हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 20 अप्रैल 2026 राशिफल, चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन और शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal: 20 अप्रैल 2026 राशिफल, चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन और शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal 20 April 2026: चंद्रमा के वृषभ में गोचर और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से विशेष बन गया है. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और संबंधों की स्थिति के बारे में.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Apr 2026 05:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार 20 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन विशेष ज्योतिषीय योग लेकर आया है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा. आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और साथ ही रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव बना हुआ है.

सोमवार को चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का यह संयोग मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, व्यापार और सेहत पर गहरा असर डालेगा. आज जहाँ कुछ राशियों के लिए निवेश के सुनहरे मौके बनेंगे, वहीं कुछ को राहु काल के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल और भाग्यशाली उपाय.

मेष राशिफल (Aries Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों और मानसिक शांति का रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि का संयोग आपके साहस में वृद्धि करेगा और अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा.

आज के पंचांग अनुसार आज तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज का दिन सोमवार है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रात 26.09.37 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति दर्शाती है कि आज आपकी आर्थिक योजनाओं को नई दिशा मिलेगी और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.  

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके धन भाव) में होना धन लाभ के प्रबल संकेत दे रहा है. आज व्यापारिक वर्ग को नए निवेश से लाभ होगा. सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज दूर हो सकती हैं. हालांकि आज राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता करने से बचें.  

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 तक है. नई शुरुआत या बड़े निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है.  

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आप आज अच्छा समय व्यतीत करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा. आज घर में किसी मांगलिक चर्चा या उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. जो जातक विवाह योग्य हैं. उनके लिए आज कोई शुभ संदेश आने की संभावना है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि आज रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के कारण गले या मुख से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन में आज सावधानी बरतें.

आज के लिए सुझाव.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (सुबह 07.28 से 09.05) के दौरान यात्रा शुरू न करें.  

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की लंबी यात्रा से बचें.  

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा वृषभ राशि में है. इसलिए आज शिव मंदिर जाकर महादेव का अभिषेक करें. आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा.

लकी कलर. सफेद. लाल

लकी नंबर. 1. 9

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा. आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा. जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

आज के पंचांग अनुसार आज तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा पूर्ण रूप से आपकी राशि (वृषभ) में स्थित रहेगा. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है. ग्रहों की यह अनुकूल स्थिति संकेत देती है कि आज आप जो भी निर्णय लेंगे. वह भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. चंद्रमा का आपकी राशि में होना और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में स्पष्टता लाएगा. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बड़े मुनाफे वाला साबित हो सकता है. आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत रहेगा और आप भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस समय के दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचें. इसके विपरीत अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11.54.24 से 12.46.18) का समय नए व्यापारिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर घर की साज-सज्जा या किसी सुख-सुविधा की वस्तु पर चर्चा कर सकते हैं. परिवार के बड़ों का सहयोग आपको हर मोड़ पर मिलेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए और सुखद रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि चंद्रमा का प्रभाव अधिक होने से आप थोड़े भावुक हो सकते हैं. जिसका असर आपकी मानसिक शांति पर पड़ सकता है. खान-पान में शुद्धता बनाए रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें.

आज के लिए सुझाव.

• क्रोध और अति-आत्मविश्वास से बचें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए आज इस दिशा की यात्रा करने से बचें. यदि जाना जरूरी हो तो दर्पण देखकर ही घर से निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. इसलिए आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें. आज के दिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना आपके मानसिक और आर्थिक पक्ष को और भी मजबूत बनाएगा.

लकी कलर. सफेद. क्रीम

लकी नंबर. 2. 7

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन सावधानी और आर्थिक संतुलन बनाए रखने का है. आज चंद्रमा का आपकी राशि से द्वादश भाव (वृषभ राशि) में गोचर खर्चों में वृद्धि और मानसिक भागदौड़ का संकेत दे रहा है. हालांकि रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी रचनात्मक सोच को बल देगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. रोहिणी नक्षत्र आज रात 26.09.37 तक रहेगा. मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण पाने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रह सकता है. व्यापारिक मामलों में आज लेन-देन करते समय सतर्क रहें. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से विदेशी संपर्कों या दूर के व्यापार से लाभ होने की संभावना है. हालांकि आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है. निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है. इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर होगा.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान धन का निवेश न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच के अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाएं.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप थोड़े एकांतप्रिय महसूस कर सकते हैं. परिवार के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय बन सकता है. शाम के समय किसी पुराने मित्र से फोन पर हुई बातचीत आपको मानसिक सुकून देगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन धैर्य बनाए रखने का है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अधिक मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग आंखों में थकान पैदा कर सकता है. रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आपको पैरों में दर्द या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. योग और ध्यान के लिए आज समय जरूर निकालें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी योजनाओं का खुलासा दूसरों के सामने न करें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए इस दिशा की यात्रा में बाधा आ सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर जल में थोड़े काले तिल मिलाकर अर्पित करें. आज सफेद रुमाल अपने पास रखना आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा.

