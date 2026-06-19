Aaj Ka Rashifal: शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. सनातन परंपरा में यह पावन दिन सुख, समृद्धि और धन की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक गंडमूल श्रेणी का 'आश्लेषा नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद देव नक्षत्र 'मघा' की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक आकाशमंडल में 'हर्षण योग' का बेहद शुभ प्रभाव रहेगा, जो हर कार्य में हर्ष, उत्साह और सफलता की गारंटी देता है.

ग्रहों के गोचर की बात करें तो आज सुबह 10:07 बजे तक कर्क राशि में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की युति से एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ त्रिवेणी महासंयोग बना रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. वहीं, मिथुन राशि में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति का प्रभाव भी सभी को प्रभावित करेगा.

ग्रहों की इस बड़ी हलचल और नक्षत्र परिवर्तन का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, शेयर बाजार, लव लाइफ और सेहत पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक का आज का पूरा सटीक राशिफल और वह अचूक उपाय जो आज आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है.

मेष राशि (Aries), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का बेहद शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, जो जीवन में हर्ष, उत्साह और धन की वृद्धि कराता है. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में अपनी कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां वे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिवेणी युति और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज मेष राशि में यानी आपके लग्न भाव में ही रहकर आपके भीतर एक जबरदस्त आत्मविश्वास और 'Main Character Energy' बनाए रखेंगे.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुण को निखारेगा. सुबह 10:07 बजे तक सुख भाव में चंद्र-गुरु-शुक्र की युति दफ्तर में आपके काम को एक मजबूत आधार देगी. इसके बाद जब चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, तो आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता की वरिष्ठ अधिकारी और बॉस जमकर सराहना करेंगे. मिथुन राशि में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति होने से आपकी कूटनीतिक और मैनेजमेंट क्षमता शानदार रहेगी, जिससे सहकर्मियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया जॉइनिंग लेटर या आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और वित्तीय मामलों के दृष्टिकोण से आज का दिन हर्षण योग के प्रभाव से बंपर मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है. सुबह के समय प्रॉपर्टी, Real Estate और गारमेंट्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. दोपहर के बाद का समय शिक्षा, कंसल्टेंसी और कलात्मक क्षेत्रों के बिजनेस के लिए अत्यधिक अनुकूल रहेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, जिससे शॉर्ट-टर्म निवेशकों को अच्छा लाभ मिल सकता. आज पंचांग अनुसार दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, जो बड़े कमर्शियल सौदे या नए निवेश को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय किसी भी तरह के भारी वित्तीय रिस्क या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में नयापन और खुशियां लेकर आएगा. माता के साथ आपके संबंध बेहद मधुर होंगे और उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा का पंचम भाव में जाना लव लाइफ जी रहे जातकों के लिए रोमांस और आपसी आकर्षण को कई गुना बढ़ा देगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को बिना कहे समझेंगे और आपको कोई खूबसूरत सरप्राइज दे सकते हैं. शादीशुदा जातकों को संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी और सुखद खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदमय और उत्सव जैसा हो जाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वराशि के मंगल आपको पूरी तरह एक्टिव और फिट रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप खुद को बेहद शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह 10:07 बजे तक चंद्रमा के आश्लेषा नक्षत्र (गंडमूल नक्षत्र) में होने और बदलते मौसम के कारण छाती में हल्का भारीपन, कफ या सर्दी-खांसी जैसी समस्या हो सकती है. अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 9

लकी कलर (Lucky Color)

केसरिया (Saffron), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस बेहद शुभ संयोग पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें. आज माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल और मिश्री का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में या किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करना आपके जीवन की सभी दरिद्रता और धन संबंधी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा.

