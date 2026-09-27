Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: आज रविवार, 27 सितंबर को चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ रहेगा, जबकि सूर्य कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में होगा. ग्रहों की यह स्थिति वृषभ के लिए पुराने संपर्कों से लाभ और मकर के लिए अटके काम आगे बढ़ने के संकेत दे रही है.

मेष को खर्च और सिंह को जोखिम भरे फैसलों में सावधानी रखनी होगी. नौकरी, व्यापार, पैसा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा रहेगा, पढ़ें मेष से मीन तक कल का राशिफल.

मेष राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

मीन राशि में संचरण कर रहा चंद्रमा आपके बारहवें भाव को सक्रिय रखेगा, जिससे मन में व्यर्थ की बेचैनी या भागदौड़ से दूरी बनाने की इच्छा रह सकती है. इसके साथ ही सूर्य देव कन्या राशि में रहते हुए हस्त नक्षत्र में कदम रख रहे हैं. भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा के इस संधिकाल में बाहरी दिखावे और नए तामझाम से बचकर केवल अपनी प्राथमिकताओं को समेटना ही सबसे कारगर रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

संडे का दिन होने के बावजूद अगर दफ्तर के कोई पेंडिंग ईमेल, बैक-एंड फाइल्स या अगले हफ्ते के प्रेजेंटेशन बाकी हैं, तो उन्हें आज ही निपटा लें. सूर्य का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपको बढ़त दिलाएगा. किसी नई पार्टनरशिप या नए प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट आज फाइनल न करें; केवल पहले से चल रहे काम को व्यवस्थित करने पर पूरा जोर दें. कारोबारियों के लिए दूर के संपर्कों से बातचीत बनाए रखने और पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने का सही समय है.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट पर कड़ा पहरा रखना जरूरी रहेगा. पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण, ब्राह्मण भोजन या घर के जरूरी सामान पर धन खर्च होगा. अचानक किसी पुराने बिल या मेंटेनेंस के खर्च की वजह से जेब पर असर पड़ सकता है. किसी भी अनजान स्कीम, क्रिप्टो या सट्टेबाजी में भूलकर भी पैसा न लगाएं और किसी परिचित को भी भावुकता में आकर बड़ा उधार देने से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में शांति और सात्विक वातावरण बना रहेगा. बुजुर्गों के पास कुछ समय बैठकर उनके अनुभव सुनें, उनका मार्गदर्शन पारिवारिक मसलों को सुलझाने में मददगार रहेगा. जीवनसाथी की थकान और घरेलू जिम्मेदारियों को समझें; बातचीत में बेवजह की बहस या पुरानी कड़वी बातों को कुरेदने से बचें. प्रेम संबंधों में अपनी बात को सादगी और स्पष्टता से रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

नींद की कमी या देर रात तक मोबाइल व लैपटॉप स्क्रीन देखने से आंखों में खिंचाव और पैरों की पिंडलियों में भारीपन महसूस हो सकता है. भागदौड़ कम रखें और शरीर को पर्याप्त आराम दें. तला-भुना या गरिष्ठ खाना खाने से परहेज करें; सादा, ताजा और हल्का भोजन लें तथा दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने, शांत आत्मचिंतन और परिवार के साथ जरूरी मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए यह समय सबसे सही रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी भी नए आर्थिक समझौते या कागजात पर दस्तखत न करें. इसके अलावा रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा लाल चंदन और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या मौसमी फल दान करें.