लकी कलर. हल्का हरा. सफेद

लकी नंबर. 5. 3

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है. जिससे लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने के योग बनेंगे.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. रोहिणी नक्षत्र आज रात 26.09.37 तक रहेगा. कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन निवेश से लाभ प्राप्त करने और नए प्रभावशाली मित्र बनाने के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में मिल सकता है. चंद्रमा का एकादश भाव (लाभ भाव) में होना आय के नए स्रोत खोल रहा है. व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन विस्तार के लिए श्रेष्ठ है. यदि आप कोई नया व्यावसायिक अनुबंध करना चाहते हैं. तो दोपहर का समय अनुकूल है.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने से बचें. सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच के अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. आज परिवार के साथ किसी सामाजिक उत्सव या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और वे आपकी योजनाओं में पूर्ण सहयोग करेंगे. अविवाहितों के लिए आज किसी शुभ विवाह प्रस्ताव के मिलने की संभावना प्रबल है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को बलिष्ठ महसूस करेंगे. चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा. हालांकि गले की संवेदनशीलता बनी रह सकती है. इसलिए ठंडा पानी या ठंडी चीजों के सेवन से आज परहेज करें.

आज के लिए सुझाव.

• किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें और अपनी सफलता का श्रेय दूसरों के साथ साझा करें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो घर से निकलते समय थोड़ा दूध पीकर या आईना देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा उच्च राशि में है. इसलिए आज शिव मंदिर जाकर दूध और शहद से महादेव का अभिषेक करें. आज के दिन सफेद वस्त्र धारण करना या सफेद वस्तुओं का दान करना आपके भाग्य को और अधिक बल देगा.

लकी कलर. सफेद. चांदी जैसा चमकीला

लकी नंबर. 2. 7

सिंह राशिफल (Leo Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का रहेगा. चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके दशम भाव) में गोचर आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपके प्रभाव को बढ़ाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि (आपके कर्म भाव) में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. चंद्रमा का दशम भाव में होना सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है. व्यापारी वर्ग को आज नए संपर्कों से लाभ होगा और विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन स्थिर रहेगा. हालांकि राहु काल (सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक) के दौरान बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 तक है. नौकरी में बदलाव या पदभार ग्रहण करने के लिए यह समय श्रेष्ठ है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सम्मान और स्नेह बढ़ेगा. पिता या उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और शाम के समय आप अपनों के साथ मनोरंजन के लिए समय निकाल पाएंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्तता वाला हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. मानसिक रूप से आप दृढ़ और केंद्रित महसूस करेंगे. रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगी. हालांकि काम की अधिकता के कारण शाम तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें.

आज के लिए सुझाव.

• अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि सफलता में बाधा न आए.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा टालने की कोशिश करें. यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए भगवान शिव को अक्षत (चावल) और बिल्व पत्र अर्पित करें. आज के दिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा और करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

लकी कलर. सुनहरा. लाल

लकी नंबर. 1. 5

केंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन भाग्य का साथ मिलने और आध्यात्मिक उन्नति का रहेगा. चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके नवम भाव) में गोचर आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में मदद करेगा और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि (आपके भाग्य भाव) में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके धार्मिक झुकाव को बढ़ाएगी और आपको बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाएगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी. भाग्य का भरपूर साथ मिलने से आज आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश से संबंधित किसी काम में लगे हैं. तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है. हालांकि सुबह के समय राहु काल (07.28.27 से 09.05.45 तक) का ध्यान रखें और इस दौरान कोई नया सौदा न करें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 तक है. इस समय में किए गए कार्य आपको भविष्य में स्थिरता और लाभ प्रदान करेंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सुख-शांति बनी रहेगी. पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. आज परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी पुरानी दोस्ती के प्रेम में बदलने का संकेत दे सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक शांति मिलने से आप खुद को तनावमुक्त पाएंगे. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा. हालांकि काम के सिलसिले में होने वाली भागदौड़ से पैरों में थोड़ी थकान हो सकती है. रात में हल्का भोजन लें और पर्याप्त नींद लें.

आज के लिए सुझाव.