वृषभ राशि (Taurus), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके कार्यों में सफलता और मन में प्रसन्नता लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम और संवाद स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी त्रिग्रही युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. यह ग्रहीय बदलाव आपके सुख-साधनों में वृद्धि करने और आपको कार्यक्षेत्र में 'Main Character' की तरह चमकाने में बेहद मददगार साबित होगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी मेहनत का बेहतरीन परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह के समय सहकर्मियों और जूनियर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो नौकरीपेशा जातकों को वर्कप्लेस पर मानसिक शांति और अनुकूलता का अनुभव होगा. आपके काम की बारीकियों को देखकर बॉस और मैनेजमेंट आपसे काफी इंप्रेस हो सकते हैं. सरकारी नौकरी या बड़े कॉर्पोरेट में बदलाव की सोच रहे जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग का महासंयोग आपकी तिजोरी में इजाफा करने वाला साबित हो सकता है. रियल एस्टेट, वाहन, लग्जरी गारमेंट्स और इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े व्यापारियों की सेल्स में आज भारी उछाल आने के योग हैं. दोपहर के बाद कोई बड़ा और लाभदायक कमर्शियल सौदा फाइनल हो सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज एफएमसीजी, ज्वेलरी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय भारी सट्टेबाजी या रिस्क लेने से बिल्कुल दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर-परिवार में खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. सुख भाव में चंद्रमा के प्रवेश करने से माता के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और उनसे कोई बड़ा सरप्राइज या सहयोग मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे पुरानी गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. लव लाइफ जी रहे जातकों के लिए भी आज का दिन सुकून भरा रहेगा; पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझते हुए आपका पूरा साथ देंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि या धार्मिक उत्सव में आनंदपूर्वक बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपका दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के आश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण बदलते मौसम से प्रभावित होकर गले में खराश, टॉन्सिल या हल्की सर्दी-खांसी जैसी शिकायत हो सकती है. अत्यधिक ठंडे पानी, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना बेहद जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ संयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल और पीले फलों का दान करें. 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' मंत्र का जाप करना आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा.

मिथुन राशि (Gemini), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपकी वाणी और कौशल में विशेष आकर्षण लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी धन लक्ष्मी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम और साहस के स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. लग्न भाव में सूर्य और बुध की बुधादित्य युति और ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आज आपको हर क्षेत्र में 'Main Character' की तरह आगे रखेगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी संवाद शैली (Communication Skills) और मैनेजमेंट क्षमता के दम पर बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. सुबह के समय धन भाव के शुभ प्रभाव से बैंकिंग, फाइनेंस और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, तो आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. दफ्तर में आपके आइडियाज को सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से तुरंत हरी झंडी मिल सकती है. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग का महासंयोग आपके लिए बंपर लाभ के दरवाजे खोलने वाला है. अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ कमर्शियल पेमेंट आज वापस मिल सकता है. दोपहर के बाद लंबी दूरी के व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े व्यापारियों की सेल्स और संपर्कों में भारी उछाल आएगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज आईटी, मीडिया, ज्वेलरी और एफएमसीजी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से छप्परफाड़ रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक निवेश या नई डील को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. राहु काल के समय भारी सट्टेबाजी का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर-परिवार में खुशियों और आपसी तालमेल को बढ़ाने वाला रहेगा. सुबह के समय परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण घरेलू विषय या संपत्ति को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और अधिक मैच्योर होगा; वे आपके हर फैसले में मददगार साबित होंगे. शादीशुदा जातकों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के सहयोग से छोटे भाई-बहनों से जुड़ा कोई पारिवारिक मामला आसानी से सुलझ जाएगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या सामूहिक उत्सव में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स और शारीरिक रूप से एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के आश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण बदलते मौसम से प्रभावित होकर दांतों में हल्का दर्द, मुंह के छाले या गले में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है. अत्यधिक तीखे, तैलीय और भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 5

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ संयोग पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष आराधना करें. आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या पीले फल का दान करें. ऐसा करने से आपके व्यापार और करियर की सभी बाधाएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

