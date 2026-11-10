Tarot Rashifal 11 November 2026: नवंबर महीने का यह दूसरा बुधवार सभी 12 राशियों के लिए अचल संपत्ति में निवेश, अटके हुए कर्ज की वसूली, कार्यक्षेत्र में सूझबूझ और कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिहाज से बेहद खास संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की बदलती चाल और टैरो कार्ड्स आपके करियर, वित्त और निजी जीवन में क्या सकारात्मक मोड़ लेकर आ रहे हैं, जानिए प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मेष राशि वालों को रियल एस्टेट व कंस्ट्रक्शन में बड़ा मुनाफा होगा और मकर राशि के लोगों को फंसा हुआ धन वापस मिलने के मजबूत योग हैं. वहीं वृषभ राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ेंगे. दूसरी ओर, कर्क राशि वालों को अत्यधिक भावुक होकर फैसले लेने से बचना होगा और कन्या राशि के लोगों को विरोधियों की चिकनी-चुपड़ी बातों से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कमाई के मामले में अत्यंत शुभ रहेगा. भूमि, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं. विशेषकर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा. आज किया गया पूंजी निवेश भविष्य में कई गुना रिटर्न दे सकता है. भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है, इसलिए अवसरों को हाथ से न जाने दें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के पद और अधिकारों में बढ़ोतरी होगी. अपने कार्य की बारीकियों को गहराई से समझना आपकी परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आज किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक डील पर मुहर लग सकती है. मीडिया, लेखन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छी तरक्की व आर्थिक लाभ मिलेगा. अपने हुनर को और तराशने पर जोर दें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि मिथुन राशि के लोग आज सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपकी लगातार कोशिशें कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएंगी. दूसरों की नकारात्मक बातों और आलोचनाओं को नजरअंदाज करें और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें. धन कमाने के चक्कर में किसी भी तरह के अनैतिक या गलत रास्ते पर चलने से बचें, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों को आज जरूरत से ज्यादा भावुक होने से बचना होगा, वरना कोई करीबी ही आपका फायदा उठा सकता है. व्यापार में दिन सामान्य रहेगा, दैनिक कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे. अचानक किसी पुरानी अप्रिय बात के सामने आने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निर्णय को फिलहाल टालना ही समझदारी होगी.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि वालों को आज किसी भी मीटिंग या बातचीत के दौरान बिना सोचे-समझे वादा करने से बचना चाहिए. जल्दबाजी में कही गई बात बाद में परेशानी की वजह बन सकती है. व्यापारियों को अपने स्टाफ और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उत्पादन में तेजी आएगी. वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, बस अपनी वाणी और व्यवहार पर संतुलन बनाए रखें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपने गुप्त शत्रुओं से बेहद सतर्क रहना होगा. विरोधी आपको गुमराह करके आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में रह सकते हैं. पैसों के लेन-देन में पूरी लिखा-पढ़ी रखें. हालांकि, शेयर बाजार और बीमा सेक्टर से जुड़े लोगों को बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. फिजूलखर्ची पर लगाम लगाकर रखें.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, तुला राशि वाले आज अपनी सूझबूझ से किसी लंबे समय से अटकी समस्या का सटीक समाधान निकाल लेंगे. खुदरा व थोक व्यापारियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए कीमतों में कुछ रियायत देनी पड़ सकती है, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. मुनाफा कमाने की बजाय आज व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी दिनचर्या में आलस्य को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए. कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा. प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े मामले कुछ समय के लिए अटक सकते हैं. आय की गति थोड़ी धीमी रहने से आपकी पूर्व-निर्धारित बजट योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. धैर्य और संयम बनाए रखें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के अधिकारियों और व्यापारियों को अपने अधीनस्थों के साथ तालमेल बेहतर करना होगा. सहयोगियों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें मार्गदर्शन दें. आपकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलेगा और कारोबार का दायरा बढ़ेगा. पैसों से जुड़े मामलों में किए गए पुराने प्रयास अब सफल होते नजर आएंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग आज पूंजी संचय और सेविंग्स पर पूरा फोकस करेंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को परिजनों के सहयोग से अच्छा मुनाफा होगा. कंसल्टेंसी, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन शानदार है. मार्केट में फंसा हुआ पुराना धन वापस मिल सकता है, लेकिन प्राप्त धन को तुरंत दोबारा उधार देने की भूल न करें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कार्यक्षेत्र और समाज में कुंभ राशि वालों का प्रभाव और दबदबा कायम रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों और बिजनेस में संतान का पूरा सहयोग मिलेगा. काम के सिलसिले में शहर से बाहर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्यों पर सोच-समझकर बजट खर्च करेंगे. अपनी ऊर्जा और रुतबे का सही दिशा में इस्तेमाल करें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि मीन राशि वालों का रुझान आज आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ अधिक रहेगा. नई योजनाओं के उत्साह में अपने स्थापित और पुराने काम को नजरअंदाज न करें, संतुलन जरूरी है. आर्थिक रूप से दिन थोड़ा धीमा रह सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर सख्ती से रोक लगाएं. आस्था के साथ-साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना फायदेमंद रहेगा.

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