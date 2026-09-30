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IISc ने बढ़ाया का मान, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बना भारत का नंबर 1 संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में देश के सभी संस्थानाें के बीच टॉप स्थान हासिल किया. IISc को इस बार वैश्विक स्तर पर 254वीं रैंक मिली है.
भारत के प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शामिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में देश के सभी संस्थानाें के बीच टॉप स्थान हासिल किया है. IISc को इस बार वैश्विक स्तर पर 254वीं रैंक मिली है. हालांकि पिछले साल यह 201-250 के बैंड में था. इस बार पहली बार इसे 254 की सटीक रैंक दी गई है. 2027 की इस रैंकिंग में दुनिया भर के 118 देश और क्षेत्र की 2,297 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है. भारत के लिए खास बात यह है कि इस बार देश की कुल 143 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग में जगह मिली है, जो पिछले साल के मुकाबले 15 ज्यादा है. लगातार दूसरे साल भारत एशिया में सबसे ज्यादा रैंक की गई यूनिवर्सिटीज वाला देश भी रहा है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:28 PM (IST)
Tags :Education News
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