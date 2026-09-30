बड़ी खबर: दूध की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई कीमतें

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अक्टूबर से दूध की कीमत में इजाफा होने जा रहा है. इंदौर दूध विक्रेता संघ ने दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है. अब डेयरी और दुकानों पर दूध 65 रुपए के बजाय 68 रुपए प्रति लीटर मिलेगा. वहीं अगर आप दूध अपने घर पर मंगाते हैं तो उसके लिए एक रुपया ज्यादा खर्च करना होगा. यानी घर पर डिलीवर होने वाला दूध 69 रुपए का मिलेगा.

ये कीमतें 1 अक्टूबर यानी कल से लागू होने जा रही हैं. जिसके बाद आम आदमी की जेब पर काफी बोझ बढ़ जाएगा. अब रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला दूध भी महंगा होगा तो हर रोज के किचन का खर्च बढ़ेगा.

किसानों को भी मिलेगा ज्यादा पैसा

दूध की नई कीमतें बढ़ने के बाद दूध उत्पादक किसानों को भी पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलेगा. किसानों को प्रति फैट 33 पैसे ज्यादा मिलेंगे. दूध की कीमत उसकी फैट की मात्रा के आधार पर तय की जाती है. नई दरें 5.5 से 6 फैट वाले दूध के आधार पर तय की गई हैं.

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