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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम

Vastu Tips: सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम

Vastu Tips: क्या घर में नकली पौधे रखना शुभ है? जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार नकली पौधे घर की ऊर्जा पर कैसे असर डालते हैं और किन जगहों पर इन्हें रखने से बचना चाहिए.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 29 May 2026 05:00 AM (IST)
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Vastu Tips: आजकल घरों की सजावट में कृत्रिम पौधों (Artificial Plants) का चलन तेजी से बढ़ा है. छोटे फ्लैट, कम धूप और व्यस्त जीवनशैली (Busy Lifestyle) के कारण लोग ऐसे पौधे पसंद करने लगे हैं जिन्हें रोज पानी देने या खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है. सोशल मीडिया और आधुनिक इंटीरियर (modern interior trends) ने भी इन्हें घरों का हिस्सा बना दिया है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सुंदर दिखने वाली चीजें घर की ऊर्जा पर भी असर डालती हैं? वास्तु शास्त्र इसी पहलू को समझने की बात करता है.

भारतीय परंपरा में पौधों को केवल सजावट का सामान नहीं माना गया हैं. तुलसी, मनी प्लांट और बांस जैसे पौधों को जीवन, विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक समझा गया है. असली पौधे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, ताजगी लाते हैं और मानसिक शांति का एहसास भी देते हैं. वहीं कृत्रिम पौधे सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, उनमें प्राकृतिक जीवन ऊर्जा नहीं होती. वास्तु शास्त्र नकली पौधों को लेकर संतुलित नजरिया अपनाने की सलाह देता है.

 क्या कहते हैं वास्तु विशेषज्ञ?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में टूटी, सूखी या बेजान चीजें नकारात्मकता का संकेत मानी जाती हैं. कई लोग इसी वजह से कृत्रिम पौधों को पूरी तरह गलत मानते हैं. हालांकि आधुनिक वास्तु विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते कि हर नकली पौधा अशुभ ही होता है. अगर घर में साफ-सफाई, सही दिशा और संतुलन बना रहे तो कृत्रिम पौधे केवल सजावट का हिस्सा बन सकते हैं.

असल समस्या तब होती है जब लोग धूल से भरे, फीके या टूटे हुए नकली फूल और पौधे लंबे समय तक घर में रखे रहते हैं. ऐसी चीजें घर के वातावरण को भारी और बेजान महसूस करा सकती हैं. मनोवैज्ञानिक रूप से भी आसपास की उपेक्षित सजावट इंसान के मूड और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती है.

 किन जगहों पर नहीं रखने चाहिए नकली पौधे?

 पूजा घर के आसपास

पूजा स्थान को सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. यहां ताजे फूल और प्राकृतिक पौधे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं. कृत्रिम फूल इस जगह की आध्यात्मिक भावना को कमजोर कर सकते हैं.

 बेडरूम में अधिक मात्रा में

अगर बेडरूम में बहुत ज्यादा गहरे रंग के नकली पौधे या प्लास्टिक की सजावट रखी जाए तो कमरा भारी महसूस हो सकता है. विशेषज्ञ हल्के और सरल सजावटी सामान रखने की सलाह देते हैं.

 मुख्य द्वार के पास

मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश स्थान माना जाता है. यहां धूल भरे या टूटे नकली पौधे रखना अच्छा नहीं माना जाता है. अगर सजावट करनी हो तो प्राकृतिक हरियाली ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है.

 अगर नकली पौधे रखने हों तो इन बातों का रखें ध्यान:

  •  हमेशा साफ और अच्छी क्वालिटी वाले कृत्रिम पौधे चुनें.
  •  टूटे, फीके या धूल से भरे पौधों को तुरंत हटा दें.
  •  बहुत ज्यादा गहरे या कांटेदार डिजाइन से बचें.
  •  प्राकृतिक दिखने वाले हरे रंग के पौधे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं.
  •  घर में बहुत ज्यादा कृत्रिम सजावट करने के बजाय संतुलन बनाए रखें.

यह भी पढ़े- Numerology Mulank 9: हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं मूलांक 9 वाले, जानिए उनकी खासियत और कमजोरियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 29 May 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Positive Energy Vastu Tips Vastu Shastra Artificial Plants Vastu
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