वृषभ राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

ग्यारहवें घर में बैठा चंद्रमा और पांचवें भाव में सूर्य का गोचर आज आपके सामाजिक दायरे और संपर्कों को सीधे काम में बदलने का मौका देगा. प्रतिपदा श्राद्ध की शांति के बीच दिमाग में नफे-नुकसान का हिसाब एकदम साफ रहेगा. संडे का पूरा फायदा अगले हफ्ते की पुख्ता तैयारी करने, पुराने जानकारों से रिश्ते साधने और अटके कामों को गति देने में लगाएं. आज की गई ठोस बातचीत आने वाले दिनों में बढ़िया नतीजे देकर जाएगी.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और थोक व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से नया ऑर्डर पक्का करने का दिन है. अगर आप कंसल्टेंसी, फाइनेंस, डिजाइन या फ्रीलांसिंग में हैं, तो आज किसी पुराने क्लाइंट को फोन जरूर घुमाएं; काम की पक्की बात आगे बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोग सोमवार की भागदौड़ से बचने के लिए आने वाले हफ्ते का खाका आज ही खींच लें. किसी जूनियर या सहकर्मी से काम कराना है तो अधिकार जताने के बजाय सीधे बातचीत करें, काम तेजी से निकलेगा.

धन (Finance & Wealth)

बाजार में फंसा हुआ पुराना पैसा निकालने या उधारी का तकाजा करने के लिए आज का दिन सही है. पूर्वजों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-दक्षिणा में पैसा लगेगा, जो परिवार में बरकत लाएगा. किसी परिचित या रिश्तेदार की बातों में आकर आज किसी नई स्कीम, सट्टे या ज्यादा लालच वाले शेयर में पैसा न फंसाएं. गैर-जरूरी ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाएं और पैसे को सुरक्षित रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में पूर्वजों की स्मृति और सात्विक माहौल के बीच बुजुर्गों का पूरा समर्थन मिलेगा. पुश्तैनी संपत्ति या पुराने पारिवारिक मसलों पर बात करने के लिए माहौल अनुकूल है, शांति से बैठेंगे तो हल निकल आएगा. जीवनसाथी आज किसी उलझन को सुलझाने में बहुत काम की सलाह देगा, उनकी बात को दरकिनार न करें. प्रेम संबंधों में अपनी बात साफ और सीधी रखें, बनावटी बातें करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, लेकिन दिनभर चाय-कॉफी की अधिकता या भारी खान-पान से एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है. काम के बीच पानी पीने में कोताही न बरतें. शाम के समय किसी शांत जगह पर 15-20 मिनट टहलें, इससे हफ्ते भर की दिमागी थकान उतर जाएगी और शरीर हल्का महसूस करेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पितरों के नाम से संकल्प लेने, किसी सौदे की अंतिम बातचीत करने या पैसों से जुड़ा अहम फैसला करने के लिए यह समय सबसे मुफीद है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी अहम कागजात पर दस्तखत करें. इसके अलावा रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम की तरफ गैर-जरूरी सफर से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को सुबह तांबे के लोटे में रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और दोपहर में किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या मौसमी फल दान करें.

