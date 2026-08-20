Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज मेष से मीन तक कैसा रहेगा दिन, राहुकाल कब रहेगा?

Aaj Ka Rashifal: गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग दिखाई देगा. मकर राशि वालों के लिए आय और लाभ के नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुंभ राशि को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलने का संकेत है.

वहीं मेष और धनु राशि वालों को खर्च, जल्दबाजी और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी रखनी होगी. सावन शुक्ल अष्टमी के इस दिन राहुकाल दोपहर 2:02 से 3:40 बजे तक रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक आपका करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, परिवार और स्वास्थ्य कैसा रह सकता है.

मेष राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा मेष राशि वालों को शोधपरक कार्यों में लाभ, पर सामान्य कामकाज में सतर्कता बरतने की सलाह देता है.

यह भी पढ़ें- 18 अगस्त को बुध अस्त हुआ और दुनिया में AI पर मच गई हलचल

करियर (Career)

ऑफिस में अपने काम पर पूरा फोकस रखें और दफ्तरी राजनीति से दूर रहें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, ऑडिट, आईटी और इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी. जरूरी फैसले दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सीनियर्स से किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पुराने मामलों को सुलझाने और बकाए की वसूली का है. कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय वर्तमान काम को मजबूत करें. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा करने से बचें. जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक मामलों में बजट का खास ख्याल रखें. अचानक कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं. रुका हुआ पुराना धन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है. राहु काल के दौरान किसी को बड़ा उधार देने या जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. परिजनों के साथ समय बिताने से मन का तनाव कम होगा.

सेहत (Health)

सेहत का ध्यान रखें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं. मौसमी बदलाव से बचें और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन चढ़ाएं.

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन का दान करें.

वृषभ राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा वृषभ राशि वालों को दांपत्य सुख, साझेदारी में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता और टीम भावना की तारीफ होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. पब्लिक रिलेशन, मीडिया, कला, डिजाइनिंग और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सहयोगियों से किसी भी गलतफहमी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पार्टनरशिप के काम को आगे बढ़ाने और नए ग्राहकों से जुड़ने का है. दैनिक कारोबार में अच्छी बिक्री होगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यावसायिक संपर्कों से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. घरेलू सुविधाओं पर सोच-समझकर खर्च होगा. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी तालमेल बढ़ेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और सलाह मिलेगी. लव लाइफ में भरोसा गहरा होगा. अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक और ताजा आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, क्रीम, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन चढ़ाएं.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीला वस्त्र या भोजन दान करें.

मिथुन राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा मिथुन राशि वालों को विरोधियों पर विजय, कार्यकुशलता और पुराने विवाद सुलझाने में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा, शिक्षा, आईटी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. महत्वपूर्ण काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन बाजार में प्रतिस्पर्धा पर बढ़त बनाने का है. दैनिक बिक्री में वृद्धि होगी और पुराने सौदे आगे बढ़ेंगे. लेन-देन में स्पष्टता रखें. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो दही या थोड़ा जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. रुका हुआ पुराना धन वापस मिल सकता है. पुराने कर्ज या उधारी चुकाने में प्रगति होगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया कर्ज देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. ननिहाल पक्ष से सहयोग या शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. घर की छोटी-मोटी समस्याओं को आपसी समझ से सुलझा लेंगे.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हरी मूंग दाल, केला या पीले फल दान करें.

कर्क राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा कर्क राशि वालों की बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने के कौशल और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी रचनात्मकता और नए विचारों की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. शिक्षा, परामर्श, कला, लेखन, आईटी और रिसर्च से जुड़े जातकों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नई योजनाओं को जमीन पर उतारने और मुनाफा बढ़ाने का है. बौद्धिक क्षमता से किए गए सौदों में अच्छा लाभ होगा. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो दही या थोड़ा जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश या बौद्धिक प्रयासों से धन लाभ के योग बनेंगे. सुख-सुविधाओं पर संतुलित खर्च रहेगा. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और अपनापन रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल बना रहेगा. परिवार के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीला वस्त्र या भोजन दान करें.

सिंह राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा सिंह राशि वालों को पारिवारिक सुख, संपत्ति के मामलों में प्रगति और मानसिक शांति दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. रियल एस्टेट, प्रशासन, शिक्षा, सरकारी सेवा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण कार्य दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय ऑफिस में किसी भी तरह के तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन बाजार में साख मजबूत करने और घरेलू व स्थानीय उत्पादों से जुड़े सौदों में लाभ कमाने का है. संपत्ति या वाहन से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. सुख-सुविधाओं और घर की जरूरतों पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च होगा. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करेंगे.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक शांति और ताजगी महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू या चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन का दान करें.

कन्या राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा कन्या राशि वालों को पराक्रम में वृद्धि, संवाद कौशल और अटके हुए काम निपटाने का साहस देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और सूझबूझ की सराहना होगी. अधूरे काम तेजी से निपटेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग, आईटी, सेल्स और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय दफ्तर में बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में पकड़ मजबूत करने का है. छोटी यात्राओं और ऑनलाइन माध्यमों से अच्छा मुनाफा निकलेगा. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जावान बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हरी मूंग दाल, केला या पीले फल दान करें.

