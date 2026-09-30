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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द

आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द

आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द, संतान की उपलब्धि से उत्सव! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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Mithun Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, कानूनी मामले, गुप्त शत्रु, इन्वेंटरी व भागदौड़ स्थान) में संचरण करेंगे.

12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आपको कानूनी व टैक्स संबंधी मामलों में पूरी तरह सतर्क और 'लीगली अवेयर' (Legally Aware) रहना चाहिए, अन्यथा किसी कानूनी पेच या नोटिस की समस्या सामने आ सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डेड स्टॉक और समय प्रबंधन की चुनौतियों का रहेगा.

पुराना स्टॉक बनेगा सिरदर्द: बिजनेस में पुराना और अनबिका स्टॉक आज आपके लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है; डिस्काउंट या स्पेशल सेल लगाने के बावजूद भी स्टॉक में कोई खास कमी आती दिखाई नहीं देगी.

अनुबंधों को समय पर पूरा करने की चुनौती: मार्केटिंग तथा व्यावसायिक पार्टियों से आपको नए व लाभदायक अनुबंध (Profitable Contracts) तो हासिल होंगे, लेकिन कार्यप्रणाली में देरी के चलते आप उन्हें तय समय सीमा पर पूरा करने में कठिनाई महसूस करेंगे.

कानूनी सतर्कता: बिलिंग, जीएसटी, ऑडिट या किसी भी कागजी प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शी रहें; नियमों की अनदेखी बिल्कुल न करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में किसी का दखल न होने देने, आलोचकों से दूरी और टारगेट पूरे करने का रहेगा.

मार्केटिंग वालों को फटकार की आशंका: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपने मासिक या दैनिक टारगेट समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें सीनियर्स और बॉस की नाराजगी व फटकार का सामना करना पड़ सकता है; समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

काम में दखल न होने दें: नौकरी में अपने आधिकारिक काम पर किसी अन्य सहकर्मी का अनुचित हस्तक्षेप (Interference) बिल्कुल न होने दें; क्योंकि किसी अन्य की लापरवाही या गलती का दुष्परिणाम अंततः आपको ही भुगतना पड़ेगा.

पीठ पीछे आलोचना से न उलझें: वर्कस्पेस पर कुछ ईर्ष्यालु लोग आपकी पीठ पीछे आलोचना या निगेटिव बातें कर सकते हैं; ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, परंतु सीधे विवाद या झगड़े में न उलझें.

सहकर्मियों से मेल-मुलाकात: ऑफिस में कुछ पुराने या अन्य डिपार्टमेंट के कोवर्कर्स के साथ सुखद मेल-मुलाकात के नए अवसर भी बनेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण संतान की सफलता से घर में खुशियां लेकर आ रहा है.

संतान की उपलब्धि से उत्सव: संतान की ओर से किसी शैक्षणिक, खेल या करियर से जुड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल होने से पूरे घर में उत्सव जैसा और बेहद आनंदमय वातावरण रहेगा.

पारिवारिक संतोष: घर के सदस्यों के चेहरे पर खुशी देखकर मानसिक सुकून मिलेगा; हालांकि कानूनी और बाहरी तनावों को घर की दहलीज से बाहर ही रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बाहरी भटकावों और ईर्ष्यालु मित्रों से दूर रखने का है. अपने तय शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करें, वरना अंतिम समय में प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हो सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण अनिद्रा (नींद न आना), आंखों में जलन या अत्यधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. खान-पान में हल्का और सुपाच्य आहार लें, समय पर सोने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को हावी न होने दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष में जल व हल्दी अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या सफेद वस्त्र दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के कानूनी अवरोध दूर होंगे, अनबिके स्टॉक की समस्या सुलझेगी, वर्कप्लेस पर विरोधियों की चालें विफल होंगी और संतान का भविष्य उज्ज्वल होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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