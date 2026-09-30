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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास

BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास

अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नामांकन पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से से मुलाकात की थी. इसी दौरान राकेश सचान भी वहां पहुंच गए.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 05:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो गए हैं. समाजवादी पार्टी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान एक सियासी हलचल बढ़ा देने वाली वीडियो सामने आई है. वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अखिलेश यादव से मिलने जाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी सफाई दी है.

दरअसल अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी का नामांकन करने विधानसभा पहुंचे थे. इस दौरान एक तस्वीर और वीडियो सामने आई. जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव राज्यसभा उम्मीदवार धनराज परिमल नथवानी और सपा विधायक नजर आ रहे हैं. 

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इनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी हैं. योगी सरकार के मंत्री और अखिलेश यादव की फोटो एक फ्रेम में कैद होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.

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विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे अखिलेश 

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने उनके कमरे में पहुंचे थे. इसी दौरान राकेश सचान भी वहां पहुंच गए. उनकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सामने आने के बाद इसे राज्यसभा चुनाव के सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाने लगा. 

अखिलेश यादव ने दी सफाई 

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो जाने के बाद जब उनसे इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि वो भी पार्टी में आ जाएंगे. अभी सब कुछ बदल रहा है. अब जनता यह सरकार बदलेगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Sep 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
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