मिथुन राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

कर्म भाव (दसवें घर) में चंद्रमा और शनि की युति आज आपके भीतर अपने करियर और रुतबे को लेकर एक गंभीर जिम्मेदारी का अहसास कराएगी. सूर्य का कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में जाना घरेलू मामलों और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन साधने की समझ देगा. संडे का दिन है, लेकिन आपका दिमाग खाली बैठने के बजाय आने वाले हफ्ते की जिम्मेदारियों और पेंडिंग फाइलों को ठिकाने लगाने में ज्यादा लगेगा. काम को बोझ समझने के बजाय योजना बनाकर निबटेंगे तो मानसिक दबाव पूरी तरह गायब रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपने बहीखातों, कर्मचारियों के वेतन और स्टॉक के मिलान पर ध्यान दें; हिसाब साफ रहेगा तो आगे की राह आसान होगी. जो लोग मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग या टेक्निकल फील्ड में हैं, उन्हें कल से शुरू होने वाले असाइनमेंट का खाका आज ही खींच लेना चाहिए. सरकारी काम या किसी सीनियर अथॉरिटी से जुड़ी फाइल अगर अटकी है, तो उससे जुड़े जरूरी कागजात आज ही तैयार कर लें. ऑफिस में बॉस या क्लाइंट से संवाद करते समय शब्दों का चयन बहुत नपा-तुला रखें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज फिजूलखर्ची पर ब्रेक लगाने का दिन है. घर की मरम्मत, पूर्वजों के निमित्त प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन या बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. आज किसी नई और लुभावनी ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से बचें. अगर किसी से पेमेंट लेनी है, तो दोपहर से पहले एक बार प्यार से याद दिला दें, पैसा निकलने की उम्मीद बनेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में शांति और बड़ों का आदर बनाए रखने की जरूरत है. काम के तनाव या थकान का गुस्सा परिवार के सदस्यों या जीवनसाथी पर न निकालें. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक मुश्किल को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होगा, उनकी सलाह को गंभीरता से लें. बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं और उनके मन की बात सुनें. प्रेम संबंधों में अपनी बात को थोपने के बजाय साथी का नजरिया भी समझने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक भागदौड़ और लगातार काम की चिंता से सिर में भारीपन या कंधों में अकड़न महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और काम के बीच में सुस्ताने का समय निकालें. गरिष्ठ या बासी भोजन करने से बचें, सात्विक और हल्का आहार लें. रात को सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल दूर रखकर शांत बैठना नींद को बेहतर करेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी जरूरी कागजात को जांचने, पारिवारिक सलाह-मशविरा करने या पितरों के निमित्त संकल्प लेने के लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या लेन-देन से जुड़ा फैसला न लें. इसके साथ ही रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु या श्री गणेश जी की आराधना करें और पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन का दान करें.

कर्क राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

नवम भाव (भाग्य स्थान) में चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आज आपके मन को धर्म-कर्म, पूर्वजों की परंपराओं और आध्यात्मिक शांति की तरफ मोड़ेगी. सूर्य का तीसरे घर में हस्त नक्षत्र में आना आपके पराक्रम, संपर्कों और निर्णय लेने की हिम्मत को नई ताकत देगा. संडे का दिन है, इसलिए बाहर की भागदौड़ या दिखावे से दूरी बनाकर पितरों के तर्पण, घरेलू व्यवस्थाओं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने पर ध्यान दें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारियों के लिए दूर के शहरों या बाहरी संपर्कों से बातचीत आगे बढ़ाने का दिन है. अगर आप ट्रांसपोर्ट, पब्लिकेशन, शिक्षा या किसी भी तरह के ऑनलाइन काम से जुड़े हैं, तो आज की गई फोन वार्ता आने वाले हफ्ते में नई डील पक्की करा सकती है. नौकरीपेशा लोग सोमवार की आपाधापी से बचने के लिए अपने जरूरी ई-मेल्स और फाइलों का शेड्यूल आज ही व्यवस्थित कर लें. सीनियर्स या गुरुतुल्य लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, जो करियर में आगे की राह साफ करेगा.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जेब पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान-पुण्य या किसी धार्मिक यात्रा की तैयारी में धन खर्च हो सकता है. आज किसी अनजान व्यक्ति या ऑनलाइन झांसे में आकर निवेश न करें. अगर किसी रिश्तेदार या मित्र से लेन-देन की बात चल रही है, तो सब कुछ साफ और लिखित में रखें; मौखिक भरोसे पर बड़ा जोखिम लेने से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में शांति, मर्यादा और बड़ों के आशीर्वाद का माहौल बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी पारिवारिक बातों और संस्कारों पर चर्चा होगी, जिससे रिश्ते और गहरे होंगे. जीवनसाथी का सहयोग हर मोड़ पर मिलेगा और वे आपकी चिंताओं को कम करने में मददगार रहेंगे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से मन शांत रहेगा, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण जोड़ों में हल्का दर्द, जकड़न या सुस्ती महसूस हो सकती है. दिन में भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और बहुत अधिक तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें. शाम को कुछ देर खुली हवा में टहलना या हल्का योग करना शरीर को चुस्त रखेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने, वरिष्ठों से परामर्श करने या किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी भी नए आर्थिक समझौते पर दस्तखत न करें. इसके अलावा आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को सुबह तांबे के पात्र से सूर्य नारायण को रोली और अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या मौसमी फल का दान करें.

