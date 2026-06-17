17 June 2026 Rashifal: बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार आज दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र और रात तक ध्रुव योग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 08:14 बजे चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र विराजमान हैं.

इसके साथ ही मेष राशि में मंगल और मिथुन राशि में सूर्य व बुध की स्थिति ग्रहों का एक बेहद प्रभावशाली योग बना रही है. ग्रहों के इस बड़े राशि परिवर्तन का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं आज का सटीक राशिफल और वह विशेष उपाय जिससे आप दिन को बेहद सफल बना सकते हैं.

मेष राशि (Aries Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद आपके सुख स्थान यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपनी ही मेष राशि यानी आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, जिससे आपके अंदर एक विशेष 'Main Character Energy' और गजब का आत्मविश्वास बना रहेगा.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और 'Problem Solving Skills' को खुलकर सामने लाएगा. लग्न में बैठे स्वराशि के मंगल आपको अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी और action-oriented बनाए रखेंगे. मिथुन राशि में सूर्य, चंद्र और बुध की युति होने से आपकी 'Communication Skills' और मैनेजमेंट क्षमता शानदार रहेगी, जिससे नौकरीपेशा लोग दफ्तर में बड़े अधिकारियों और बॉस को प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, तब दफ्तर में आपके काम को नई पहचान मिलेगी और माहौल काफी सकारात्मक हो जाएगा. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा नया फैसला लेने से पूरी तरह बचना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके सुख स्थान पर गोचर करेंगे, तब रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, Home Decor और कंसल्टेंसी से जुड़े व्यवसायियों को कोई बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. हालांकि, आपको धन हानि से बचने के लिए आज किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट या पार्टनरशिप को फाइनल करते समय जल्दबाजी से बचना होगा और कागजी कार्रवाई को बिना अच्छी तरह पढ़े आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. शेयर बाजार में आज शुरुआती भाग में चंद्रमा के मिथुन राशि में होने और दोपहर बाद कर्क राशि में चले जाने के कारण भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. बैंकिंग, आईटी और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में आपको लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या सट्टा लगाने से बचें, अन्यथा पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगा. कर्क राशि में गुरु और शुक्र का गोचर होने से आपके पारिवारिक वातावरण में सुख-शांति और पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी, जिससे लव लाइफ में चल रही पुरानी गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी. आपके पार्टनर आपकी भावनाओं और जिम्मेदारियों का सम्मान करेंगे और आपके हर फैसले में आपके साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे. कल के बड़े मंगलवार के व्यस्त शेड्यूल और भागदौड़ के बाद, आज शाम को परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर किसी धार्मिक विषय पर चर्चा करने या सुकून भरा समय बिताने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा.

सेहत (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वराशि के मंगल आपको फुल एक्टिव मोड में रखेंगे. हालांकि, दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव और काम के अत्यधिक बोझ के कारण शाम को हल्का सिरदर्द, आंखों में खिंचाव या मानसिक थकान जैसी समस्या परेशान कर सकती है. परफेक्ट बनने के चक्कर में खुद पर ज्यादा प्रेशर न लें, काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी या अनिवार्य हो, तो शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

5, 9

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Green), चमकीला लाल (Vibrant Red)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने, करियर की बाधाओं को दूर करने और लग्न के मंगल के उग्र प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दुर्वा (दूब घास) की 11 या 21 गांठें और शमी पत्र अर्पित करें. विघ्नहर्ता को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही अपनी राशि के स्वामी मंगल को और मजबूत व शुभ बनाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Vrishabha Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके धन भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके पराक्रम स्थान यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपके राशि स्वामी शुक्र आज गुरु के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और वाणी में मधुरता बनी रहेगी.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपकी मेहनत का सही परिणाम दिलाने वाला साबित होगा. दफ्तर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और सूझबूझ की तारीफ होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, तब नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन कोई नया अवसर ला सकता है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा आधिकारिक ईमेल भेजने या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक लाभ और उन्नति के नए मार्ग खोलने वाला है. सुबह के समय चंद्रमा आपके धन भाव में रहेंगे, जिससे अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. दोपहर बाद फूड, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेवल और क्रिएटीविटी से जुड़े व्यवसायियों को बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज शुरुआती भाग में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयरों में निवेश से लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए निवेश से जुड़े बड़े फैसले राहु काल को छोड़कर बाकी समय में ही लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. कर्क राशि में आपके राशि स्वामी शुक्र और गुरु की उपस्थिति से भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और आप उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा या डिनर का प्लान बना सकते हैं. परिवार में लंबे समय से चल रहा कोई मनमुटाव आज बड़ों की मध्यस्थता से सुलझ जाएगा, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा हो जाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. आपकी मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि, दोपहर बाद चंद्रमा के कर्क राशि में जाने से मौसम के बदलाव के कारण सर्दी, खांसी या गले में हल्की खराश की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 6

