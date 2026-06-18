Numerology: जून 2026 में गुरु (बृहस्पति) का कर्क राशि में गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गुरु ज्ञान, बुद्धि, मार्गदर्शन और सफलता का स्वामी ग्रह है, और अंक ज्योतिष में इसका संबंध मूलांक 3 से होता है. जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करता है, तो यह समय पढ़ाई, फोकस और परीक्षा परिणामों पर गहरा असर डालता है.

लेकिन हर मूलांक के छात्रों के लिए यह समय एक जैसा नहीं रहेगा. कहीं सफलता आसान होगी, तो कहीं मेहनत और अनुशासन ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा. आइए जानते है किस मूलांक पर इस गोचर का लाभकारी और फलदायी प्रभाव पड़ेगा और किन मूलांक को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28): आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचें

इस समय मूलांक 1 के छात्रों में आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. पढ़ाई में लीड लेने की क्षमता आएगी और इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन संभव है. लेकिन एक बात ध्यान रखें ओवरकॉन्फिडेंस नुकसान कर सकता है. तो संयम से काम ले और सीनियर्स से सलाह लेकर आपने काम में आगे बढ़े.

इंटरव्यू और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन

वरिष्ठों और शिक्षकों का सहयोग

नेतृत्व क्षमता में वृद्धि

यदि तैयारी निरंतर है, तो परिणाम अच्छे मिल सकते हैं.

उपाय: हर गुरुवार पीले कपड़े पहनें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” 21 बार जरूर बोलें. इससे फोकस और संतुलन बना रहेगा.

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29): भावनात्मक उतार-चढ़ाव से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है

मूलांक 2 के छात्रों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा. मूड स्विंग और ध्यान भटकने की समस्या आ सकती है. पढ़ाई में मन लगाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन सही रूटीन से स्थिति सुधर सकती है. सुबह का समय ध्यान लगाने में मददगार साबित होगा.

मूड स्विंग और फोकस की कमी

शांत जगह पर पढ़ाई करें

उपाय: सुबह शांत जगह पर 10 मिनट ध्यान करें और पानी पीकर पढ़ाई शुरू करें, इससे मन स्थिर रहेगा.

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30): सबसे शुभ समय, सफलता के मजबूत योग

यह समय मूलांक 3 वालों के लिए गोल्डन पीरियड जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं इस मूलांक के स्वामी हैं. पढ़ाई तेजी से समझ में आएगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग मजबूत होंगे. रोजाना का प्रयास और रिवीजन सफलता को और ज्यादा मजबूत रहेगा.

पढ़ाई में तेजी आएगी

याद करने की क्षमता बेहतर होगी

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ेगी

यह समय मेहनत को सही दिशा देने का है.

उपाय: गुरुवार को बेसन के लड्डू का दान करें और पढ़ाई शुरू करने से पहले “गुरु मंत्र” का जाप करे, इससे भाग्य और मेहनत दोनों साथ देंगे.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31): मेहनत ज्यादा, रिजल्ट धीरे

इस समय मूलांक 4 के छात्रों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. पढ़ाई में रुकावट और फोकस की कमी महसूस हो सकती है. बिना प्लानिंग पढ़ाई करना नुकसान देगा. चुनौतियां आएंगी लेकिन उन से डरे नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से पढ़ाई करें.

पढ़ाई में उतार-चढ़ाव

प्लानिंग के बिना तैयारी नुकसान दे सकती है

रोज़ का टाइम टेबल जरूरी है

उपाय: रोज़ एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं और मोबाइल दूर रखकर पढ़ाई करें.

मूलांक 5 (5, 14, 23): स्मार्ट स्टडी से मिलेगा फायदा

मूलांक 5 के छात्रों के लिए यह समय टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पढ़ाई का है. ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर और नोट्स से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. रोज के करेंट अफेयर्स को पढ़ें और सिलेबस को लगातर रिवाइज करें.

ऑनलाइन स्टडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से फायदा

नए तरीके से पढ़ाई करने पर बेहतर परिणाम

लेकिन ध्यान भटकने से बचना जरूरी

उपाय: हर दिन 30 मिनट रिवीजन जरूर करें और सोशल मीडिया लिमिट में यूज करें.

मूलांक 6 (6, 15, 24): डिस्ट्रैक्शन और खर्च पर कंट्रोल जरूरी

इस समय ध्यान पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों पर जा सकता है. दोस्तों, सोशल लाइफ या एंटरटेनमेंट पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं. परफेक्ट टाइम टेबल की सहायता से एकाग्रता बढ़ाए और सोशल मिडिया में लिमिटेड टाइम बिताए.

ध्यान भटक सकता है

सोशल लाइफ और स्टडी में बैलेंस रखना होगा

डिस्ट्रैक्शन कम करें

उपाय: स्टडी टाइम में फोन साइलेंट रखें और रोज सुबह “ॐ गुरवे नमः” बोलें.

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मूलांक 7 (7, 16, 25): ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी

मूलांक 7 के छात्रों में कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है. पढ़ाई करते समय बार-बार डाउट आ सकते हैं. व्यर्थ में चिंता न करें, ओवरथिंकिंग की जगह स्किल्स पर काम करें.

कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग

नोट्स बनाकर पढ़ाई करें

उपाय: नोट्स बनाकर पढ़ाई करें और हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें.

मूलांक 8 (8, 17, 26): रिजल्ट धीमा लेकिन स्थिर रहेगा

इस समय मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे सफलता जरूर मिलेगी. निरंतरता सबसे जरूरी है इस समय. धैर्य और आत्म-संयम से काम को लगातार करते रहें सफलता जरूर मिलेगी.

रिजल्ट देर से मिल सकता है

धैर्य और लगातार रिवीजन जरूरी है

उपाय: हर दिन छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें, धैर्य बनाए रखें.

मूलांक 9 (9, 18, 27): ऊर्जा ज्यादा, दिशा सही रखना जरूरी

मूलांक 9 के छात्रों में जोश और एनर्जी बहुत रहेगी. कठिन विषय भी आसान लग सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है. संयम और सोच विचार से किसी भी निर्णय पर रोके, और अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करें.

कठिन विषयों में सफलता के संकेत

मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है

लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा

उपाय: रोज सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज करें और पढ़ाई की प्लानिंग लिखकर करें.

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