सिंह राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव आज हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा आठवें भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है. मन में पुरानी बातों को लेकर थोड़ा खिंचाव या गहरा चिंतन रह सकता है. संडे का दिन किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से दूर रहकर खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखने और घर में पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और दूसरों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज टैक्स, सरकारी ऑडिट, लाइसेंस या पुराने कागजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने पर ध्यान दें; छुपे हुए मामले बाद में परेशानी न बनें. नौकरीपेशा लोगों को कल से शुरू होने वाले हफ्ते की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. ऑफिस की किसी अंदरूनी राजनीति या किसी सहकर्मी की चुगलखोरी में बिल्कुल न पड़ें; सिर्फ अपने काम से काम रखें और अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक न करें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. अचानक कोई गाड़ी की मरम्मत, घर का मेंटेनेंस या पुराना बिल सामने आ सकता है. पूर्वजों के निमित्त प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और अन्नदान में किया गया खर्च मन को शांति देगा. आज किसी भी तरह के सट्टे, शेयर बाजार के इंट्राडे या अनजान क्रिप्टो में एक रुपया भी न लगाएं; उधारी देने से भी बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल थोड़ा गंभीर और शांत रहेगा. परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर तनाव न बढ़े, इसका खास ख्याल रखें. जीवनसाथी की तबीयत या उनकी बातों को नजरअंदाज न करें; शांति से उनकी बात सुनने से कई गलतफहमियां दूर होंगी. प्रेम संबंधों में शक या असुरक्षा की भावना को हावी न होने दें; साथी के साथ खुला और पारदर्शी संवाद रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस या मांसपेशियों में खिंचाव परेशान कर सकता है. भारी, मसालेदार या बासी खाना खाने से बचें और दिनभर गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं और खुली हवा में गहरी सांस लें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने या परिवार के साथ किसी शांत चिंतन के लिए यह समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान कोई नया आर्थिक सौदा न करें और न ही किसी को नकद कर्ज दें. इसके अलावा आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को सूर्य देव के हस्त नक्षत्र प्रवेश के उपलक्ष्य में तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सात्विक भोजन का दान करें.

कन्या राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

आपकी अपनी राशि में स्थित सूर्य देव आज आपके ही हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा सातवें भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है. इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता, निर्णय लेने में स्पष्टता और दूसरों को परखने की समझ तेज होगी. साझेदारी और रिश्तों में संतुलन साधना आज की मुख्य जरूरत रहेगी. संडे का दिन किसी भी टकराव से बचकर आने वाले दिनों की रणनीति तैयार करने और पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बेहतरीन रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग अपने पार्टनर या सप्लायर्स के साथ लेन-देन और हिसाब-किताब के पुराने मसलों को सुलझाने पर जोर दें. शर्तों और कागजातों को लेकर जो भी उलझन थी, उस पर खुलकर बात करने से चीजें साफ होंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए ताकि सोमवार को काम का भारी दबाव न झेलना पड़े. किसी सहकर्मी की बात को दिल पर लेने के बजाय काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित रखें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन साझेदारी या साझा संपत्तियों से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और धार्मिक संकल्पों में धन का सदुपयोग होगा. किसी भी व्यक्ति के दबाव या दिखावे में आकर नया कर्ज न लें और न ही किसी को बड़ी रकम उधार दें. गैर-जरूरी साज-सज्जा या ऑनलाइन गैजेट्स की खरीदारी पर लगाम लगाकर रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के विचारों और प्राथमिकताओं को सम्मान देना बहुत जरूरी रहेगा; अपनी बात को जबरन थोपने से घर का माहौल बिगड़ सकता है. घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर पारिवारिक परंपराओं और पैतृक बातों पर विमर्श करें. प्रेम संबंधों में थोड़ा ठहराव और परिपक्वता रखें; छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर या पैरों में हल्का खिंचाव और मानसिक व्यस्तता से हल्की थकान महसूस हो सकती है. भोजन में तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं और हल्का, सुपाच्य आहार लें. दिनभर काम के बीच में सुस्ताने के लिए समय निकालें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. शाम को थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना मन को बहुत राहत देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पारिवारिक परामर्श, पितरों के निमित्त संकल्प और आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए समझौते पर सहमति न दें और न ही कोई नया निवेश करें. इसके अलावा रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके उपरांत भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर तर्पण करें तथा किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या फल दान करें.