• भाग्य के भरोसे बैठकर मेहनत करना न छोड़ें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए आज पूर्व की यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं. यदि जाना जरूरी हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए आज भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. आज के दिन किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

लकी कलर. हल्का हरा. सफेद

लकी नंबर. 5. 3

तुला राशिफल (Libra Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन सावधानी और संयम से आगे बढ़ने का रहेगा. आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव (वृषभ राशि) में हो रहा है. जो गुप्त धन के योग तो बनाता है लेकिन स्वास्थ्य और कार्यों में अचानक आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत भी करता है.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शोध. विरासत से संबंधित मामलों और आध्यात्मिक कार्यों के लिए गहराई से सोचने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से व्यापारिक सौदों में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. निवेश के मामले में आज रिस्क लेने से बचें. हालांकि पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में आज लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसे दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आपको अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. इसलिए शांति बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में ईमानदारी बरतें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी पुराने रहस्य के सामने आने का हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. चंद्रमा की स्थिति और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आपको मौसमी बीमारियों या पेट से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं. आज बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें.

आज के लिए सुझाव.

• किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए आज पूर्व दिशा की यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं. यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए आज भगवान शिव को काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करें. महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करना आज आपके कष्टों को दूर करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा.

लकी कलर. सफेद. क्रीम

लकी नंबर. 6. 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन साझेदारी और दांपत्य जीवन में सुखद बदलाव लाने वाला रहेगा. आज चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में गोचर आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा और व्यापार में नए अवसर प्रदान करेगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी और दूसरों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी. चंद्रमा का सातवें भाव में होना व्यापारिक साझेदारी के लिए बहुत शुभ है. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं. तो आज का दिन अनुकूल है. आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. हालांकि सुबह राहु काल (07.28.27 से 09.05.45 तक) के दौरान कोई भी बड़ा जोखिम न लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 तक है. इस समय में किए गए व्यापारिक सौदे भविष्य में स्थायी लाभ देंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन प्रेम और विश्वास से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर साथ मिलकर चर्चा करेंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. सामाजिक दायरे में आपका सम्मान बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विवाह के प्रस्ताव आने या किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाएगा. हालांकि काम की व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शाम के समय थोड़ा विश्राम जरूर करें.

आज के लिए सुझाव.

• क्रोध और अहंकार को अपने रिश्तों के बीच न आने दें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले आईना देखकर और थोड़ा दूध पीकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए आज शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें. शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करना और शहद अर्पित करना आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में सुख-समृद्धि लाएगा.

लकी कलर. सफेद. गहरा लाल

लकी नंबर. 9. 2

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन शत्रुओं पर विजय पाने और अटके हुए कार्यों में सफलता हासिल करने का है. आज चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके छठे भाव) में गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि (आपके शत्रु व रोग भाव) में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि आज आप अपनी सूझबूझ से पुरानी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. चंद्रमा का छठे भाव में होना नौकरीपेशा जातकों के लिए अनुकूल है. यदि आपका कोई कोर्ट-कचहरी का मामला या विभागीय जांच चल रही है. तो आज परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. व्यापार में आज उधार के लेन-देन से बचें. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. लेकिन भविष्य के निवेश के लिए योजनाएं बनेंगी.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस समय में कोई नया ऋण न लें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. परिवार के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन समय में संबल देगा. आज आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज मर्यादा बनाए रखें और एक-दूसरे पर विश्वास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सुधार वाला रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे. तो आज आपको काफी राहत महसूस होगी. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको शारीरिक रूप से पुष्ट करेगा. हालांकि खान-पान में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. शाम के समय मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

आज के लिए सुझाव.

• विवादों से दूर रहें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व की यात्रा टालने का प्रयास करें. यदि जाना जरूरी हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए भगवान शिव को जल में कच्चे दूध और मिश्री मिलाकर अर्पित करें. आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए शत्रुओं और बाधाओं से रक्षा करने वाला सिद्ध होगा.

लकी कलर. पीला. सफेद

लकी नंबर. 3. 1

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता पाने का है. आज चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके पांचवें भाव) में गोचर आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार दिलाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा. प्रेम और निवेश के मामलों में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होगी. चंद्रमा का पांचवें भाव में होना शेयर बाजार. सट्टे या लॉटरी से जुड़े जातकों के लिए आकस्मिक लाभ के योग बना सकता है. यदि आप कला. लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं. तो आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन उत्तम है.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान धन का लेन-देन करने से बचें. अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच के अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज प्रेम और रोमांस का संचार होगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ यादगार समय बिताएंगे. संतान की उन्नति को देखकर मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक उत्सव की तैयारी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर ला सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है. आप मानसिक रूप से काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि खान-पान में लापरवाही से अपच की समस्या हो सकती है. इसलिए संतुलित आहार लें और शाम के समय टहलने की आदत डालें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी प्रतिभा को निखारने पर ध्यान दें और किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा में बाधा आ सकती है. यदि जाना जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र अर्पित करें. आज के दिन किसी मंदिर में चावल और शक्कर का दान करना आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा.