कर्क राशि (Cancer), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके मन में नई उमंग और कार्यों में सफलता लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी ही कर्क राशि (यानी आपके लग्न भाव) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी शक्तिशाली त्रिग्रही युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह शानदार राशि परिवर्तन आज आपको आर्थिक मामलों और सामाजिक प्रतिष्ठा में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. सुबह के समय लग्न के चंद्र-गुरु-शुक्र के प्रभाव से दफ्तर में आपकी लीडरशिप क्वालिटी और फैसलों की जमकर तारीफ होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा धन भाव में गोचर करेंगे, तो नौकरीपेशा जातकों को सैलरी हाइक, बोनस या किसी नए इंसेंटिव से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट और सरकारी सेक्टर्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियां लेकर आएगा. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब स्विच करने या किसी नए आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग और धन भाव के चंद्रमा का महासंयोग आपकी तिजोरी में बंपर इजाफा करने वाला साबित होगा. लिक्विडिटी, खान-पान, डेयरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों और सोने-चांदी के व्यापारियों को दोपहर के बाद कोई बहुत बड़ी और मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. बिजनेस में किया गया पुराना निवेश आज आपको उम्मीद से दोगुना रिटर्न दे सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज एफएमसीजी, फार्मा, बैंकिंग और लग्जरी सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए छप्परफाड़ मुनाफा लेकर आ सकता है. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा. वाणी और धन भाव में चंद्रमा का प्रवेश होने से आपकी बातचीत का तरीका इतना प्रभावशाली रहेगा कि परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा कोई पुराना मनमुटाव या पैतृक संपत्ति का विवाद आसानी से सुलझ जाएगा. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में रोमांस, आपसी समझ और आकर्षण बहुत गहरा होगा. पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी भावना का सम्मान करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा, डिनर या उत्सव मनाने में बेहद आनंदपूर्वक बीतेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान, तनावमुक्त और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के आपकी राशि के आश्लेषा नक्षत्र में होने और बदलते मौसम के कारण दोपहर से पहले थोड़ा कफ, सर्दी या आंखों में हल्की जलन जैसी समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस पावन महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत रखने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मखाने की खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

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सिंह राशि (Leo), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से द्वादश भाव यानी बारहवें (खर्च और बाहरी संपर्क) स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही सिंह राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह बदलाव आपको मानसिक चिंताओं से मुक्त कर समाज और कार्यक्षेत्र में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर के बाद आपके पक्ष में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. सुबह के समय दफ्तर में काम की भागदौड़ या खर्चों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन सुबह 10:07 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका प्रभाव और रौब दफ्तर में सिर चढ़कर बोलेगा. आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट क्षमता को देखकर बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे काफी प्रभावित होंगे. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी नया आधिकारिक एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन मिलाजुला और अंततः मुनाफे वाला साबित होगा. सुबह के समय किसी बड़े निवेश या नए सौदे को टालना बेहतर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद हर्षण योग और लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से कोई बहुत बड़ी और लाभदायक कमर्शियल डील आपके हाथ लग सकती है. विदेशी संपर्कों या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को बंपर लाभ मिलने के योग हैं. शेयर बाजार की बात करें तो आज ऑटोमोबाइल, लिक्विड, बैंकिंग और लग्जरी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज दोपहर के बाद का समय रिश्तों में मिठास और खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा. लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण रहेगा, जिससे जीवनसाथी और लव पार्टनर आपके प्रति अत्यधिक समर्पित नजर आएंगे. पुरानी चल रही कोई गलतफहमी या वैचारिक मतभेद आज बातचीत के जरिए पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. परिवार के बुजुर्गों और माता-पिता का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे घर का माहौल संतुलित और आनंदमय रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा या धार्मिक पूजा-पाठ में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज सुबह के समय थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, क्योंकि बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक चिंता, आंखों में जलन या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे, आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें और अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 5

लकी कलर (Lucky Color)

सुनहरा (Golden), चमकीला लाल (Bright Red)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल गुलाब के फूल और सफेद बर्फी का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फलों का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके करियर के सभी विघ्नों को पूरी तरह दूर कर देगा.

