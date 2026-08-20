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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 21 August 2026: शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों के व्यापार में भारी उछाल, नौकरी में बड़े बदलाव के योग!

Kal Ka Rashifal 21 August 2026: शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों के व्यापार में भारी उछाल, नौकरी में बड़े बदलाव के योग!

Kal Ka Rashifal 21 August 2026: शुक्रवार को नवमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र का शुभ संयोग! जानिए मेष से मीन राशि का लकी रंग, अंक और नौकरी-व्यापार का पूरा भविष्यफल. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 21 August 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और नई संभावनाएं लेकर आने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा.

शुक्रवार को बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से वृश्चिक, मीन, मकर, तुला और मिथुन राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, रुका हुआ धन वापस मिलने और करियर में सकारात्मक बदलाव के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 21 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (21 अगस्त 2026, शुक्रवार)

  • तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी (रात्रि 11:37 बजे तक), तत्पश्चात दशमी
  • नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (सुबह 11:53 बजे तक), तत्पश्चात ज्येष्ठा
  • चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि
  • शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया):
  • सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: बिजनेस में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें. अड़ियल स्वभाव से बचें और मार्केट में विवाद से दूर रहें. बिक्री में गिरावट से तनाव बढ़ सकता है.

यात्रा व परिवार: ऑफिस के काम से यात्रा करनी पड़ सकती है; सुरक्षा नियमों का पालन करें. संतान की गलतियों से मन दुखी हो सकता है, निर्णय लेने में बड़ों की राय लें.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

वृष राशि (Taurus)

साझेदारी व विस्तार: पार्टनरशिप बिजनेस में तगड़ा लाभ होगा. बिज़नेस विस्तार के लिए सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. विरोधियों पर नजर रखें.

नौकरी व दांपत्य: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, हालांकि अधिक काम से शारीरिक थकान रह सकती है. जीवनसाथी के साथ डिनर की योजना बन सकती है.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

बिजनेस में लाभ: सर्वार्थ सिद्धि योग से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और व्यावसायिक संबंध मजबूत होने से बड़ा धन लाभ होगा. नए कारोबारी पूरी एकाग्रता से लाभ कमाएंगे.

कार्यक्षेत्र व समाज: कार्यस्थल पर किसी पर अंधा भरोसा न करें और सतर्क रहें. सामाजिक कार्यों में योगदान देने से मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 8

कर्क राशि (Cancer)

व्यापार व ऑर्डर: सर्वार्थ सिद्धि योग और अनुकूल ग्रह गोचर से अटके हुए ऑर्डर्स क्लियर होंगे. बिजनेस में नया निवेश या नई प्लानिंग सफल रहेगी.

नौकरी व लव लाइफ: ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता आपको आगे रखेगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के उत्तम रिश्ते आ सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ेगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

सावधानी व खर्चे: मार्केट में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें और विवाद से बचें. अप्रत्याशित खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं.

ऑफिस व परिवार: जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है. प्रेम जीवन में थोड़ा संभलकर चलने का दिन है.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 8

कन्या राशि (Virgo)

बिजनेस व शुरुआत: दिन की शुरुआत मुनाफे के साथ होगी और खर्चों में कमी आएगी. नए काम शुरू करने के लिए शुभ चौघड़िया समय का उपयोग करें.

नौकरी व दांपत्य: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी में बढ़ोतरी होगी.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 2

तुला राशि (Libra)

रुका हुआ धन: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पुराना फंसा या उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है. लंबे समय से चल रही मानसिक चिंताएं दूर होंगी.

प्रतिष्ठा व कार्यक्षेत्र: सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ऑफिस में सहकर्मियों के सहयोग से मनोबल ऊंचा रहेगा और काम में मन लगेगा.

शुभ रंग: ब्लैक | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

व्यापार में भारी उछाल: सर्वार्थ सिद्धि योग से आपकी मेहनत रंग लाएगी और बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर काम करने से आय में बढ़ोतरी होगी.

करियर व पर्सनालिटी: दोपहर बाद ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कलाकार और खिलाड़ी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 | अनलकी अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

सावधानी व कर्ज: ग्रह स्थिति विपरीत होने से अधिक कर्ज या उधारी लेने से बचें. कीमती वस्तुओं पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है.

ऑफिस व वाणी: कार्यस्थल पर किसी से वाद-विवाद हो सकता है, कठोर वाणी के प्रयोग से बचें. मानसिक शांति के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

इनोवेशन व मुनाफा: सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार में शानदार मुनाफा होगा. नए इनोवेटिव आइडियाज और रिसर्च से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे.

ऑफिस व अवसर: कार्यक्षेत्र में सीनियर्स की सलाह लाभकारी साबित होगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग धोखाधड़ी से सतर्क रहें. खिलाड़ियों को अचानक नए अवसर मिलेंगे.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

जॉब चेंज व यात्रा: नौकरी बदलने की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ेंगे. बिजनेस टूर के दौरान किसी मित्र की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.

कार्यक्षेत्र व दायरा: ऑफिस में महत्वपूर्ण काम बनने से शुभ समाचार मिलेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और छात्रों को भविष्य में अपनी मेहनत का उत्तम फल मिलेगा.

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 5 | अनलकी अंक: 8

मीन राशि (Pisces)

बड़ा आर्थिक लाभ: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बड़ी मात्रा में धन लाभ हासिल होगा. कार्यों को सही समय पर निपटाएं ताकि नई रुकावटें न आएं.

करियर में अनुकूलता: नौकरी में मनचाहा बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यधिक उत्पादक और सफल रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

FAQs

21 अगस्त 2026 शुक्रवार को किन राशियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से भारी धन लाभ होगा?
वृश्चिक, मीन, मिथुन, कर्क और मकर राशि के जातकों को सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से कारोबार में बंपर मुनाफा, अटके ऑर्डर्स की प्राप्ति और रुका हुआ धन वापस मिलेगा.

कल किन राशि वालों को वाद-विवाद और उधारी से बचने की सलाह दी गई है?
मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को मार्केट में विवादों से दूर रहने, कठोर वाणी पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक कर्ज या जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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