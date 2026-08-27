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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रगणेश चतुर्थी 2026, घर के लिए बाईं या दाईं सूंड वाले गणेश जी? मूर्ति लेने से पहले समझें सही नियम

गणेश चतुर्थी 2026, घर के लिए बाईं या दाईं सूंड वाले गणेश जी? मूर्ति लेने से पहले समझें सही नियम

गणेश चतुर्थी पर घर में बप्पा की मूर्ति लाते समय सूंड की सही दिशा जानना जरूरी है. जानिए वाममुखी और दक्षिणामुखी प्रतिमा के नियम ताकि पूजा का पूरा फल मिले और सुख-समृद्धि आए.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 27 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi Trunk Direction Rules 2026: गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति बप्पा का स्वागत करते वक्त सही मूर्ति चुनना बहुत जरूरी माना जाता है. बाजार में आपको अलग-अलग रंगों, आकारों और मुद्राओं में बप्पा की प्रतिमाएं मिल जाती हैं, लेकिन घर के मंदिर के लिए कौन-सी मूर्ति लानी चाहिए, इसे लेकर अक्सर लोग असमंजस में रहते हैं.

शास्त्रों और वास्तु के अनुसार, मूर्ति की सूंड की दिशा केवल बनावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूजा के फल और घर की ऊर्जा से सीधे जुड़ी होती है. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए सही स्वरूप की पहचान होना जरूरी है, ताकि अनजाने में पूजा-पाठ से जुड़ी कोई बड़ी चूक न हो जाए.

बाईं तरफ सूंड (वाममुखी गणेश): घर के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा सबसे शुभ मानी जाती है. इसका नाता चंद्र नाड़ी से होता है, जो परिवार में शीतलता, प्यार और बरकत लाता है.

सरल पूजा विधि: वाममुखी गणपति की पूजा के नियम आसान होते हैं. गृहस्थ परिवार की व्यस्त दिनचर्या में अगर कभी पूजा में छोटी-मोटी कमी भी रह जाए, तो यह दोष नहीं बनता.

दाईं तरफ सूंड (दक्षिणामुखी गणेश): दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणपति को सिद्धिविनायक कहा जाता है. इनका संबंध सूर्य नाड़ी से होता है, जिसमें बहुत तेज ऊर्जा मानी जाती है.

कड़े नियम और अनुशासन: दक्षिणामुखी प्रतिमा की पूजा में समय, शुद्धता और खास मंत्रों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है. इसी वजह से इन्हें आमतौर पर मंदिरों में ही स्थापित किया जाता है.

घर के लिए मूर्ति खरीदते समय सूंड की दिशा के अलावा कुछ और सामान्य बातों का ध्यान रखना भी फायदेमंद रहता है. हमेशा बैठी हुई मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर लानी चाहिए. बैठी हुई मूर्ति परिवार में स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती है, जबकि खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति दुकानों या दफ्तरों के लिए अधिक उपयुक्त समझी जाती है.

इसके साथ ही यह भी जरूर देखें कि मूर्ति में बप्पा के हाथ में मोदक (लड्डू) हो और उनके पैरों के पास उनका वाहन मूषक जरूर बना हो. बिना मूषक की प्रतिमा को अधूरा माना जाता है. मूर्ति लेते समय उसे चारों तरफ से अच्छी तरह देख लें कि वह कहीं से चटक या टूट तो नहीं गई है. घर में स्थापित करने के लिए प्राकृतिक मिट्टी से बनी इको-फ्रेंडली प्रतिमा चुनना सबसे बेहतर और फलदायी माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Ganeshotsav Lord Ganesha Vastu Shastra Ganesh Chaturthi 2026
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