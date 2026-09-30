'आंख में शर्म...', यूपी सरकार पर बरसे शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वर, Gen Z पर क्या कहा?

दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए Gen-Z को लेकर पहली बार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया. शंकराचार्य ने कहा कि यह हमारे बच्चे हैं और इन्होंने अनुभव किया कि सच बहुत पीछे दबा जा रहा है, जबकि जो हमारे बड़े हैं वह सच पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि वह बच्चे तो बड़े मासूम हैं. जबकि समाज में गलत हो रहा है और बड़े लोग अब कुछ कहने से पहले बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह तो मासूम है और वह खुलकर अपनी बात कह रहे हैं और मन की सच्ची बात कह रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि देश के विद्वानों, बुद्धिजीवियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावे मामले पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी लाइव के सवाल पर कहा कि जिस कोषाध्यक्ष के कार्यकाल में चोरी हुई उसे और प्रमोट कर दिया गया. जिन लोगों का नाम उछाला जा रहा था वह तो अब गवाह होंगे अभियुक्त तो है ही नहीं. आगे सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसे में फिर किसके ऊपर मुकदमा चलाओगे.

शंकराचार्य ने आगे कहा, "स्वाभाविक है कि जिनको बली का बकरा बनाया गया होगा, उन्हीं के ऊपर सब मढ़ दोगे. शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. यहां तो ना दूध दिखा ना पानी दिखा, सब मरुस्थल ही है.

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि यहां से तो लाखों गाय गायब हो गई तो दूध आएगा कहां से? उन्होंने यह भी कहा कि शर्म और हया तो इनके आंखों में बची ही नहीं. बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन दे दी गई थी. वहीं अब ट्रस्ट के नए सदस्यों की भी नियुक्ति भी कर दी गई है.

UP के PM श्री स्कूलों में होगा 'मेरा गांव-मेरा विद्यालय’ कार्यक्रम', CM योगी की पहल