तुला राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

छठे भाव में चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आज आपके अंदर पुरानी अड़चनों को सुलझाने और अनुशासन के साथ काम निबटाने का जज्बा पैदा करेगी. सूर्य का कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में जाना बारहवें भाव को सक्रिय करेगा, जिससे दूर के संपर्कों और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. संडे का दिन है, इसलिए बाहर की निरर्थक बहसों या कानूनी उलझनों से खुद को दूर रखें. पूर्वजों के प्रति आदर भाव रखने और अपने आने वाले दिनों के रूटीन को दुरुस्त करने के लिए आज का दिन बहुत उपयोगी साबित होगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग अपने कर्मचारियों के कामकाज, गोदाम के स्टॉक और रोजमर्रा के खर्चों का ऑडिट करें; कोई भी लीकेज आज आसानी से पकड़ में आ जाएगी. प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों की किसी भी चाल का जवाब आक्रामकता के बजाय शांति और कानून के दायरे में रहकर दें. नौकरीपेशा जातकों को कल के लिए अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट आज ही बना लेनी चाहिए. अगर किसी सरकारी विभाग या सीनियर अथॉरिटी से जुड़ा कोई कागजी काम अटका है, तो उसकी फाइल आज ही व्यवस्थित कर लें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों को लेकर आज संतुलित रुख अपनाना ही समझदारी होगी. पितरों के निमित्त प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और परोपकार के कार्यों में धन का सदुपयोग होगा. किसी पुराने कर्ज या ईएमआई को चुकाने की रूपरेखा बनाएं, नया कर्ज लेने से पूरी तरह बचें. ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे के चक्कर में गैर-जरूरी चीजों पर जेब ढीली न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण सात्विक और अनुशासित रहेगा. ननिहाल पक्ष या दूर रहने वाले रिश्तेदारों से कोई जरूरी संदेश या कुशलक्षेम मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को बांटें; उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बातचीत में व्यंग्य या कटाक्ष करने से बचें. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तताओं को लेकर साथी को पहले ही बता दें ताकि किसी तरह का भ्रम न पनपे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से में खिंचाव, गैस या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान में सादगी रखें और बासी या बहुत अधिक तेल-मसाले वाला खाना बिल्कुल न खाएं. दिन में पर्याप्त पानी पिएं और सुस्ती दूर करने के लिए सुबह या शाम को हल्की स्ट्रेचिंग व खुली हवा में टहलना अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के नाम से संकल्प लेने, किसी पुराने मसले पर अंतिम राय तय करने या जरूरी फाइलों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उपयुक्त रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी वित्तीय अनुबंध पर दस्तखत करें. इसके अलावा रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्य नारायण को रोली और अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मौसमी फल का दान करें.