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और व्यापार में लाभ के लिए भगवान गणेश की विशेष पूजा करें. आज गणेश जी को हरी दूर्वा घास की 11 गांठें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हरी मूंग की दाल का दान करना या गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली और कल्याणकारी रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Mithuna Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव और प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत पावन है. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक आपकी ही राशि में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक आपकी अपनी मिथुन राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे और उसके बाद आपके धन स्थान यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपकी राशि में सूर्य, चंद्र और बुध की शक्तिशाली युति बन रही है, जिससे आपकी मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और आकर्षण में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. आपकी अपनी राशि में बुध और सूर्य की बुधादित्य युति होने से दफ्तर में आपकी बुद्धिमत्ता और मैनेजमेंट स्किल्स की जमकर तारीफ होगी. नए आइडियाज और रणनीतियों को लागू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से संबंधित बड़ा फैसला लेने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बंपर मुनाफा लेकर आ सकता है. सुबह के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर आपके धन भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. रुका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है. ट्रेडिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को बड़ी डील मिल सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बैंकिंग, आईटी और लिक्विडिटी सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा सट्टा लगाने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. आपकी राशि में ग्रहों की शुभ स्थिति होने से जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बहुत गहरी होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा धन और परिवार के भाव में गोचर करेंगे, तब परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. पार्टनर आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे. पुराने विवादों और गलतफहमियों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम है.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, आपकी राशि में सूर्य और बुध की उपस्थिति के कारण काम की अधिकता से शाम के समय थोड़ा मानसिक तनाव या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 5

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आज बुधवार का दिन है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी. आज सुबह या शाम को गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें 21 दूर्वा दल अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. आज के दिन हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करना आपकी आर्थिक और करियर संबंधी बाधाओं को पूरी तरह दूर करेगा.

कर्क राशि (Cancer Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Karka Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके बारहवें भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपकी अपनी कर्क राशि (लग्न भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का अद्भुत गोचर चल रहा है, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोगुनी हो जाएगी. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की उपस्थिति के कारण दफ्तर में आपके काम और फैसलों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या किसी मनचाहे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से संबंधित बड़ा आधिकारिक फैसला लेने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बंपर मुनाफा और नई साझेदारियों के अवसर लेकर आएगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेंगे, तो लिक्विडिटी, खान-पान, डेयरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े व्यापारियों को बड़ी और मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. यदि कोई पुराना व्यापारिक निवेश अटका हुआ था, तो आज उसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा जोखिम लेने से बचें, अन्यथा पैसा ब्लॉक हो सकता है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की युति होने से वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में रोमांस व आपसी समझ बहुत गहरी होगी. पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी भावना का सम्मान करेंगे और आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा कोई पुराना मनमुटाव या संपत्ति का विवाद आज बड़ों की सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और आनंदमय हो जाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. हालांकि, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के गोचर और बदलते मौसम के कारण शाम के समय थोड़ा कफ, सर्दी या छाती में भारीपन जैसी हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना या गाय को हरा चारा खिलाना आपके करियर और व्यापार की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

सिंह राशि (Leo Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Simha Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके लाभ भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके बारहवें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज मिथुन राशि में चंद्र और बुध के साथ युति बना रहे हैं, जिससे आपके सामाजिक दायरे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन शुरुआत में काफी मजबूत रहेगा. दफ्तर में आपकी नेटवर्किंग और अच्छे संबंध आपको किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में मदद करेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि (बारहवें भाव) में होगा, तब विदेशी कंपनियों, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करने वाले जातकों को कोई बड़ा अवसर या प्रमोशन मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा नया फैसला लेने या किसी आधिकारिक विवाद में पड़ने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने का है. सुबह के समय व्यापारिक यात्राओं या पुरानी डील्स से अच्छा धन लाभ हो सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके बारहवें भाव में जाएंगे, तो बिजनेस में खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है, जिससे आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. इस समय किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा धन हानि की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, केमिकल और ओवरसीज ट्रेडिंग से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के साथ लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा सट्टा लगाने का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कर्क राशि में गुरु और शुक्र का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा. हालांकि, चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या गलतफहमी पैदा हो सकती है. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें और पार्टनर की स्थिति को समझने का प्रयास करें. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनाने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी राशि में केतु की उपस्थिति और बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से मानसिक चिंता, अनिद्रा (नींद न आना) या आंखों में जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक बोझ के कारण शारीरिक थकान महसूस होगी. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और रात को हल्का भोजन करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

