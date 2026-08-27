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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म27 अगस्त की रात पूर्णिमा भी, भद्रा भी और अगले दिन ग्रहण...गर्भवती महिलाएं क्या करें और किन बातों से बिल्कुल न डरें?

27 अगस्त की रात पूर्णिमा भी, भद्रा भी और अगले दिन ग्रहण...गर्भवती महिलाएं क्या करें और किन बातों से बिल्कुल न डरें?

Chandra grahan 2026: इस बार सावन पूर्णिमा, भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है. ऐसे में गर्भवती किन बातों का विशेष ध्यान रखें. रक्षाबंधन पर क्या करें, क्या नहीं जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Aug 2026 08:00 AM (IST)
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Sawan Purnima 2026, Chandra Grahan: श्रावण पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगी और रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इसी दौरान भद्रा और चंद्र ग्रहण को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को लेकर है कि उन्हें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं क्या ध्यान रखें

28 अगस्त 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां आमतौर पर ग्रहण से जुड़े सूतक और कठोर धार्मिक प्रतिबंध लागू नहीं माने जाते. इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को केवल ग्रहण के नाम से डरने या अपनी सामान्य दिनचर्या रोकने की जरूरत नहीं है.

ग्रहण से गर्भ में बच्चे को नुकसान होता है?

आमधारणा है कि ग्रहण में गर्भवती अगर घर से बाहर निकले तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, ये सबसे बड़ा डर है, लेकिन चंद्र ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए गर्भवती महिला को ग्रहण के कारण अनावश्यक तनाव, डर या चिंता में रहने की जरूरत नहीं है. 

कैंची या चाकू 

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कैंची, चाकू या सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता कई जगहों पर प्रचलित है. लेकिन बच्चे के शरीर पर इससे कोई निशान पड़ता है या जन्मजात समस्या होती है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इसे धार्मिक लोकमान्यता के रूप में समझें, डर का कारण न बनाएं.

मंत्र जाप से क्या लाभ

गर्भवती महिलाएं ग्रहण या पूर्णिमा के समय भगवान का नाम, मंत्र जाप और ध्यान कर सकती है. इसे मन की शांति के लिए किया जा सकता है. 

भद्रा को लेकर भी न डरें

रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए भद्रा रहित मुहूर्त का विचार किया जाता है. 28 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त भद्रा समाप्त होने के बाद माना गया है. ऐसे में डरे नहीं. स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर की सलाह को तवज्जों दें. 

FAQ

1. 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा और क्या यह भारत में दिखाई देगा?

28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. भारतीय समय के अनुसार इसका उपच्छाया चरण सुबह 6:54 बजे, आंशिक ग्रहण सुबह 8:04 बजे शुरू होगा. ग्रहण का अधिकतम चरण सुबह 9:43 बजे रहेगा, जबकि आंशिक ग्रहण 11:22 बजे समाप्त होगा और उपच्छाया चरण दोपहर 12:32 बजे खत्म होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा भारत में क्षितिज के नीचे रहेगा.

2. क्या चंद्र ग्रहण के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है?

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के घर से बाहर निकलने, ग्रहण देखने या सामान्य गतिविधियां करने से गर्भ में बच्चे को नुकसान होने की बात धार्मिक लोकमान्यताओं में मिलती है, लेकिन चंद्र ग्रहण से गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को डर या तनाव में रहने की जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें.
3. क्या गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान खाना-पीना बंद कर देना चाहिए?

नहीं. केवल ग्रहण के कारण गर्भवती महिला को भोजन या पानी से दूर रहने की जरूरत नहीं है. खासकर गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखे या प्यासे रहना उचित नहीं माना जाना चाहिए. भोजन, दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या को लेकर अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें. धार्मिक मान्यताओं का पालन करना हो तो ऐसा कोई तरीका चुनें जिससे स्वास्थ्य प्रभावित न हो.

4. क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिला भगवान का नाम या मंत्र जाप कर सकती है?

हां. धार्मिक आस्था रखने वाली गर्भवती महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार मंत्र जाप, ध्यान, भगवान का स्मरण या पूजा-पाठ कर सकती हैं. इसे मानसिक शांति और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है. लेकिन इसे अनिवार्य नियम समझकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है. चूंकि 28 अगस्त का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां ग्रहण-संबंधी कठोर नियम लागू होने की बात भी सामान्यतः नहीं मानी जाती

एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Lunar Eclipse 2026 Chandra Grahan 2026 Sawan Purnima 2026
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