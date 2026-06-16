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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: मेष राशि वालों को दिखेगा धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव, मंगल खोल सकते हैं कमाई के नए रास्ते

Mangal Gochar 2026: मेष राशि वालों को दिखेगा धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव, मंगल खोल सकते हैं कमाई के नए रास्ते

Mangal Gochar 2026: 21 जून 2026 से मंगल का वृषभ राशि में गोचर धन, करियर, परिवार और प्रतिष्ठा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है. जानें मेष राशि के लिए कैसा रहेगा यह समय.

Reported By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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Mangal Gochar 2026: मेष राशि वालों के लिए 21 जून 2026 का दिन सामान्य नहीं है. आपकी राशि के स्वामी मंगल अब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं. दूसरा भाव केवल धन का नहीं बल्कि परिवार, वाणी, बचत, संपत्ति और प्रतिष्ठा का भी माना जाता है. इसलिए आने वाले लगभग डेढ़ महीने आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं.

पिछले कुछ समय से यदि आपको लग रहा था कि मेहनत के मुकाबले लाभ कम मिल रहा है या आपकी बातों को वह महत्व नहीं मिल रहा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, तो अब परिस्थितियां धीरे-धीरे बदल सकती हैं. मंगल आपको अपनी बात मजबूती से रखने की शक्ति देंगे. कई मेष राशि के जातक अचानक किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू, प्रस्तुति या बातचीत में खुद को निर्णायक भूमिका में पा सकते हैं.

करियर में क्या होगा?

दूसरे भाव का मंगल आय और संसाधनों को सक्रिय करता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए वेतन वृद्धि, इंसेंटिव या अतिरिक्त कमाई के अवसर बन सकते हैं.

यदि आप मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, राजनीति, प्रशासन, डिजिटल कंटेंट, यूट्यूब, पत्रकारिता या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो आपकी वाणी और प्रभाव क्षमता बढ़ सकती है.

हालांकि एक सावधानी भी जरूरी है. मंगल जहां शक्ति देते हैं वहीं जल्दबाजी भी बढ़ाते हैं. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

धन के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं?

मंगल का यह गोचर धन कमाने की इच्छा को बढ़ाएगा. कई मेष राशि के लोग अतिरिक्त आय के स्रोत तलाश सकते हैं. कुछ लोग नया बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पार्ट-टाइम प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बना सकते हैं.

यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हैं तो यह समय आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है. लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा. विशेष रूप से ऐसे निवेश जिनमें केवल लालच दिख रहा हो, उनसे दूरी रखना बेहतर रहेगा.

परिवार और रिश्तों पर असर

दूसरा भाव परिवार का भी होता है. इसलिए घर के भीतर आपकी भूमिका बढ़ सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व मिल सकता है.

लेकिन मंगल कभी-कभी बोलने में कठोरता भी ला देते हैं. छोटी बातों को लेकर बहस की संभावना बन सकती है. यदि आप संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे.

प्रेम जीवन और विवाह

प्रेम संबंधों में स्पष्टता बढ़ सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें स्थिति साफ दिखाई देने लगेगी. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश विवाद बढ़ा सकती है.

स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जिम, खेलकूद और फिटनेस गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ सकता है. हालांकि गर्म प्रकृति के कारण सिरदर्द, आंखों में जलन, ब्लड प्रेशर या गुस्से से जुड़ी समस्याओं से बचना होगा. पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना जरूरी रहेगा.

नक्षत्रों का संकेत

यदि चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रहती है और गुरु का कर्क राशि से मिलने वाला शुभ प्रभाव सक्रिय होता है, तो यह गोचर केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान और प्रभाव बढ़ाने वाला भी साबित हो सकता है.

शनि मीन राशि से आपको यह संदेश दे रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य के साथ. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है.

मेष राशि के लिए विशेष सलाह

आने वाले दिनों में आपको कई अवसर दिखाई देंगे. हर अवसर के पीछे भागने की बजाय सही अवसर चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साहस है, लेकिन इस गोचर में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपका धैर्य होगी.

मेष राशि भाग्य रेटिंग (21 जून 2026)

  • करियर: 4.5/5
  • धन: 4.5/5
  • प्रेम: 4/5
  • स्वास्थ्य: 3.5/5
  • कुल भाग्य: 5/5

FAQ

Q1. 21 जून 2026 को मंगल किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं?

उत्तर: 21 जून 2026 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे.

Q2. मेष राशि पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: यह गोचर धन, परिवार, वाणी, बचत और आय के स्रोतों को प्रभावित करेगा. करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं.

Q3. क्या मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?

उत्तर: कई जातकों को अतिरिक्त आय, वेतन वृद्धि या नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

Q4. मेष राशि वालों को किस बात से सावधान रहना चाहिए?

उत्तर: क्रोध, कठोर वाणी और जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक निर्णयों से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें- Surya Grahan 2026: हरियाली अमावस्या पर लगेगा वाला सूर्य ग्रहण होगा सबसे खास, दुनिया पर क्या असर डालेगा जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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