1, 5

लकी कलर (Lucky Color)

सुनहरा (Golden), हल्का लाल (Light Red)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के दिन अपने अटके हुए कार्यों को पूरा करने और व्यापारिक खर्चों पर नियंत्रण पाने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करें और दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाएं. विघ्नहर्ता को बूंदी के मोदक का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में थोड़ा कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना आपके आत्मविश्वास और भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

कन्या राशि (Virgo Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव और प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके कर्म भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपके कर्म भाव में सूर्य, चंद्र और बुध की त्रिग्रही युति बन रही है, जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहद शुभ फलदायी साबित होगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए और सुनहरे अवसर लेकर आएगा. आपकी राशि के स्वामी बुध का आपके कर्म भाव में सूर्य के साथ होना दफ्तर में आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा. आपके काम की बारीकियाँ और सटीक मैनेजमेंट स्किल्स बॉस को काफी प्रभावित करेंगी. नौकरीपेशा जातकों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया जॉइनिंग लेटर साइन करने या बड़ा आधिकारिक निर्णय लेने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज दोपहर के बाद का समय बंपर धन लाभ और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है. जैसे ही चंद्रमा आपके लाभ भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट्स फाइनल हो जाएंगे और अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में बेहतरीन तालमेल रहेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज आईटी, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा रिस्क लेने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. कर्क राशि में गुरु और शुक्र का गोचर आपके लाभ और सामाजिक भाव में होने से मित्रों और बड़े भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा. शादीशुदा जातकों के लिए जीवनसाथी के माध्यम से कोई शुभ समाचार या आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या डिनर पर बीत सकता है.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी हल्का और फ्रेश महसूस करेंगे. हालांकि, बदलते मौसम के कारण दोपहर बाद थोड़ा पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है या पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है. बाहर के तले-भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें और घर का बना सात्विक भोजन ही लें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 6

लकी कलर (Lucky Color)

हल्का हरा (Light Green), पिस्ता कलर (Pista)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आज बुधवार का दिन है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगी. आज सुबह या शाम को गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, 21 दूर्वा दल अर्पित करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. 'ॐ बुं बुधाय नमः' या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. आज के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना या किसी अनाथालय में बच्चों को हरी स्टेशनरी की वस्तुएं भेंट करना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा.

तुला राशि (Libra Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके भाग्य भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके दसवें भाव यानी कर्म स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. आपके राशि स्वामी शुक्र आज गुरु के साथ कर्क राशि (कर्म भाव) में ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बेहद मजबूत और सम्मानजनक बनी रहेगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बड़े बदलाव और बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. कर्म भाव में गुरु और शुक्र की उपस्थिति के कारण नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की लीडरशिप तलाश रहे थे, तो आज वह जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन शानदार मुनाफा और मार्केट में नई साख बनाने वाला साबित होगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, तब कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स, टेक्सटाइल, रेस्तरां और कलात्मक चीजों से जुड़े व्यापारियों को बड़ी और बंपर मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. सरकारी टेंडर्स या अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आज गति आएगी. शेयर बाजार की बात करें तो आज एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा रिस्क राहु काल के समय लेने से बचें, अन्यथा नुकसान की स्थिति बन सकती है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. आपके कर्म और सुख के स्वामियों का बेहतर प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझेंगे और आपके प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. दोपहर के बाद परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक उत्सव की योजना बन सकती है. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी एक्टिव और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, काम की व्यस्तता और भागदौड़ के कारण शाम के समय हल्की थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. काम के बीच-बीच में आराम करना न भूलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

2, 7

लकी कलर (Lucky Color)

चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें सिंदूर अर्पित करें, 21 दूर्वा दल चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही अपनी राशि के शुभ फल बढ़ाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Vrishchika Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके आठवें भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके भाग्य स्थान यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपनी ही मेष राशि (आपके छठे भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर शत्रुओं पर विजय पाने और चुनौतियों से लड़ने का अद्भुत साहस बना रहेगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां आपके पक्ष में पूरी तरह बदल जाएंगी. सुबह के समय दफ्तर में किसी भी तरह की राजनीति या फालतू की बहसबाजी से खुद को दूर रखें. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो नौकरीपेशा जातकों को अपने काम में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने से संबंधित बड़ा फैसला टाल दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन दोपहर बाद बंपर मुनाफा और नए अवसर लेकर आ रहा है. सुबह के समय कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें, क्योंकि चंद्रमा आठवें भाव में रहेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि (भाग्य भाव) में होगा, तब विदेशी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ी और लाभदायक डील मिल सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज फार्मा, रियल्टी और मेटल सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए निवेश से जुड़े बड़े फैसले राहु काल को छोड़कर बाकी समय में ही लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन घर में खुशहाली और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. कर्क राशि में गुरु और शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और वे आपके प्रति अत्यधिक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. छठे भाव में स्वराशि के मंगल आपको शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखेंगे. हालांकि, सुबह के समय चंद्रमा की स्थिति के कारण थोड़ा मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

