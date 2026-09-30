IISc ने बढ़ाया का मान, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बना भारत का नंबर 1 संस्थान

वहीं एशिया की 40 यूनिवर्सिटीज ग्लोबल टॉप 200 में शामिल है, जो पिछले साल से 5 ज्यादा है. चीन की शिंघुआ यूनिवर्सिटी 11वें स्थान पर पहुंच गई और एशिया की सबसे ऊंची रैंक वाली यूनिवर्सिटी बनीं. पेकिंग यूनिवर्सिटी 13वें स्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप 15 में शामिल है. इसके अलावा जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो 27वें स्थान पर हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 33वें और साउथ कोरिया की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी 56वें स्थान पर है.