वृश्चिक राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

पंचम भाव में चंद्रमा और शनि का गोचर आज आपकी सोच को गंभीर, योजनाबद्ध और दूरगामी बनाएगा. सूर्य का ग्यारहवें भाव में हस्त नक्षत्र में प्रवेश आपके सामाजिक संपर्कों और वरिष्ठ लोगों से लाभ की नई संभावनाएं खोलेगा. संडे का दिन है, इसलिए व्यर्थ की कल्पनाओं में समय गंवाने के बजाय अपनी रचनात्मक योजनाओं को जमीन पर उतारने और पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने पर ध्यान दें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपने प्रचार, मार्केटिंग और वितरण से जुड़ी रणनीतियों पर दोबारा विचार करें; नए तरीके अपनाने से ग्राहकों का दायरा बढ़ेगा. जो लोग शिक्षा, रिसर्च, मीडिया या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उनके लिए कल शुरू होने वाले काम का खाका आज ही खींच लेना बेहतर रहेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति या पुराने सलाहकार से बातचीत हो सकती है, जो करियर में आगे की दिशा तय करने में मददगार साबित होगी. कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को बहुत जल्दी हर किसी के सामने उजागर न करें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज विवेक से काम लें. शेयर बाजार या किसी अनजान योजना में जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें; सिर्फ सुरक्षित और जांची-परखी जगह ही विचार करें. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. बच्चों की पढ़ाई या घर की किसी जरूरी वस्तु पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन बजट नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत और मर्यादापूर्ण रहेगा. बच्चों के भविष्य या उनकी किसी उलझन को लेकर परिवार के साथ बैठकर बातचीत होगी. जीवनसाथी की सलाह आज किसी व्यावहारिक मामले में बहुत काम आएगी, उनकी बात को सम्मान दें. प्रेम संबंधों में अनावश्यक जिद या भावनात्मक दबाव बनाने से बचें; साथी के साथ खुला और सहज संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट में गैस, भारीपन या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इसलिए शाम के समय हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बहुत अधिक चाय-कॉफी के सेवन से बचें. शाम को थोड़ी देर शांत वातावरण में टहलना या ध्यान लगाना मानसिक थकान को दूर करेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने या किसी महत्वपूर्ण योजना की रूपरेखा तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय कागजात पर हस्ताक्षर करें. इसके साथ ही आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्य नारायण को रोली और अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या मौसमी फल का दान करें.

धनु राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

चौथे भाव में चंद्रमा और शनि का प्रभाव आज आपके मन को घर-गृहस्थी, माता के स्वास्थ्य और निजी व्यवस्थाओं पर केंद्रित रखेगा. इसके साथ ही कर्म भाव (दसवें घर) में सूर्य का हस्त नक्षत्र में प्रवेश कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को मजबूती देगा. संडे का दिन है, इसलिए बाहर की भागदौड़ से बचकर घरेलू दायित्वों को निपटाने, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने और आने वाले हफ्ते की रूपरेखा तय करने पर ध्यान दें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज अपने प्रतिष्ठान के रख-रखाव, पुराने खातों और जरूरी सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने का दिन है. जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन या किसी बड़ी संस्था में जिम्मेदारी के पद पर हैं, उन्हें कल के महत्वपूर्ण कार्यों का खाका आज ही बना लेना चाहिए. उच्च अधिकारियों या वरिष्ठ सहकर्मियों से संवाद करते समय स्पष्ट और गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग करें; आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों का प्रवाह सामान्य रहेगा, लेकिन घर की साज-संभाल, वाहन के मेंटेनेंस या पूर्वजों के निमित्त प्रतिपदा श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन में धन का व्यय होगा. जमीन-जायदाद या संपत्ति से जुड़े किसी बड़े सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं; पहले सभी कागजात की अच्छी तरह जांच कर लें. बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरी योजना में पूंजी लगाने से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में सात्विक और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की जरूरत रहेगी. माता जी के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों का विशेष ध्यान रखें. परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर पुश्तैनी संस्कारों और पुरानी यादों पर बातचीत करें. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में उनकी राय बहुत काम आएगी. प्रेम संबंधों में साथी की निजी प्राथमिकताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन या सीने व पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन शामिल करें; बहुत ज्यादा तैलीय या भारी खाना खाने से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें. शाम के समय 15-20 मिनट खुली हवा में टहलना या हल्का प्राणायाम करना शरीर और मन दोनों को ताजगी देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त संकल्प लेने, पारिवारिक विमर्श करने या आने वाले हफ्ते के अहम निर्णयों की योजना बनाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. इसके अतिरिक्त, रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को रोली और अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करें.