गहरा लाल (Deep Red), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपने कार्यों की बाधाओं को दूर करने और भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही अपनी राशि के स्वामी मंगल के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके सातवें भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके आठवें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आज कर्क राशि (आठवें भाव) में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सुबह के समय दफ्तर में आपके काम की गति अच्छी रहेगी और टीम का सहयोग मिलेगा. हालांकि, दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आठवें भाव में होगा, तब कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या किसी प्रोजेक्ट में अप्रत्याशित देरी हो सकती है. अपने गुप्त शत्रुओं और दफ्तर की गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज आपको अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. सुबह के समय पार्टनरशिप के कामों में अच्छा तालमेल रहेगा, लेकिन दोपहर बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से कोई भी बड़ा नया निवेश या नया सौदा करने से बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि की स्थिति बन सकती है. पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़ा कोई पुराना मामला आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. ऑयल, गैस, माइनिंग और फार्मा सेक्टर्स के शेयरों में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा सट्टा लगाने का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा समझदारी से चलने का है. आठवें भाव में चंद्रमा और गुरु-शुक्र की उपस्थिति के कारण ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर चर्चा या पुराना विवाद सामने आ सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी और स्वभाव में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. शाम के समय जीवनसाथी के साथ बैठकर समस्याओं को शांति से सुलझाना रिश्ते को मजबूती देगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी. चंद्रमा के आठवें भाव में गोचर करने से अचानक पेट दर्द, अपच, गैस या यूरिन से जुड़ी कोई हल्की समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव या अज्ञात भय महसूस हो सकता है. बाहर के खान-पान और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 9

लकी कलर (Lucky Color)

पीला (Yellow), हल्का लाल (Light Red)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपने संकटों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश के अथर्वशीर्ष का पाठ करना या किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करना आपके करियर और बिजनेस की सभी बाधाओं को पूरी तरह दूर करेगा.

मकर राशि (Capricorn Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Makara Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके छठे भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके सातवें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी शनि आज मीन राशि (तीसरे भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में दृढ़ता बनी रहेगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए काफी प्रोडक्टिव और सकारात्मक रहेगा. सुबह के समय दफ्तर में आप अपने पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल रहेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव में होगा, तब नौकरीपेशा जातकों को टीम वर्क और सहकर्मियों के सहयोग से किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है. आपके काम को मैनेजमेंट द्वारा सराहा जाएगा. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए आधिकारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज दोपहर के बाद का समय बंपर मुनाफा और नए व्यावसायिक संबंध बनाने वाला साबित होगा. जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में बेहतरीन तालमेल और बड़ी डील हाथ लगने के योग बनेंगे. रिटेल, रेस्तरां, गारमेंट्स और पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. स्टील, माइनिंग और बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में निवेश से लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश करने का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवन में मधुरता और खुशियां लेकर आएगा. सातवें भाव में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का शुभ प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन में चल रहा कोई पुराना तनाव या मनमुटाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा, और आप उनके साथ शाम को कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से आपके पक्ष में रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, सातवें भाव में चंद्रमा के गोचर और काम की अधिकता के कारण शाम के समय हल्की थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

