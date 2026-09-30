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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 1 अक्टूबर 2026: कर्क को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मिथुन को पुराने निवेश से लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 1 अक्टूबर 2026: कर्क को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मिथुन को पुराने निवेश से लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 1 Ocober 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को मनचाहा प्रमोशन, मिथुन को पुराने निवेश से लाभ. वृषभ को आर्थिक मुनाफा. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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Tarot Rashifal 1 October 2026: अक्तूबर महीने का यह पहला दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, पुराने निवेश से लाभ, आध्यात्मिक शांति और व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन साधने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन व ट्रांसफर मिलने के मजबूत योग हैं और मिथुन राशि को पुराने निवेश से धन लाभ होगा, वहीं मेष राशि के लोगों को कर्ज लेने की नौबत से बचने और मीन राशि वालों को विपरीत लिंगियों से व्यवहार में मर्यादा रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को अपने बजट को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अति भावुक होने से बचें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोग आज किसी नए कार्य में शामिल हो सकते हैं. जिस वजह से आप पर काम का बोध अधिक दिखाई देने वाला है. आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के मन में नई आकांक्षाएं पैदा होंगी. आज का दिन पुराने निवेश के जरिए लाभ मिल सकता है. साथ ही पुराने संपर्कों की मदद से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की ओर चलने की जरूरत है. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहगा. आपको मन मुताबिक पदोन्नति और ट्रांसफर मिलने के योग हैं. आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें.

सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों का दिन अध्यात्मिक व पारम्परिक कार्यों में व्यतीत होगा. आज आपको सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सामाजिक होने की जरूरत है. अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें. साथ ही कोशिश करें की व्यवसायिक जीवन में थोड़ा संतुलन बनाकर रखें. वरना परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज फालतू की बातों में न उलझकर अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है. वरना आपके कई काम आज अधूरे रह सकते हैं. साथ ही आपको सलाह है कि परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक यदि किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं अपने स्वभाव में थोड़ी नम्रता रखने की जरूरत है. विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, हिम्मत न हारें अपने काम करते रहें. साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को करियर में प्रगति के संबंध में दिन मध्यम रहने वाला है. प्रेम संबंधों में उन्नति मिलने के आसार हैं. आपको सलाह है कि वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कोई बड़ा फैसले लेने से बचने की जरूरत है. आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसके परिणाम जानने के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. विपरीत लिंग के लोगों से थोड़ा उचित दूरी बनाकर रखें. वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 30 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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