मकर राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

तीसरे भाव में चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी शनि की उपस्थिति आज आपके साहस, धैर्य और व्यावहारिक समझ को मजबूती देगी. भाग्य स्थान (नौवें भाव) में सूर्य का हस्त नक्षत्र में जाना पिता, गुरुजनों और कानूनी मामलों में सकारात्मक मोड़ लाने का संकेत है. संडे का दिन है, इसलिए आलस्य को छोड़कर अपने अटके हुए संपर्कों को सक्रिय करने, पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने और आने वाले सप्ताह की ठोस जमीन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स टीम और फील्ड नेटवर्क की समीक्षा करें; संवाद जितना स्पष्ट रहेगा, आगे का काम उतना ही सुगम होगा. जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, वे कल से शुरू होने वाले बड़े कार्यों की तैयारी आज ही पूरी कर लें. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा; अपनी योजनाओं को सीधे और नपे-तुले शब्दों में रखने से आपका प्रभाव बढ़ेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और पुराने संपर्कों के जरिए रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बंधेगी. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और धार्मिक संकल्पों में धन का सदुपयोग होगा. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचें. कागजी औपचारिकताओं और बिलों के भुगतान को प्राथमिकता दें ताकि बाद में किसी तरह का जुर्माना न भरना पड़े.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित और गरिमापूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों की किसी उलझन को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी होगा. पिता या परिवार के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर पैतृक परंपराओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर बात करें. दांपत्य जीवन में परस्पर विश्वास बना रहेगा; जीवनसाथी के साथ घरेलू मसलों पर व्यावहारिक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में अनावश्यक जिद से बचें और साथी की बात को भी तवज्जो दें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

हाथों, कंधों या गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से बचें और थोड़ी-थोड़ी देर में स्ट्रेचिंग करें. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें; बाहर का तला-भुना खाना पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है. दिनभर भरपूर पानी पिएं और रात को समय पर सोने की आदत डालें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने, जरूरी बातचीत करने या किसी महत्वपूर्ण कार्ययोजना की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को नकद कर्ज दें. इसके अतिरिक्त, रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को रोली और अक्षत डालकर जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को काले उड़द, साबुत अनाज या मौसमी फल का दान करें.

कुंभ राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में चंद्रमा और शनि की स्थिति आज आपकी बातों में गंभीरता और पैसों के प्रबंधन में अनुशासन लेकर आएगी. आठवें भाव में सूर्य का हस्त नक्षत्र में जाना गुप्त बातों, पैतृक मसलों और आंतरिक समझ को गहराई देगा. संडे का दिन है, इसलिए बाहर की निरर्थक चर्चाओं से दूरी बनाकर पारिवारिक संचित पूंजी को व्यवस्थित करने, खान-पान की मर्यादा बनाए रखने और पूर्वजों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने पर ध्यान दें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारी वर्ग आज अपने बैंक खातों, बकाया भुगतानों और नकदी के प्रवाह का हिसाब दुरुस्त करें; बहीखातों की सही स्थिति आने वाले हफ्ते में फैसले लेना आसान बनाएगी. अगर आप रिसर्च, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी या किसी जांच-पड़ताल से जुड़े काम में हैं, तो आज की गई तैयारी कल दफ्तर में आपको दूसरों से आगे रखेगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी गुप्त योजना या रणनीति को अभी सहकर्मियों के सामने जाहिर न करें; समय आने पर ही पत्ता खोलें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की बचत और निवेश के पुराने फैसलों की समीक्षा करने का दिन है. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. परिवार की किसी संयुक्त संपत्ति या पैतृक धन को लेकर कोई चर्चा चल रही है, तो आज जल्दबाजी में कोई समझौता न करें; सारे कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं को ठीक से समझें. किसी भी अनजान लुभावनी स्कीम या सट्टेबाजी में पैसा फंसाने की भूल बिल्कुल न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, सात्विक और मर्यादित रहेगा. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बहुत नपा-तुला रखें; अनजाने में बोली गई कोई सख्त बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है. ससुराल पक्ष से किसी जरूरी विषय पर संपर्क या बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने में आपका पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करें, किसी बात को छिपाने से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

