CWC की मीटिंग से गैरहाजिर चन्नी की तस्वीर वायरल, पंजाब यूनिवर्सिटी में दे रहे एग्जाम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से गैरहाजिर रहे. अब उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह पेपर लिखते हुए दिख रहे हैं.

चन्नी, पंजाब यूनिवर्सिटी में MA Public Administration के चौथे सेमेस्टर के छात्र हैं. आज पेपर के चलते पिछले कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से चन्नी गैरहाजिर थे.

इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के अपनी परीक्षा का कारण बताकर CWC मीटिंग में शामिल न होने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि क्या वह जो कह रहे हैं वह गलत है? तो फिर यहां क्या खबर है?

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रंधावा ने क्या कहा था?

वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था वह पढ़ाई कर रहे हैं. क्या यह सच में कोई जरूरी राष्ट्रीय खबर है? आप सभी जानते हैं कि वह परीक्षा दे रहे हैं.

बता दें पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चन्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वडिंग के बीच जमकर सियासी तकरार जारी है. चन्नी गुट की मांग है कि राजा वडिंग को पद से हटाया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी चुनाव हार जाएगी.