी, सफेद मिठाई, दूध, सफेद वस्त्र या चने की दाल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे उल्लास और सादगी के साथ मनाएं, भाई-बहनों का सम्मान करें तथा ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए बजट पर नियंत्रण और मन में शांति बनाए रखें.

FAQs

28 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि रहेगी?

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा सुबह 9:48 बजे तक रहेगी. इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

रक्षाबंधन 2026 पर राखी बांधने का शुभ समय क्या है?

नई दिल्ली में पूर्णिमा तिथि के भीतर सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक राखी बांधी जा सकती है. स्थानीय सूर्योदय के अनुसार शहर बदलने पर समय में थोड़ा अंतर संभव है.

क्या 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं. आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय पड़ेगा और यहां दिखाई नहीं देगा.

क्या भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा?

धार्मिक मान्यता के अनुसार जो ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता, उसका सूतक वहां मान्य नहीं होता. इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक नहीं माना जाएगा.

28 अगस्त को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. इसी राशि में राहु की उपस्थिति से राहु-चंद्र युति बनेगी.

आज किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

राशि-वार आकलन के अनुसार मेष को आय और संपर्कों, मिथुन को दूरस्थ संपर्कों तथा तुला को रचनात्मक काम और संतान पक्ष से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

किन राशियों को सावधानी रखनी चाहिए?

कर्क को लेन-देन, सिंह को साझेदारी, मकर को वाणी और खर्च तथा मीन को अनियोजित व्यय और मानसिक तनाव में सावधानी रखनी चाहिए.

28 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

नई दिल्ली में राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा. दूसरे शहरों में समय अलग हो सकता है.

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