कन्या राशि (Virgo), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों को गति देगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी बेहद शक्तिशाली युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव यानी बारहवें (खर्च और बाहरी संपर्क) स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह बदलाव आपको विदेशी संपर्कों और कलात्मक क्षेत्रों के मामलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और बारीक काम करने की क्षमता को खुलकर सामने लाएगा. सुबह के समय लाभ भाव के प्रभाव से दफ्तर में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और बॉस से कोई बड़ी सराहना मिल सकती है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर करेंगे, तो मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन और बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से खुद को दूर रखें. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी नया आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन मिलाजुला रहेगा, जिसमें आपको सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा. सुबह के समय पुराना अटका हुआ कोई कमर्शियल पेमेंट या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दोपहर के बाद विदेशी संपर्कों, ऑनलाइन बिजनेस या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ी और अत्यधिक लाभदायक डील मिल सकती है. हालांकि, आज बिजनेस में किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा धन हानि की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज आईटी, फार्मा, केमिकल और ओवरसीज ट्रेडिंग से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के साथ मुनाफा मिल सकता है. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े निवेश को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज दोपहर के बाद का समय थोड़ा समझदारी से चलने का है. बारहवें भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें और पार्टनर के नजरिए को समझने का प्रयास करें. हालांकि, परिवार के बुजुर्गों और माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे घर का माहौल संतुलित रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी शांत वातावरण में बिताने या धार्मिक पूजा-पाठ करने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. दोपहर के बाद बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से मानसिक चिंता, अनिद्रा (नींद न आना), आंखों में जलन या शारीरिक थकान जैसी समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक बोझ के कारण खुद पर मानसिक दबाव न बनने दें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें, बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें और रात को हल्का व सुपाच्य भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 6

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पिस्ता कलर (Pista)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस पावन महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और सभी मानसिक तनावों को दूर करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें. आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और करियर व बिजनेस के सभी विघ्नों को पूरी तरह दूर कर देगा.

तुला राशि (Libra), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता और मन में प्रसन्नता लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी त्रिग्रही राजयोग युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह शानदार राशि परिवर्तन आज आपको करियर और आर्थिक मामलों में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बड़े बदलाव और बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. सुबह के समय कर्म भाव में चंद्र-गुरु-शुक्र की युति दफ्तर में आपके प्रभाव और रौब को बढ़ाएगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा. यदि आप लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर, प्रमोशन या सैलरी हाइक की उम्मीद कर रहे थे, तो आज मैनेजमेंट की ओर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. भाग्य भाव के स्वामी बुध का सूर्य के साथ होना आपकी कूटनीतिक क्षमताओं को और निखारेगा. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी बड़ा आधिकारिक दस्तावेज साइन करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग और लाभ भाव के चंद्रमा का महासंयोग मार्केट में आपकी नई साख और बंपर मुनाफा लेकर आने वाला है. दोपहर के बाद आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट्स फाइनल हो जाएंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा. कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स, गारमेंट्स, रेस्तरां और कलात्मक चीजों से जुड़े व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील हाथ लग सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज रियल्टी, मीडिया, बैंकिंग और लग्जरी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी नए कमर्शियल सौदे को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. दोपहर के बाद लाभ भाव में चंद्रमा का प्रवेश होने से मित्रों, बड़े भाई-बहनों और समाज के रसूखदार लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपसी समझ और भरोसा और गहरा होगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा. शादीशुदा जातकों के लिए जीवनसाथी के माध्यम से कोई शुभ समाचार या बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. शाम का समय परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजक यात्रा, डिनर या उत्सव मनाने में बेहद आनंदपूर्वक बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी एक्टिव, फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के आश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण बदलते मौसम से प्रभावित होकर हल्की सर्दी, जुकाम या छाती में भारीपन जैसी हल्की समस्या हो सकती है. अत्यधिक ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस पावन महासंयोग पर अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री का भोग लगाएं और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आपके करियर में एक शक्तिशाली 'राजयोग' का निर्माण करेगा, जो आपको दफ्तर और बिजनेस में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बड़ी सफलता और तरक्की के द्वार खोलने वाला साबित होगा. सुबह के समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव में होगा, तो नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व अनुकूलता मिलेगी. दफ्तर में आपके काम, निर्णय और मैनेजमेंट स्किल्स की बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी. छठे भाव में बैठे राशि स्वामी मंगल आपको अपने शत्रुओं और दफ्तर की राजनीति पर पूरी तरह हावी रखेंगे. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग और कर्म भाव के चंद्रमा का महासंयोग आपके लिए बंपर धन लाभ और नए व्यावसायिक अवसर लेकर आ रहा है. दोपहर के बाद सरकारी टेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स से जुड़े व्यापारियों को कोई बहुत बड़ी और अत्यधिक लाभदायक डील हाथ लग सकती है. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सफल रहेंगी. शेयर बाजार की बात करें तो आज मेटल, फार्मा, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से छप्परफाड़ रिटर्न मिलने के प्रबल योग हैं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े निवेश या नई डील को लॉक करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा का दशम भाव में जाना आपके सामाजिक मान-सम्मान को बढ़ाएगा, जिससे परिवार के लोग आप पर गर्व करेंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और वे आपके प्रति अत्यधिक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना वैचारिक मतभेद आज बातचीत के जरिए पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को मजबूत बनाए रखेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. लग्न के स्वामी मंगल की मजबूत स्थिति आपको शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान और एक्टिव बनाए रखेगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को काफी शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के आश्लेषा नक्षत्र में होने और बदलते मौसम के कारण दोपहर से पहले थोड़ा पेट से जुड़ी हल्की समस्या, गैस या अपच की शिकायत हो सकती है. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें, बाहर के भारी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और भाग्य को और मजबूत करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल गुलाब के फूल अर्पित करें और सफेद बर्फी या मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके जीवन की सभी बाधाओं और धन संबंधी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा.

