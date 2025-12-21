Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: मेष को संयम, वृषभ को कष्ट, मिथुन और कर्क राशि को मिलेगा न्याय! जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
मेष राशिफल (Aries), 21 दिसंबर 2025
21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी सोच में अनुशासन ला रहा है और दिशा तय करने में मदद कर रहा है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, इसलिए हाल के दिनों की उलझन अब धीरे-धीरे सुलझने लगेगी और चीजों को व्यापक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बनेगी.
दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बना रहेगा लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई नया निर्णय, वादा या बहस टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में योजना बनाना या मार्गदर्शन से जुड़ा काम ठीक रहेगा.
Career: काम को लेकर दिशा स्पष्ट होगी. दबाव रहेगा लेकिन उससे निपटने की समझ बेहतर होगी. सीनियर या मेंटर से बातचीत लाभदायक हो सकती है. नौकरी बदलने या रिजाइन का निर्णय आज न लें.
Finance: पैसे को लेकर नजरिया साफ होगा. खर्च और बचत का संतुलन समझ में आएगा. निवेश से जुड़ी तैयारी हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला टालें.
Love: रिश्ते में बात साफ रखने की जरूरत है. पुरानी गलतफहमी बातचीत से सुलझ सकती है.
Health: मानसिक थकान में कमी आएगी. दिन के दूसरे हिस्से में ऊर्जा बेहतर रहेगी.
उपाय: गुरु या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3
वृषभ राशिफल (Taurus), 21 दिसंबर 2025
आज का दिन भीतर की बातों को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए मन सामान्य से ज्यादा गहराई में जाएगा. कुछ पुरानी चिंताएं या अधूरे सवाल आज फिर सामने आ सकते हैं.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन अस्थिर रह सकता है और छोटी बात भी भारी लग सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में पैसों से जुड़ा कोई जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त में शांति से बैठकर योजना बनाना बेहतर रहेगा.
Career: काम से जुड़ी अंदरूनी बातें या बदलाव का संकेत मिल सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना जरूरी है.
Finance: अचानक खर्च या पुराना भुगतान सामने आ सकता है. आज फिजूलखर्ची रोकना जरूरी है.
Love: भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. चुप्पी भी गलतफहमी बढ़ा सकती है.
Health: थकान या भारीपन महसूस हो सकता है. शरीर को आराम की जरूरत है.
उपाय: सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य दें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6
मिथुन राशिफल (Gemini), 21 दिसंबर 2025
आज का दिन रिश्तों और आमने-सामने की बातचीत पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए दूसरों की भूमिका आज आपके फैसलों पर असर डालेगी.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण सुबह बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भी डील, वचन या कानूनी बात से बचें. अभिजीत मुहूर्त में बातचीत और समझौता बेहतर परिणाम देगा.
Career: क्लाइंट, पार्टनर या टीम से जुड़े मामले अहम रहेंगे. संतुलित रवैया लाभ देगा.
Finance: लेन-देन में साफ-साफ बात रखें. अधूरी जानकारी पर फैसला न लें.
Love: खुलकर बात करने से रिश्ता मजबूत हो सकता है. मन की बात दबाकर न रखें.
Health: मानसिक दबाव कम होगा, लेकिन नींद पूरी करना जरूरी है.
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
कर्क राशिफल (Cancer), 21 दिसंबर 2025
आज का दिन जिम्मेदारियों और दिनचर्या पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेगा, इसलिए काम और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना जरूरी होगा.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण सुबह काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. राहु काल (16:11-17:29) में विवाद या बहस से दूरी रखें. अभिजीत मुहूर्त में काम व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा.
Career: काम का बोझ रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल पाएंगे. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा.
Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. आज बजट पर नियंत्रण जरूरी है.
Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. शाम को बातचीत बेहतर रहेगी.
Health: थकान या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. दिनचर्या सुधारें.
उपाय: चंद्रमा के लिए सफेद मिठाई का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL