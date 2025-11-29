Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 29 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी सोच को तेज़ और निर्णयों को तुरंत बना देगा. किसी अचानक बदलाव से काम की दिशा बदल सकती है. मन बेचैन रहेगा, लेकिन नए आइडिया भी आएंगे. ऑफिस में लोग जवाब जल्दी चाहेंगे जिससे दबाव बढ़ सकता है. रिश्तों में आपकी चुप्पी Partner को परेशान कर सकती है. छात्रों के लिए Creative Subjects बहुत अच्छे. सेहत में गर्दन–कंधे खिंचाव और नींद हल्की.

Career: तुरंत निर्णय जरूरी.

Love: दूरी तनाव बढ़ाएगी.

Education: Creativity बढ़ेगी.

Health: गर्दन–कंधे जकड़न.

Finance: अचानक खर्च.

उपाय: हनुमान जी को गुड़–चना.

Lucky Color: Red । Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके करियर में नई सोच और Long-term planning लाएगा. किसी नए रोल या जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. रिश्तों में आपकी गंभीरता Partner को भारी लग सकती है. छात्रों के लिए Competitive study और High-focus subjects में प्रगति. सेहत में कमर–जांघों में भारीपन.

Career: नई भूमिका संभव.

Love: सलाह भारी लग सकती है.

Education: उच्च अध्ययन शुभ.

Health: कमर–जांघ थकान.

Finance: बचत योजनाएं मजबूत.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध.

Lucky Color: Green । Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपके अंदर गहरी सोच और संवेदनशीलता लाएगा. कोई रुका मामला या भुगतान आगे बढ़ेगा. Overthinking बढ़ सकता है, छोटी बातों में भी अर्थ तलाशेंगे. रिश्तों में कोई सच सामने आ सकता है. छात्रों के लिए Research, Psychology और tough subjects आसान लगेंगे. सेहत में बेचैनी, चिंता और नींद की गड़बड़ी.

Career: जटिल काम सुलझेगा.

Love: कोई सच खुल सकता है.

Education: Research में लाभ.

Health: चिंता, हल्की बेचैनी.

Finance: रुका पैसा मिलेगा.

उपाय: काले तिल बहते जल में.

Lucky Color: Sky Blue । Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके रिश्तों और साझेदारी में अनिश्चितता ला सकता है. किसी करीबी का बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. टीम वर्क कमजोर, किसी की Delay से काम अटक सकता है. रिश्तों में Serious Talk या Distance की स्थिति बनेगी. छात्रों के लिए अकेले पढ़ना ज्यादा लाभकारी. सेहत में तनाव, पेट और पीठ की समस्या.

Career: टीम सपोर्ट कम.

Love: दूरी या गंभीर बात.

Education: Solo Study बेहतर.

Health: पेट–पीठ तनाव.

Finance: साझेदारी का खर्च बढ़ेगा.

उपाय: घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: White । Lucky Number: 2