धनु राशि (Sagittarius), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो जीवन में नए उत्साह और शुभ कार्यों की शुरुआत लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से अष्टम भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान (सिंह राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह शानदार राशि परिवर्तन दोपहर के बाद आपके भाग्य को सातवें आसमान पर ले जाएगा, जिससे आप हर मुश्किल चुनौती को पार कर असली 'Main Character' की तरह चमकेंगे.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर के बाद आपके लिए बड़ी सफलता और तरक्की के द्वार खोलने वाला साबित होगा. सुबह के समय दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन सुबह 10:07 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यों में भाग्य का सौ प्रतिशत साथ मिलेगा. पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आसानी से पूरे हो जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. जो जातक उच्च शिक्षा, मैनेजमेंट या सरकारी क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल है. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई भी बड़ा आधिकारिक डिसीजन लेने या एग्रीमेंट साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन आपके लिए बंपर धन लाभ और नए व्यावसायिक अवसर लेकर आ रहा है. सुबह के समय अष्टम भाव के प्रभाव से पैतृक संपत्ति, बीमा या पुराने निवेश से अचानक कोई गुप्त धन लाभ हो सकता है. दोपहर के बाद हर्षण योग और भाग्य के चंद्रमा के कारण विदेशी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ी और अत्यधिक लाभदायक डील मिल सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, रियल्टी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के प्रबल योग हैं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े निवेश को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज दोपहर के बाद का समय घर में खुशहाली और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होने से परिवार में किसी धार्मिक यात्रा, मांगलिक उत्सव या पूजा-पाठ की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और वे आपके प्रति अत्यधिक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी एक्टिव, फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के अष्टम भाव और आश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण पेट से जुड़ी हल्की समस्या, गैस, अपच या यूरिन से जुड़ी कोई हल्की शिकायत हो सकती है. खान-पान में पूरी तरह अनुशासन बनाए रखें, बाहर के भारी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और भाग्य को और मजबूत करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री का भोग लगाएं और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके करियर और बिजनेस की सभी बाधाओं को पूरी तरह दूर कर देगा.

