Singh Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव, करियर में कड़ी मेहनत और पारिवारिक व स्वास्थ्य के मोर्चे पर विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव 17 अक्टूबर 2026 तक दूसरे भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से तीसरे भाव में बुध और शुक्र की युति होने से धन लक्ष्मीनारायण योग और सूर्य के गोचर के बाद बुधादित्य योग का निर्माण होगा. इसके साथ ही लग्न में केतु, सातवें भाव में राहु, आठवें भाव में वक्री शनि तथा द्वादश भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी रहेगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह माह संयम, परिपक्वता और आर्थिक मामलों में अहंकार से बचने का रहेगा.

बहस और असंतोष का माहौल: वक्री शनि का अशुभ प्रभाव, लग्न में केतु और सप्तम में राहु की स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन को लेकर मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा. छोटी-छोटी घरेलू बातों पर परिजनों के साथ व्यर्थ की बहसबाजी हो सकती है.

धन को लेकर अहंकार से बचें: पैसों और संपत्ति के लेन-देन को लेकर परिवार के कुछ सदस्यों में अहम या अहंकार की भावना बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में खिंचाव आ सकता है.

गुरु की दृष्टि से समाधान: द्वादश भाव में स्थित गुरु की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव (घरेलू सुख भाव) पर रहने से आप अपनी समझदारी, शांत स्वभाव और सूझबूझ से बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल लेंगे.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह महीना निरंतर प्रयास, पिता के मार्गदर्शन और नौकरी में स्थिरता बनाए रखने का रहेगा.

ग्राहकों से तालमेल व व्यापारिक चिंता: व्यापारी वर्ग बाजार में ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार और तालमेल बहुत सही रखें. कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम सामान्य या औसत रह सकते हैं, जिससे कारोबार को लेकर हल्की चिंता बनी रहेगी.

पारिवारिक व्यापार में लाभ: यदि आप पुश्तैनी या पारिवारिक व्यापार (Family Business) से जुड़े हैं, तो पिता के सहयोग और उनकी सटीक सलाह से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा.

वर्कलोड व नई जॉब टालें: नौकरीपेशा जातकों पर कार्य का भारी बोझ रहेगा, जिससे मानसिक थकान हो सकती है. द्वादश भाव में गुरु की स्थिति के कारण अभी बड़ा पद लाभ मिलने के आसार कम हैं; इसलिए यदि आप इस माह नई नौकरी की तलाश या स्विच करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे फिलहाल स्थगित (Postpone) कर दें और वर्तमान कार्य पर ही ध्यान दें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह माह घर से दूर अध्ययन करने और निरंतर अभ्यास से सफलता पाने का रहेगा.

बाहर रहकर पढ़ने वालों को लाभ: मंगल और गुरु की द्वादश भाव में युति होने से जो छात्र घर से दूर, हॉस्टल में या विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी और अनुकूल रहेगा.

टेक्निकल छात्रों को सफलता: टेक्निकल, इंजीनियरिंग, कोडिंग या प्रैक्टिकल विषयों से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के दम पर अच्छी सफलता हासिल होगी.

करियर में धैर्य रखें: करियर के क्षेत्र में अष्टम भाव में स्थित शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतर मेहनत करते रहें; परिणामों में थोड़ा विलंब अवश्य हो सकता है, किंतु अंततः सफलता आपकी ही होगी.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के मोर्चे पर यह महीना संयमित संवाद, गलतफहमियों को टालने और स्पष्टता का रहेगा.

भाषा में रखें स्पष्टता: प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मतभेद या विवाद उत्पन्न हो सकता है; इसलिए पार्टनर के साथ फिजूल की बातें करने से बचें. अपनी भाषा को हमेशा स्पष्ट, मधुर और मर्यादित रखें ताकि रिश्ते में मजबूती आए.

सिंगल जातक न करें जल्दबाजी: जो जातक सिंगल हैं और यदि हाल ही में किसी से नजदीकी बढ़ी है, तो इस माह रिश्ते को आगे बढ़ाने या प्रपोज करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं.

वैवाहिक जीवन में सतर्कता: दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियां पनप सकती हैं; किसी भी विवाद को तूल देने के बजाय बातचीत से तुरंत सुलझाएं और एक-दूसरे पर भरोसा रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह अत्यधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी दे रहा है; किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें.

लापरवाही से बचें: यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी छोटी-मोटी समस्या दिखाई दे, तो तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लें; आपकी थोड़ी सी लापरवाही बीमारी को बढ़ा सकती है.

गठिया व अपच के मरीज रहें सावधान: जो जातक पहले से जोड़ों के दर्द, गठिया (Arthritis) या पेट की खराबी, अपच और गैस से पीड़ित हैं, वे अपने खान-पान में अत्यधिक सावधानी रखें.

खान-पान की शुद्धि: बाहर का अशुद्ध या बासी भोजन बिल्कुल न करें; केवल स्वच्छ, ताजा और सुपाच्य आहार ही ग्रहण करें.

मासिक उपाय

प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

नित्य नियम से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकटमोचन हनुमानाष्टक का स्मरण करें.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक व्यापार से क्या लाभ होगा?

Ans. पारिवारिक या पुश्तैनी व्यापार से जुड़े लोगों को पिता के मार्गदर्शन और सहयोग से अच्छा आर्थिक मुनाफा प्राप्त होगा.

Q2. इस माह सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी बदलने को लेकर क्या सलाह दी गई है?

Ans. द्वादश भाव में गुरु और अधिक वर्कलोड के कारण नई नौकरी बदलने का विचार इस माह टाल दें और वर्तमान कार्य पर ही ध्यान दें.

Q3. स्वास्थ्य के मोर्चे पर सिंह राशि वालों को किन बीमारियों से सावधान रहना होगा?

Ans. गठिया, जोड़ों के दर्द और अपच की समस्या बढ़ सकती है; छोटी परेशानी पर भी तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बासी-अस्वच्छ भोजन से पूरी तरह बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.