लकी कलर. नीला. सफेद

लकी नंबर. 8. 4

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं के विस्तार और पारिवारिक सुख प्राप्त करने का है. आज चंद्रमा का वृषभ राशि (आपके चौथे भाव) में गोचर आपके घरेलू जीवन में स्थिरता लाएगा और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि (आपके सुख भाव) में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी जड़ों से जुड़ने और मानसिक शांति पाने के लिए बहुत उत्तम है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी. चंद्रमा का चौथे भाव में होना रियल एस्टेट. खेती या वाहन से जुड़े व्यवसायियों के लिए विशेष लाभ के योग बना रहा है. यदि आप घर से ही कोई कार्य (Work from Home) करते हैं. तो आज आपकी उत्पादकता बढ़ेगी. आर्थिक रूप से आज का दिन सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का है.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण संपत्ति के सौदे पर हस्ताक्षर न करें. शुभ कार्यों और नई खरीदारी के लिए दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी और उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्योदय का कारक बनेगा. घर में शांति और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप भविष्य की सुख-सुविधाओं के लिए योजना बना सकते हैं. अविवाहितों के लिए आज का दिन घर पर आराम करने और अपनों के साथ समय बिताने का है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी संतुष्ट महसूस करेंगे. मानसिक शांति मिलने से शारीरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी सेहत को स्थिर बनाए रखेगा. हालांकि अधिक भावुक होने से बचें क्योंकि इसका असर आपकी एकाग्रता पर पड़ सकता है. ठंडी तासीर वाली चीजों के सेवन से आज परहेज करना ही बेहतर होगा.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी निजी बातों को बाहर के लोगों के साथ साझा न करें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा में बाधा आ सकती है. यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और थोड़ा दूध पीकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. आज के दिन किसी जरूरतमंद को जल या दूध का दान करना आपके सुख-सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

लकी कलर. हल्का नीला. सफेद

लकी नंबर. 8. 4

मीन राशिफल (Pisces Horoscope). 20 अप्रैल 2026

20 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ राशि) में हो रहा है. जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 07.30.31 तक है. जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहा है. आज रात 26.09.37 तक रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन संचार कौशल और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ कमाने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना मार्केटिंग. मीडिया. लेखन और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है. आज आपको कम मेहनत में अधिक परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार में नए अनुबंध होने की संभावना है. आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक रहेगा और निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे.

आज के पंचांग अनुसार राहु काल सुबह 07.28.27 से 09.05.45 तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत न करें. नए प्रोजेक्ट के लिए दोपहर 11.54.24 से 12.46.18 के बीच के अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करना भाग्यवर्धक रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप मिलकर घर की जिम्मेदारियों को साझा करेंगे. मित्रों के साथ आज का समय आनंदमय व्यतीत होगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी दिलचस्प व्यक्ति से संवाद शुरू होने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक महसूस करेंगे. चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी सहनशक्ति को बढ़ाएगा. हालांकि गले में हल्की खराश या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है. ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से बचें और योग का अभ्यास निरंतर जारी रखें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और आलस्य को हावी न होने दें.

• आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. इसलिए पूर्व दिशा की लंबी यात्रा में सावधानी बरतें. यदि जाना जरूरी हो तो घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Monday Special)

चूंकि आज सोमवार है. इसलिए आज भगवान शिव को दूध और गंगाजल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास को और भी दृढ़ बनाएगा. आज के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करना शुभ रहेगा.

लकी कलर. पीला. सफेद

लकी नंबर. 3. 7

अक्षय तृतीया 2026: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कब होंगे चरण दर्शन, जानें पूरी डिटेल?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
Read More
Published at : 20 Apr 2026 05:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 20 अप्रैल 2026 राशिफल, चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन और शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Rashifal: 20 अप्रैल 2026 राशिफल, चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन और शुभ मुहूर्त
राशिफल
मीन राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर मार्केटिंग टीम का कमाल और पुश्तैनी विवादों से मिलेगी मुक्ति
मीन राशिफल 20 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया पर मार्केटिंग टीम का कमाल और पुश्तैनी विवादों से मिलेगी मुक्ति
राशिफल
कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: भूमि-भवन के विवादों और कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, धैर्य से टलेगा संकट
कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: भूमि-भवन के विवादों और कानूनी अड़चनों से रहें सावधान, धैर्य से टलेगा संकट
राशिफल
मकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: वैश्विक ट्रेड वॉर से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी
मकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: वैश्विक ट्रेड वॉर से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
छत्तीसगढ़
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget