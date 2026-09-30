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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, लिविंग रिलेशन में विवाह का प्रस्ताव

कन्या मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, लिविंग रिलेशन में विवाह का प्रस्ताव

Virgo Monthly Horoscope October 2026: कन्या मासिक राशिफल अक्टूबर, दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण योग, शेयर मार्केट से धन लाभ, लिविंग रिलेशन में विवाह के योग! पढ़ें पारिवारिक, करियर व स्वास्थ्य भविष्यफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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Virgo Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि (प्रथम भाव) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से दूसरे भाव में बुध और शुक्र की युति होने से धन लक्ष्मीनारायण योग बना हुआ है, और सूर्य के गोचर के बाद यहां बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा. इसके अतिरिक्त, राहु छठे भाव में, केतु द्वादश भाव में, एकादश भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति तथा सातवें भाव में शनि देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

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पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना आनंद, तालमेल और पुरानी कड़वाहटों को समाप्त करने वाला रहेगा.

पारिवारिक आनंद व विवादों का निपटारा: पारिवारिक जीवन का आप भरपूर आनंद उठाएंगे. आपके सकारात्मक निर्णयों और कार्यों से परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. यदि पहले से कोई पारिवारिक विवाद चला आ रहा था, तो आपसी संवाद के जरिए उसका सुखद समाधान और समझौता हो जाएगा.

माता-पिता का साथ: ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से घर के सदस्यों के बीच बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

17 अक्टूबर के बाद खर्च में वृद्धि: 17 अक्टूबर के बाद घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है; हालांकि, इससे रिश्तों में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपसी प्रेम बना रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह धन लाभ, नए उपक्रमों और सामान्य गति से कार्य पूरा करने का रहेगा.

व्यापार में मुनाफा व नई योजनाएं: दूसरे भाव में बुध और शुक्र की मजबूत स्थिति से व्यापार में शानदार मुनाफा होगा. किसी दूसरे की कही-सुनी बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. यदि नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी.

शेयर मार्केट व लॉटरी से लाभ: जो जातक शेयर बाजार (Share Market), सट्टा या लॉटरी से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं, उन्हें इस माह अप्रत्याशित धन लाभ होने के मजबूत योग हैं.

नौकरी में सामान्य स्थिति: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र मिला-जुला रहेगा. काम की गति न तो बहुत तेज रहेगी और न ही बहुत धीमी; रूटीन वर्क सामान्य ढंग से चलता रहेगा. आप केवल अपने काम को सही तरीके से मेंटेन रखें, किसी भी तरह का मानसिक या आधिकारिक दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना आत्मनिर्भर बनने और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखने का रहेगा.

टेक्निकल व मेडिकल छात्रों को अधिक मेहनत: एकादश भाव में गुरु और मंगल की युति शिक्षा में भरपूर सहयोग देगी. हालांकि, टेक्निकल और मेडिकल जैसे गंभीर विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सामान्य से अधिक परिश्रम करना होगा.

आत्मनिर्भरता से सफलता: अध्ययन के दौरान सहपाठियों (Classmates) से विशेष सहयोग मिलने की उम्मीद कम है; इसलिए अपनी स्वयं की मेहनत और लगन पर भरोसा करके आगे बढ़ें.

करियर में उच्च अधिकारियों से न उलझें: करियर को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें, नए क्षेत्रों में सफलता के द्वार खुलेंगे. विशेष रूप से ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में न पड़ें.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से अक्टूबर का यह महीना अत्यधिक रोमांटिक और रिश्ते को नई मंजिल देने वाला रहेगा.

लव लाइफ में उत्साह: दूसरे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति और एकादश भाव से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने से प्रेम संबंधों को लेकर आपका मन बाग-बाग रहेगा. आप अपने पार्टनर का अटूट विश्वास जीतने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

लिविंग रिलेशन में विवाह का प्रस्ताव: जो जातक लिविंग रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रह रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव या ऑफर मिल सकता है.

सुखद वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में भरपूर प्रसन्नता रहेगी. पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और हर मोड़ पर परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, किंतु अनिद्रा और पाचन को लेकर लापरवाही से बचना होगा.

लापरवाही से बचें: स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर रहें; छोटी-मोटी तकलीफ होने पर भी घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहकर तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लें.

पाचन विकार व अनिद्रा: 17 अक्टूबर के बाद खान-पान की गड़बड़ी से पाचन तंत्र (Digestive System), एसिडिटी या गैस से संबंधित परेशानी हो सकती है.

थकान पर नियंत्रण: अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक परिश्रम के कारण शारीरिक थकान और अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत रह सकती है; समय पर सोने की आदत डालें और तनावमुक्त रहें.

  • लकी नंबर: 3
  • लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)
  • उपाय: प्रत्येक बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग की दाल का दान करें.
               नित्य नियम से श्री दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में कन्या राशि के जातकों को शेयर बाजार और व्यापार से क्या लाभ होगा?
Ans. दूसरे भाव में लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, नए काम सफल होंगे और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ मिलेगा.

Q2. इस माह कन्या राशि के विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
 Ans. सहपाठियों के भरोसे न रहकर खुद मेहनत करें, टेक्निकल व मेडिकल छात्र अतिरिक्त समय दें और कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी बहस से बचें.

Q3. कन्या राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अक्टूबर 2026 कैसा रहेगा?
Ans. प्रेम संबंधों में पार्टनर का विश्वास मजबूत होगा, लिविंग रिलेशन वाले जातकों को विवाह का ऑफर मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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