दांतों में हल्का दर्द, गले में खराश या आंखों में सूखापन महसूस हो सकता है. बहुत अधिक ठंडा पानी या बाहर का भारी-मसालेदार खाना खाने से पूरी तरह परहेज करें. सात्विक और ताजा भोजन लें तथा दिनभर गुनगुना पानी पिएं. रात को देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें ताकि आंखों को पर्याप्त आराम मिल सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने, पारिवारिक विमर्श करने या पैसों से जुड़ी जरूरी योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय अनुबंध पर दस्तखत करें. इसके अलावा रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को रोली और अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, तेल या सात्विक भोजन का दान करें.

मीन राशि आज का राशिफल: 27 सितंबर 2026 (रविवार)

आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा और शनि का संचरण आज मन को बेहद शांत, अंतर्मुखी और आत्मविश्लेषण की ओर ले जाएगा. इसके साथ ही सातवें भाव में सूर्य का कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में जाना साझेदारी और सार्वजनिक संपर्कों में व्यावहारिकता बरतने का संकेत दे रहा है. संडे का दिन है, इसलिए बाहर की निरर्थक भागदौड़ और दिखावे से पूरी तरह दूरी बनाकर पूर्वजों के स्मरण, मानसिक स्थिरता और अगले हफ्ते की प्राथमिकताओं को तय करने पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारियों और साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए आज साझेदार के साथ बैठकर काम की समीक्षा करने का दिन है. पिछले दिनों की किसी गलतफहमी या सप्लाई की देरी पर शांत दिमाग से बात करेंगे तो मसला तुरंत सुलझ जाएगा. नौकरीपेशा जातकों को अपनी ऊर्जा बिखेरने के बजाय कल के महत्वपूर्ण कामों की सूची आज ही तैयार कर लेनी चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों या क्लाइंट्स के साथ संवाद करते समय अपनी बात को संक्षिप्त और तथ्यों के आधार पर रखें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज पूरी तरह सतर्क और संतुलित रहने की जरूरत है. प्रतिपदा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. किसी परिचित के कहने या भावनात्मक दबाव में आकर किसी को बड़ा उधार देने से बचें. अगर साझेदार के साथ कोई संयुक्त निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज केवल बातचीत करें, पैसे का अंतिम लेन-देन कुछ दिन टालना ही बेहतर रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण सात्विक, मर्यादित और शांत रहेगा. खुद को अकेला महसूस करने के बजाय परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के पास बैठें और उनकी जरूरतों को समझें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय को पूरा मान-सम्मान दें; उनकी व्यावहारिक सोच आज आपकी कई मानसिक उलझनों को सुलझा देगी. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें और साथी से किसी भी बात को लेकर व्यर्थ की अपेक्षाएं न पालें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक सुस्ती, भारीपन या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. शरीर को भरपूर आराम दें और खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें. हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें तथा गरिष्ठ व तले-भुने खान-पान से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें. शाम के समय थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना मानसिक ताजगी लौटाएगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त तर्पण, संकल्प लेने, आत्ममंथन करने और परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर विचार-विमर्श के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

शाम 04:42 से 06:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए आर्थिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई नया फैसला लें. इसके अलावा आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

रविवार को प्रातःकाल तांबे के लोटे में रोली और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करें.

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