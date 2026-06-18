Father's Day 2026: मां के निस्वार्थ प्यार और ममता पर अक्सर बहुत कुछ लिखा जाता है, जो कि पूरी तरह स्वाभाविक भी है. लेकिन एक परिवार की रीढ़ और बच्चों के जीवन की मजबूत नींव रखने वाले 'पिता' का योगदान अक्सर खामोश रहता है. पिता अमूमन अपनी भावनाएं और आंसू जाहिर नहीं करते, लेकिन उनका साया ही जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है.

इस साल 21 जून 2026 (रविवार) को अंतरराष्ट्रीय पितृ दिवस (Father's Day) मनाया जा रहा है. यह एक ऐसा विशेष अवसर है, जब हम उस इंसान के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं जो बिना किसी शिकायत के हमारे पूरे जीवन को संवारने में लगा रहता है. इस बार उन्हें सिर्फ कोई महंगा तोहफा देने के बजाय, कुछ ऐसा दें जो उनकी सेहत और उम्र के सफर में काम आए.

पिता का साया सबसे बड़ा सहारा क्यों है? 3 मुख्य कारण

1. सुरक्षा का मजबूत कवच (Sense of Security)

बचपन में पिता का हाथ थामकर भीड़ में चलने का जो सुकून था, वह असल में जीवन की पहली सुरक्षा की भावना थी. घर में पिता की मौजूदगी एक अदृश्य ढाल की तरह होती है. दुनिया की कोई भी आर्थिक या मानसिक मुसीबत हो, पिता उसे बच्चों तक पहुंचने से पहले खुद पर झेल लेते हैं.

2. मौन समर्पण और त्याग (Silent Sacrifices)

अपनी खुशियों, नए कपड़ों और जरूरतों को बिना किसी शिकायत के टाल देना ताकि बच्चों की पढ़ाई और ख्वाहिशें पूरी हो सकें, यह एक पिता का 'मौन समर्पण' है. वे कार्यक्षेत्र के तनाव को घर के बाहर छोड़कर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं.

3. रिस्क लेने का हौसला और व्यावहारिक ज्ञान

"मां अगर संभलकर चलना सिखाती है, तो पिता दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना सिखाते हैं."

पहली असफलता पर जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब पिता ही पीठ थपथपाकर कहते हैं, "घबराओ मत, दोबारा कोशिश करो, मैं पीछे खड़ा हूं." वह बच्चों को रिस्क लेना और गिरकर खुद खड़ा होना सिखाते हैं.

इस फाडर्स डे पर दें 'सेहत का तोहफा'

पिता कभी महंगे गिफ्ट्स की उम्मीद नहीं करते, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र में उनकी गतिशीलता (Movement) और सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है. फिटनेस कोच और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ बेहद व्यावहारिक उपहारों की सूची साझा की है:

ए. स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए (Strength & Mobility)

एडजस्टेबल डम्बल (Adjustable Dumbbells): यह घर में जगह बचाते हैं और शुरुआती व अनुभवी दोनों के लिए बेहतरीन हैं. खरीदते समय इसके सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम का ध्यान रखें.

यह घर में जगह बचाते हैं और शुरुआती व अनुभवी दोनों के लिए बेहतरीन हैं. खरीदते समय इसके सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम का ध्यान रखें. रेसिस्टेंस बैंड सेट (Resistance Band Set): जोड़ों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के स्ट्रेचिंग और गतिशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं. यह यात्रा के अनुकूल और हल्के होते हैं.

बी. कार्डियो और स्टेमिना के लिए (Cardio & Stamina)

फोल्डिंग एक्सरसाइज बाइक (Folding Exercise Bike): कम प्रभाव वाला (low-impact) यह घरेलू विकल्प ज्यादा जगह नहीं घेरता. इसमें एडजस्टेबल रेसिस्टेंस की सुविधा होनी चाहिए.

कम प्रभाव वाला (low-impact) यह घरेलू विकल्प ज्यादा जगह नहीं घेरता. इसमें एडजस्टेबल रेसिस्टेंस की सुविधा होनी चाहिए. कॉम्पैक्ट पुल-अप बार (Compact Pull-Up Bar): ऊपरी शरीर (upper-body) की ताकत बढ़ाने के लिए इसे दरवाजे के फ्रेम में लगाया जा सकता है.

सी. डेली ट्रैकिंग और कम्फर्ट (Comfort & Safety)

स्मार्ट एक्टिविटी ट्रैकर: यह उनके दैनिक कदमों, हृदय गति और नींद के पैटर्न को मॉनिटर करेगा. लंबी बैटरी लाइफ और आसान ऐप इंटरफेस वाला ट्रैकर चुनें.

यह उनके दैनिक कदमों, हृदय गति और नींद के पैटर्न को मॉनिटर करेगा. लंबी बैटरी लाइफ और आसान ऐप इंटरफेस वाला ट्रैकर चुनें. आरामदायक ट्रेनिंग शूज: चलने, दौड़ने या वॉक के दौरान पैरों को सही कुशनिंग देकर चोटों से बचाते हैं.

डी. रिकवरी और आउटडोर (Recovery & Hydration)

फोम रोलर और मसाज बॉल: वर्कआउट के बाद मांसपेशियों के तनाव को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं.

वर्कआउट के बाद मांसपेशियों के तनाव को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं. इन्फ्यूसर वाटर बोतल: हाइड्रेशन को ट्रैक करने के लिए मेजरमेंट मार्क्स वाली बोतल एक अच्छा विकल्प है.

हाइड्रेशन को ट्रैक करने के लिए मेजरमेंट मार्क्स वाली बोतल एक अच्छा विकल्प है. ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग वाउचर: यह उन्हें उनके समय और लक्ष्यों के अनुसार लचीली कोचिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस की सुविधा देगा.

कैसे बनाएं इस दिन को खास?

पिता की उम्र के बजाय उनकी दिनचर्या और शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उपहार चुनें. उपहार देने के साथ ही आज के दिन उनके पास बैठें, उनके पुराने दिनों के किस्से सुनें और उनसे खुलकर कहें, "पापा, आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं. थैंक यू."

एक ऐसा विचारशील उपहार, जिसके साथ आप उन्हें एक छोटा सा ट्यूटोरियल या गाइड भी दें, उनके जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.