आसमानी नीला (Sky Blue), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही अपनी राशि के स्वामी शनि देव की कृपा और बुध देव की शुभता के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या काले चने का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Kumbha Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. 17 जून 2026 के पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके पांचवें भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके छठे भाव यानी शत्रु व रोग स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. आज आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है, जिससे आपको भ्रम से बचकर व्यावहारिक फैसले लेने की जरूरत होगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन मेहनत और दृढ़ संकल्प का रहेगा. सुबह के समय आपके मन में नए आइडियाज आएंगे, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में होगा, तब दफ्तर में काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है. आपके गुप्त शत्रु या विरोधी आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता से आप उन पर हावी रहेंगे. कोर्ट-कचहरी या विभागीय जांच से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा नया डिसीजन लेने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन सतर्कता से आगे बढ़ने का है. सुबह के समय मार्केटिंग और नए कॉन्ट्रैक्ट्स से अच्छा लाभ मिल सकता है. दोपहर के बाद छठे भाव के चंद्रमा के कारण किसी भी नए क्लाइंट या वेंडर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. धन का लेन-देन करते समय पूरी कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखें, अन्यथा नुकसान की स्थिति बन सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में भारी उतार-चढ़ाव बना रहेगा. फार्मा, मेडिकल और इंश्योरेंस सेक्टर्स के शेयरों में निवेश से लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए राहु काल के समय भारी निवेश या बड़ा सट्टा लगाने का जोखिम बिल्कुल न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कर्क राशि में गुरु और शुक्र का गोचर आपके छठे भाव में होने से ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनसे बातचीत हो सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिससे दूरी बढ़ने की आशंका है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद को तूल न दें. शाम का समय जीवनसाथी के साथ बैठकर घरेलू बजट या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने में बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होने से पेट में इंफेक्शन, अपच, लिवर या यूरिन से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. मानसिक रूप से भी राहु के प्रभाव के कारण तनाव या असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है. बाहर के खान-पान, तैलीय और जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

4, 8

लकी कलर (Lucky Color)

गहरा नीला (Dark Blue), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपने शत्रुओं और मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठें अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही बुध देव और गणेश जी की कृपा के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या अनाथालय में हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियों का दान करना आपके संकटों को पूरी तरह दूर करेगा.

मीन राशि (Pisces Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Meena Rashi Ka Rashifal)

बुधवार, 17 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. यह दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है, जिनकी आराधना से जीवन के सभी अमंगल, विघ्न और संकट पूरी तरह दूर होते हैं. आज पंचांग अनुसार आज दोपहर 13:38:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और रात 20:51:10 तक ध्रुव योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 08:14:41 तक मिथुन राशि (यानी आपके चौथे भाव) में रहेंगे और उसके बाद आपके पांचवें भाव यानी बुद्धि व संतान स्थान (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आज कर्क राशि (पांचवें भाव) में शुक्र के साथ उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय क्षमता, ज्ञान और भाग्य में जबरदस्त उन्नति होगी.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली और सफल साबित होने वाला है. पांचवें भाव में आपके राशि स्वामी गुरु और शुक्र की उपस्थिति नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाएगी. यदि आप नौकरी बदलने या किसी बड़े पद के लिए इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम लेकर आएगा. आपके काम की सराहना आपके सीनियर्स और बॉस खुलकर करेंगे. आज दोपहर 12:21:54 से 14:06:39 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा नया जॉइनिंग लेटर साइन करने या आधिकारिक मीटिंग करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज दोपहर के बाद का समय बंपर धन लाभ और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है. जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज पूरी तरह सफल होंगी और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. कंसल्टेंसी, एजुकेशन, फूड, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े व्यापारियों को बड़ी और मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. शेयर बाजार की बात करें तो आज पांचवें भाव के मजबूत गुरु और शुक्र के कारण आपको म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि के निवेश और बैंकिंग या फार्मा सेक्टर्स के शेयरों से बड़ा लाभ मिल सकता है. आज पंचांग में कोई भी अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए निवेश से जुड़े बड़े और जोखिम भरे फैसले राहु काल के समय लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा. पांचवें भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की युति होने से लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ नेक्स्ट लेवल पर होगी. पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव पूरी तरह दूर हो जाएंगे और रिश्ता शादी के बंधन में बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. शादीशुदा जातकों को संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी या उनके करियर में सफलता का समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा और सकारात्मक रहेगा. आपकी मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, बदलते मौसम और चंद्रमा के गोचर के कारण दोपहर बाद थोड़ा पेट से जुड़ी हल्की समस्या या गैस, अपच की शिकायत हो सकती है. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें, बाहर के भारी भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. यात्राओं की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा 'गुड़' खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही प्रस्थान करें.

लकी नंबर (Lucky Number)

3, 7

लकी कलर (Lucky Color)

पीला (Yellow), हल्का हरा (Light Green)

उपाय (Remedy)

आज बुधवार के पावन दिन पर अपने भाग्य को और मजबूत करने तथा करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की विशेष आराधना करें. आज सुबह या शाम के समय गणेश जी के मंदिर जाएं या घर पर ही उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और पीले मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. इसके साथ ही अपनी राशि के स्वामी गुरु देव और बुध देव की शुभता के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को हरी मूंग की दाल या पीली मिठाई का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

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