मकर राशि (Capricorn), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके कार्यों में सफलता और मन में नई उमंग लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी गुप्त धन और अनपेक्षित बदलावों के स्थान में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह राशि परिवर्तन आपको कूटनीतिक फैसलों, रिसर्च और अचानक होने वाले बड़े धन लाभ के मामलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला और गहरे चिंतन का रहेगा. सुबह के समय दफ्तर में टीम वर्क और सहकर्मियों के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आठवें भाव में होगा, तब कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या किसी प्रोजेक्ट की रूपरेखा में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं. जो जातक रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या गुप्त विभागों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है. अपने गुप्त शत्रुओं और दफ्तर की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है. सुबह के समय सातवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस में कोई बड़ी डील लॉक हो सकती है. दोपहर के बाद अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स रिफंड या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं. हालांकि, दोपहर के बाद किसी भी नए बड़े व्यापारिक सौदे या नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को करने से आज बचना चाहिए, अन्यथा धन फंसने की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. स्टील, माइनिंग, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर्स के शेयरों में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी सामान्य वित्तीय कार्य को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा समझदारी और धैर्य से चलने का है. सुबह के समय वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. दोपहर के बाद आठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर गहन चर्चा या पुराना लेन-देन का मामला सामने आ सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर घर की समस्याओं को शांति से सुलझाना और माता लक्ष्मी की सामूहिक आरती करना रिश्ते को मजबूती देगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी. चंद्रमा के आठवें भाव में गोचर करने और बदलते मौसम के प्रभाव से अचानक पेट दर्द, अपच, गैस या यूरिन से जुड़ी कोई हल्की समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव या काम की थकान महसूस हो सकती है. बाहर के खान-पान, तैलीय भोजन और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें; हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

आसमानी नीला (Sky Blue), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस पावन महासंयोग पर अपने संकटों को दूर करने और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल गुलाब के फूल और मिश्री का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फलों का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके करियर और बिजनेस की सभी बाधाओं को पूरी तरह दूर कर देगा.

कुंभ राशि (Aquarius), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी और पब्लिक इमेज के स्थान (सिंह राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह शानदार राशि परिवर्तन दोपहर के बाद आपको समाज और बिजनेस में असली 'Main Character' बनाकर चमकाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी कार्यक्षमता और जुझारू प्रवृत्ति को खुलकर सामने लाएगा. सुबह के समय छठे भाव के चंद्र-गुरु-शुक्र के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों और दफ्तर की राजनीति पर बड़ी विजय मिलेगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको टीम वर्क और सहकर्मियों के भरपूर सहयोग से किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके काम और कूटनीतिक फैसलों को टॉप मैनेजमेंट द्वारा खूब सराहा जाएगा. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग और सप्तम भाव के चंद्रमा का महासंयोग आपके लिए बंपर मुनाफा और नए व्यावसायिक संबंध बनाने वाला साबित होगा. सुबह के समय पुराना अटका हुआ कोई कमर्शियल पेमेंट या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दोपहर के बाद पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में बेहतरीन तालमेल और बड़ी डील हाथ लगने के योग बनेंगे. रिटेल, गारमेंट्स, सोने-चांदी और पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और रियल्टी सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म और (लॉन्ग-टर्म) निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़ी कमर्शियल डील को फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज दोपहर के बाद का समय जीवन में मधुरता और बड़ी खुशियां लेकर आएगा. सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से वैवाहिक जीवन में चल रहा कोई पुराना तनाव, मनमुटाव या गलतफहमी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और ज्यादा गहरा होगा, और आप उनके साथ शाम को कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और ननिहाल पक्ष का पूरा सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. शाम का समय परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने और उत्सव जैसा माहौल बनाए रखने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी फिट, तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा के छठे भाव और आश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण बदलते मौसम से प्रभावित होकर पेट में इन्फेक्शन, अपच, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खान-पान में पूरी तरह अनुशासन बनाए रखें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का नीला (Light Blue), जामुनी (Purple)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस पावन महासंयोग पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मखाने की खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा और जीवन के सभी संकटों को दूर करेगा.