तुला राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा तुला राशि वालों को धन संचय, वाणी के प्रभाव और आर्थिक मजबूती में लाभ देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी बातचीत और कार्यशैली की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. कंसल्टिंग, अकाउंट्स, लीगल, मीडिया और कला क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छे मौके मिलेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच लें. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नकदी प्रवाह बढ़ाने और पुराना बकाया वसूलने का है. खुदरा कारोबार और पार्टनरशिप में अच्छा मुनाफा होगा. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. घरेलू जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च होगा. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

परिवार में सौहार्द और शांति का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. जीवनसाथी की सलाह से घरेलू फैसले आसान होंगे. घर में कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और संतुलित रहेगी. खान-पान पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का योग शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, क्रीम, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि, आकर्षण और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की प्रशंसा होगी. अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे. रिसर्च, मैनेजमेंट, पुलिस, आईटी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय ऑफिस में किसी से वाद-विवाद में न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए सौदे पक्के करने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा होगा. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, पीला, नारंगी

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन दान करें.

धनु राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा धनु राशि वालों को विदेशी संपर्कों से लाभ, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि और खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है.

करियर (Career)

ऑफिस में अपने काम पर पूरा फोकस रखें और दफ्तरी राजनीति से दूर रहें. विदेशी प्रोजेक्ट्स, मल्टीनेशनल कंपनियों, लीगल और कंसल्टिंग से जुड़े जातकों को अच्छे नतीजे मिलेंगे. महत्वपूर्ण कार्य दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सहयोगियों से किसी भी तरह के विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन दूरस्थ स्थानों से लाभ कमाने और पुराने संपर्कों को सक्रिय करने का है. आयात-निर्यात से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में लंबी यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना जरूरी है. धार्मिक कार्यों या यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सेहत (Health)

सेहत सामान्य रहेगी. काम के अधिक दबाव से आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. खान-पान सादा और सुपाच्य रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में ध्यान व प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू या चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन का दान करें.

मकर राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मकर राशि वालों को आय में वृद्धि, बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत अवसर देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, सरकारी सेवा और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय सहकर्मियों से किसी विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन शानदार लाभ और कारोबार विस्तार का है. पुराने निवेश या सौदों से अच्छा मुनाफा होगा. बड़े ग्राहकों और नए नेटवर्क से व्यापार में गति आएगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे आसार हैं. बचत में बढ़ोतरी होगी. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जा से भरपूर रहेगी. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सादा और पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित वॉक या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, हल्का पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या पीले फल का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन का दान करें.

कुंभ राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियां और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. तकनीकी क्षेत्र, आईटी, रिसर्च, प्रशासन और लीगल सेवाओं से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी तरह के तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने और नए अनुबंध हासिल करने का है. सरकारी टेंडर या बड़े सौदों में सफलता मिल सकती है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर प्रयासों और पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा लाभ होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. पिता और वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. घर में गरिमा और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से संतुष्ट और सक्रिय महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर लें. खान-पान सादा रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: आसमानी, नीला, पीला

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन दान करें.

मीन राशिफल, 20 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

20 अगस्त 2026, गुरुवार को सावन शुक्ल अष्टमी रात 21:20 बजे तक रहेगी. सुबह 09:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं.

दोपहर 11:58 से 12:50 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर 14:02 से 15:40 बजे तक राहु काल रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा मीन राशि वालों के भाग्य में वृद्धि, अटके काम पूरे कराने और नई योजनाएं शुरू करने में पूरा सहयोग देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टिंग, बैंकिंग, धर्मार्थ कार्य और लीगल सेक्टर से जुड़े जातकों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:50 बजे (अभिजीत मुहूर्त) के बीच निपटाएं. राहु काल (14:02 से 15:40) के समय किसी भी तरह के असमंजस या वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बड़े अनुबंध हासिल करने का है. लंबी दूरी के व्यापार और डिजिटल माध्यमों से अच्छा मुनाफा होगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा दही या जीरा खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. धार्मिक व शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा सट्टा लगाने या नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

परिवार में सुख-शांति और आध्यात्मिक माहौल रहेगा. पिता और वरिष्ठ जनों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. लव लाइफ में आपसी विश्वास और प्रेम गहरा होगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, सुनहरा

गुरुवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें.

भगवान विष्णु या शिव जी को बेसन के लड्डू या चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला, पीले फल या भोजन का दान करें.

FAQs

20 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

20 अगस्त को राहुकाल दोपहर 2:02 बजे से 3:40 बजे तक रहेगा. स्थानीय सूर्योदय के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है.

20 अगस्त 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा. अलग-अलग राशियों पर इसका प्रभाव भाव स्थिति के अनुसार बदल सकता है.

20 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि रहेगी?

सावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 9:20 बजे तक रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

चंद्र गोचर गणना के अनुसार वृषभ, मिथुन, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को अलग-अलग क्षेत्रों में अनुकूल अवसर मिल सकते हैं.

आज किन राशियों को सावधानी रखनी चाहिए?

मेष राशि वालों को अचानक खर्च और जोखिम वाले फैसलों में, जबकि धनु राशि वालों को खर्च तथा कार्यस्थल की राजनीति में सावधानी रखने की जरूरत है.

20 अगस्त को शुभ कार्य का समय क्या है?

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा. शहर और स्थानीय सूर्योदय के अनुसार समय की दोबारा पुष्टि करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.