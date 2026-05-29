Vastu Tips: सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम

Vastu Tips: आजकल घरों की सजावट में कृत्रिम पौधों (Artificial Plants) का चलन तेजी से बढ़ा है. छोटे फ्लैट, कम धूप और व्यस्त जीवनशैली (Busy Lifestyle) के कारण लोग ऐसे पौधे पसंद करने लगे हैं जिन्हें रोज पानी देने या खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है. सोशल मीडिया और आधुनिक इंटीरियर (modern interior trends) ने भी इन्हें घरों का हिस्सा बना दिया है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सुंदर दिखने वाली चीजें घर की ऊर्जा पर भी असर डालती हैं? वास्तु शास्त्र इसी पहलू को समझने की बात करता है.

भारतीय परंपरा में पौधों को केवल सजावट का सामान नहीं माना गया हैं. तुलसी, मनी प्लांट और बांस जैसे पौधों को जीवन, विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक समझा गया है. असली पौधे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, ताजगी लाते हैं और मानसिक शांति का एहसास भी देते हैं. वहीं कृत्रिम पौधे सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, उनमें प्राकृतिक जीवन ऊर्जा नहीं होती. वास्तु शास्त्र नकली पौधों को लेकर संतुलित नजरिया अपनाने की सलाह देता है.

क्या कहते हैं वास्तु विशेषज्ञ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में टूटी, सूखी या बेजान चीजें नकारात्मकता का संकेत मानी जाती हैं. कई लोग इसी वजह से कृत्रिम पौधों को पूरी तरह गलत मानते हैं. हालांकि आधुनिक वास्तु विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते कि हर नकली पौधा अशुभ ही होता है. अगर घर में साफ-सफाई, सही दिशा और संतुलन बना रहे तो कृत्रिम पौधे केवल सजावट का हिस्सा बन सकते हैं.

असल समस्या तब होती है जब लोग धूल से भरे, फीके या टूटे हुए नकली फूल और पौधे लंबे समय तक घर में रखे रहते हैं. ऐसी चीजें घर के वातावरण को भारी और बेजान महसूस करा सकती हैं. मनोवैज्ञानिक रूप से भी आसपास की उपेक्षित सजावट इंसान के मूड और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती है.

किन जगहों पर नहीं रखने चाहिए नकली पौधे?

पूजा घर के आसपास

पूजा स्थान को सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. यहां ताजे फूल और प्राकृतिक पौधे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं. कृत्रिम फूल इस जगह की आध्यात्मिक भावना को कमजोर कर सकते हैं.

बेडरूम में अधिक मात्रा में

अगर बेडरूम में बहुत ज्यादा गहरे रंग के नकली पौधे या प्लास्टिक की सजावट रखी जाए तो कमरा भारी महसूस हो सकता है. विशेषज्ञ हल्के और सरल सजावटी सामान रखने की सलाह देते हैं.

मुख्य द्वार के पास

मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश स्थान माना जाता है. यहां धूल भरे या टूटे नकली पौधे रखना अच्छा नहीं माना जाता है. अगर सजावट करनी हो तो प्राकृतिक हरियाली ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है.

अगर नकली पौधे रखने हों तो इन बातों का रखें ध्यान:

हमेशा साफ और अच्छी क्वालिटी वाले कृत्रिम पौधे चुनें.

टूटे, फीके या धूल से भरे पौधों को तुरंत हटा दें.

बहुत ज्यादा गहरे या कांटेदार डिजाइन से बचें.

प्राकृतिक दिखने वाले हरे रंग के पौधे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं.

घर में बहुत ज्यादा कृत्रिम सजावट करने के बजाय संतुलन बनाए रखें.

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