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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोOctober 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम

October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम

October 2026 First Day: 1 अक्टूबर 2026 से नया महीना शुरू हो रहा है. सुबह फोन देखने से लेकर पूजा, दान और छोटे संकल्प तक जानें अक्टूबर की शुरुआत के 5 आसान और Practical तरीके.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 30 Sep 2026 02:30 PM (IST)
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October 2026 First Day: सितंबर का आज आखिरी दिन है और कल, 1 अक्टूबर 2026 से नया महीना शुरू होगा. अगर हर महीने आप भी जल्दी उठने, फोन कम चलाने, पढ़ाई या काम समय पर करने का प्लान बनाते हैं लेकिन कुछ दिन में सब पहले जैसा हो जाता है, तो इस बार बड़ी लिस्ट मत बनाइए.

अक्टूबर की पहली सुबह सिर्फ 5 छोटे कामों से शुरू करें. पूजा और दान से लेकर फोन और रोज की आदतों तक, ये ऐसे बदलाव हैं जिन्हें Gen-Z भी आसानी से अपने Routine में शामिल कर सकता है.

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1. उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट शांत रहें

सुबह आंख खुलते ही फोन, सोशल मीडिया या मैसेज देखने की आदत है तो महीने के पहले दिन इसे बदलने की कोशिश करें. बिस्तर से उठने के बाद कुछ मिनट शांत बैठें और ईश्वर का स्मरण करें.

इसके बाद मन में यह तय करें कि अक्टूबर में ऐसी कौन-सी एक आदत है जिसे सुधारना है. बहुत सारे संकल्प लेने के बजाय एक ऐसा लक्ष्य रखें जिसे पूरे महीने निभाया जा सके.

2. स्नान के बाद सूर्य को जल दें

सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है. सूर्य उपासना भारतीय धार्मिक परंपरा की पुरानी दैनिक साधनाओं में शामिल रही है.

जल देते समय लंबी पूजा जरूरी नहीं है. अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव का स्मरण करें और दिन की शुरुआत करें. इसे किसी चमत्कारी लाभ की गारंटी के बजाय नियमितता और साधना की आदत के रूप में देखें.

3. गुरुवार है, इसलिए भगवान विष्णु की सरल पूजा करें

1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को पड़ रहा है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की परंपरा है. घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

यदि उपलब्ध हों तो पीले फूल अर्पित कर सकते हैं. पूजा बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं है. कुछ मिनट श्रद्धा से बैठना भी पर्याप्त है.

जो लोग मंत्र पढ़ते हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जप कर सकते हैं.

4. पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए भोजन या जरूरत की चीज दान करें

अक्टूबर की शुरुआत इस बार पितृ पक्ष के दौरान हो रही है. इसलिए महीने के पहले दिन केवल अपने लिए कुछ मांगने के बजाय किसी जरूरतमंद की मदद भी की जा सकती है.

अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, अनाज, फल या दूसरी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है. यदि परिवार में पितृ पक्ष की कोई परंपरा चली आ रही है तो उसी का पालन करना बेहतर है.

दान करते समय यह सोच जरूरी है कि सामने वाले के काम क्या आएगा. सिर्फ धार्मिक औपचारिकता पूरी करने के लिए अनुपयोगी वस्तु देने का कोई अर्थ नहीं है.

5. महीने के खर्च और एक जरूरी काम का संकल्प लिखें

धार्मिक शुरुआत के साथ व्यावहारिक शुरुआत भी जरूरी है. एक कागज या डायरी में अक्टूबर के लिए केवल तीन चीजें लिखें—

  • इस महीने का सबसे जरूरी काम.
  • वह खर्च जिसे नियंत्रित करना है.
  • वह एक आदत जिसे रोज निभाना है.

संकल्प इतना कठिन न रखें कि तीन दिन बाद ही छूट जाए. उदाहरण के लिए रोज 20 मिनट पढ़ना, कुछ समय व्यायाम करना, अनावश्यक ऑनलाइन खरीद कम करना या सोने का समय सुधारना ज्यादा व्यावहारिक संकल्प हो सकता है.

महीने की पहली तारीख पर क्या न करें?

नए महीने की शुरुआत को लेकर डर बनाने की जरूरत नहीं है. ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि पहली तारीख को गलती होने से पूरा महीना खराब हो जाएगा. न ही केवल किसी खास वस्तु की पूजा या खरीद से पूरे महीने धन आने की गारंटी मानी जानी चाहिए.

बेहतर तरीका यह है कि 1 अक्टूबर की सुबह ईश्वर का स्मरण करें, घर और मन को व्यवस्थित रखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और ऐसा छोटा संकल्प लें जिसे 31 अक्टूबर तक सच में निभाया जा सके.

यही नए महीने की शुरुआत को सिर्फ कैलेंडर बदलने के बजाय एक उपयोगी नई शुरुआत बना सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Gen Z Pitru Paksha 2026
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