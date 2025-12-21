हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: मेष को संयम, वृषभ को कष्ट, मिथुन और कर्क राशि को मिलेगा न्याय! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: मेष को संयम, वृषभ को कष्ट, मिथुन और कर्क राशि को मिलेगा न्याय! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Dec 2025 05:19 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 21 दिसंबर 2025

21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी सोच में अनुशासन ला रहा है और दिशा तय करने में मदद कर रहा है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, इसलिए हाल के दिनों की उलझन अब धीरे-धीरे सुलझने लगेगी और चीजों को व्यापक दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बनेगी.

दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बना रहेगा लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई नया निर्णय, वादा या बहस टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में योजना बनाना या मार्गदर्शन से जुड़ा काम ठीक रहेगा.

Career: काम को लेकर दिशा स्पष्ट होगी. दबाव रहेगा लेकिन उससे निपटने की समझ बेहतर होगी. सीनियर या मेंटर से बातचीत लाभदायक हो सकती है. नौकरी बदलने या रिजाइन का निर्णय आज न लें.

Finance: पैसे को लेकर नजरिया साफ होगा. खर्च और बचत का संतुलन समझ में आएगा. निवेश से जुड़ी तैयारी हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला टालें.

Love: रिश्ते में बात साफ रखने की जरूरत है. पुरानी गलतफहमी बातचीत से सुलझ सकती है.

Health: मानसिक थकान में कमी आएगी. दिन के दूसरे हिस्से में ऊर्जा बेहतर रहेगी.

उपाय: गुरु या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

वृषभ राशिफल (Taurus), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की बातों को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए मन सामान्य से ज्यादा गहराई में जाएगा. कुछ पुरानी चिंताएं या अधूरे सवाल आज फिर सामने आ सकते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन अस्थिर रह सकता है और छोटी बात भी भारी लग सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में पैसों से जुड़ा कोई जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त में शांति से बैठकर योजना बनाना बेहतर रहेगा.

Career: काम से जुड़ी अंदरूनी बातें या बदलाव का संकेत मिल सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना जरूरी है.

Finance: अचानक खर्च या पुराना भुगतान सामने आ सकता है. आज फिजूलखर्ची रोकना जरूरी है.

Love: भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. चुप्पी भी गलतफहमी बढ़ा सकती है.

Health: थकान या भारीपन महसूस हो सकता है. शरीर को आराम की जरूरत है.

उपाय: सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य दें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों और आमने-सामने की बातचीत पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए दूसरों की भूमिका आज आपके फैसलों पर असर डालेगी.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण सुबह बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भी डील, वचन या कानूनी बात से बचें. अभिजीत मुहूर्त में बातचीत और समझौता बेहतर परिणाम देगा.

Career: क्लाइंट, पार्टनर या टीम से जुड़े मामले अहम रहेंगे. संतुलित रवैया लाभ देगा.

Finance: लेन-देन में साफ-साफ बात रखें. अधूरी जानकारी पर फैसला न लें.

Love: खुलकर बात करने से रिश्ता मजबूत हो सकता है. मन की बात दबाकर न रखें.

Health: मानसिक दबाव कम होगा, लेकिन नींद पूरी करना जरूरी है.

उपाय: हरे वस्त्र धारण करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों और दिनचर्या पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेगा, इसलिए काम और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना जरूरी होगा.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण सुबह काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. राहु काल (16:11-17:29) में विवाद या बहस से दूरी रखें. अभिजीत मुहूर्त में काम व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा.

Career: काम का बोझ रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल पाएंगे. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा.

Finance: छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. आज बजट पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. शाम को बातचीत बेहतर रहेगी.

Health: थकान या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. दिनचर्या सुधारें.

उपाय: चंद्रमा के लिए सफेद मिठाई का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 21 Dec 2025 05:19 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi Rashifal
Embed widget