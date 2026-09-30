कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम

October 2026 First Day: सितंबर का आज आखिरी दिन है और कल, 1 अक्टूबर 2026 से नया महीना शुरू होगा. अगर हर महीने आप भी जल्दी उठने, फोन कम चलाने, पढ़ाई या काम समय पर करने का प्लान बनाते हैं लेकिन कुछ दिन में सब पहले जैसा हो जाता है, तो इस बार बड़ी लिस्ट मत बनाइए.

अक्टूबर की पहली सुबह सिर्फ 5 छोटे कामों से शुरू करें. पूजा और दान से लेकर फोन और रोज की आदतों तक, ये ऐसे बदलाव हैं जिन्हें Gen-Z भी आसानी से अपने Routine में शामिल कर सकता है.

1. उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट शांत रहें

सुबह आंख खुलते ही फोन, सोशल मीडिया या मैसेज देखने की आदत है तो महीने के पहले दिन इसे बदलने की कोशिश करें. बिस्तर से उठने के बाद कुछ मिनट शांत बैठें और ईश्वर का स्मरण करें.

इसके बाद मन में यह तय करें कि अक्टूबर में ऐसी कौन-सी एक आदत है जिसे सुधारना है. बहुत सारे संकल्प लेने के बजाय एक ऐसा लक्ष्य रखें जिसे पूरे महीने निभाया जा सके.

2. स्नान के बाद सूर्य को जल दें

सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है. सूर्य उपासना भारतीय धार्मिक परंपरा की पुरानी दैनिक साधनाओं में शामिल रही है.

जल देते समय लंबी पूजा जरूरी नहीं है. अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव का स्मरण करें और दिन की शुरुआत करें. इसे किसी चमत्कारी लाभ की गारंटी के बजाय नियमितता और साधना की आदत के रूप में देखें.

3. गुरुवार है, इसलिए भगवान विष्णु की सरल पूजा करें

1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को पड़ रहा है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की परंपरा है. घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

यदि उपलब्ध हों तो पीले फूल अर्पित कर सकते हैं. पूजा बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं है. कुछ मिनट श्रद्धा से बैठना भी पर्याप्त है.

जो लोग मंत्र पढ़ते हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जप कर सकते हैं.

4. पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए भोजन या जरूरत की चीज दान करें

अक्टूबर की शुरुआत इस बार पितृ पक्ष के दौरान हो रही है. इसलिए महीने के पहले दिन केवल अपने लिए कुछ मांगने के बजाय किसी जरूरतमंद की मदद भी की जा सकती है.

अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, अनाज, फल या दूसरी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है. यदि परिवार में पितृ पक्ष की कोई परंपरा चली आ रही है तो उसी का पालन करना बेहतर है.

दान करते समय यह सोच जरूरी है कि सामने वाले के काम क्या आएगा. सिर्फ धार्मिक औपचारिकता पूरी करने के लिए अनुपयोगी वस्तु देने का कोई अर्थ नहीं है.

5. महीने के खर्च और एक जरूरी काम का संकल्प लिखें

धार्मिक शुरुआत के साथ व्यावहारिक शुरुआत भी जरूरी है. एक कागज या डायरी में अक्टूबर के लिए केवल तीन चीजें लिखें—

इस महीने का सबसे जरूरी काम.

वह खर्च जिसे नियंत्रित करना है.

वह एक आदत जिसे रोज निभाना है.

संकल्प इतना कठिन न रखें कि तीन दिन बाद ही छूट जाए. उदाहरण के लिए रोज 20 मिनट पढ़ना, कुछ समय व्यायाम करना, अनावश्यक ऑनलाइन खरीद कम करना या सोने का समय सुधारना ज्यादा व्यावहारिक संकल्प हो सकता है.

महीने की पहली तारीख पर क्या न करें?

नए महीने की शुरुआत को लेकर डर बनाने की जरूरत नहीं है. ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि पहली तारीख को गलती होने से पूरा महीना खराब हो जाएगा. न ही केवल किसी खास वस्तु की पूजा या खरीद से पूरे महीने धन आने की गारंटी मानी जानी चाहिए.

बेहतर तरीका यह है कि 1 अक्टूबर की सुबह ईश्वर का स्मरण करें, घर और मन को व्यवस्थित रखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और ऐसा छोटा संकल्प लें जिसे 31 अक्टूबर तक सच में निभाया जा सके.

यही नए महीने की शुरुआत को सिर्फ कैलेंडर बदलने के बजाय एक उपयोगी नई शुरुआत बना सकता है.

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