मीन राशि (Pisces), 19 जून 2026

शुक्रवार, 19 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचांग अनुसार, आज सुबह 10:07:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही आज दोपहर 14:53:06 तक हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता और मन में नई उमंग लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 10:07:52 तक आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा और प्रेम के स्थान (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, जहां राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ उनकी त्रिग्रही राजयोग युति बनी हुई है. इसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा के स्थान (सिंह राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. ग्रहों का यह शानदार राशि परिवर्तन आपको कोर्ट-कचहरी, कंपटीशन और दफ्तर की राजनीति में असली 'Main Character' बनाकर जीत दिलाएगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी निर्णय क्षमता और जुझारू प्रवृत्ति को खुलकर सामने लाएगा. सुबह के समय पंचम भाव के शुभ प्रभाव से आपके आइडियाज और मैनेजमेंट स्किल्स की दफ्तर में जमकर तारीफ होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे, तो नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं पर बड़ी विजय मिलेगी. दफ्तर में यदि आपके खिलाफ कोई राजनीति चल रही थी, तो आज वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी ईमानदारी की जीत होगी. बैंकिंग, लॉ, एजुकेशन और सरकारी सेक्टर्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आज दोपहर 10:37:32 से 12:22:19 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में जॉब बदलने या किसी नए आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार और आर्थिक स्थिति के मामले में आज हर्षण योग का महासंयोग आपको पुरानी देनदारियों और लोन से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा. यदि आपका कोई कमर्शियल मामला या पेमेंट लंबे समय से अटका हुआ था, तो दोपहर के बाद अपनी कूटनीति के बल पर आप उसे वापस निकालने में सफल रहेंगे. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी को भी बड़ा उधार या माल क्रेडिट पर देने से बचें, अन्यथा धन फंस सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहेगा. फार्मा, एफएमसीजी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के शेयरों में शॉर्ट-टर्म के बजाय लॉन्ग-टर्म निवेश की सोचें. दोपहर 11:54:23 से 12:50:16 तक का अभिजीत मुहूर्त किसी भी बड़े व्यापारिक निवेश या नई डील को लॉक करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ और धैर्य से चलने का है. सुबह के समय लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ चरम पर रहेगी. दोपहर के बाद छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात या घरेलू खर्चों को लेकर हल्की बहस या वैचारिक मतभेद हो सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बात को ज्यादा तूल न दें. हालांकि, ननिहाल पक्ष या परिवार के बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से कोई भी पारिवारिक तनाव शाम तक पूरी तरह शांत हो जाएगा और घर का माहौल दोबारा खुशनुमा और सकारात्मक हो जाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. छठे भाव में चंद्रमा के गोचर और बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में इन्फेक्शन, अपच, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक तनाव के कारण खुद पर मानसिक दबाव न बनने दें और योग व ध्यान का सहारा लें. खान-पान में पूरी तरह अनुशासन बनाए रखें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार थोड़ा 'दही' खाकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 3

लकी कलर (Lucky Color)

सुनहरा पीला (Golden Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

आज शुक्रवार और हर्षण योग के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपने जीवन के सभी संकटों, रोगों और शत्रुओं के नाश के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करें. आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री का भोग लगाएं और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और करियर के सभी विघ्नों को पूरी तरह दूर कर देगा.

FAQ

Q1. 19 जून 2026 को कौन सा नक्षत्र रहेगा?

आश्लेषा नक्षत्र सुबह तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.

Q2. 19 जून 2026 को कौन सा योग रहेगा?

दोपहर तक हर्षण योग रहेगा, जिसे शुभ और उत्साहवर्धक माना जाता है.

Q3. आज राहुकाल कितने बजे है?

राहुकाल लगभग 10:37 बजे से 12:22 बजे तक रहेगा.

Q4. आज निवेश के लिए शुभ समय कौन सा है?

अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:54 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा.

Q5. आज किन राशियों को करियर में लाभ मिल सकता है?

मेष, तुला, वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को करियर में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

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