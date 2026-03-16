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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममहाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग: आज 16 मार्च 2026 को घर बैठे करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन! लाइव आरती का आनंद लें!

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग: आज 16 मार्च 2026 को घर बैठे करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन! लाइव आरती का आनंद लें!

Mahakaleshwar Jyotirlinga: ब्रह्मांड के मालिक महाकाल के दर्शन मात्र से सब सही होने लगता है. उनका दर्शन किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. देखिए आज 16 मार्च की उनकी आरती जो मन को शांति से भर देगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Mar 2026 08:17 AM (IST)
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Mahakaleshwar Jyotirlinga 16 March 2026 Darshan: आज 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन, जब चंद्रमा शाम 6 बजकर 15 मिनट तक मकर राशि में रहकर जिम्मेदारियां, कर्म, अनुशासन और व्यावहारिक सोच को दृढ़ करने का काम करेगा. कालों के काल भगवान महाकाल का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग  उज्जैन में स्थित है.

यहां भगवान महाकाल की रोजाना 6 बार आरती होती है, जिस आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं. 

भगवान महाकाल के घर बैठे करें दर्शन

भगवान महाकाल की भस्म आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है, जिसके बाद दत्योदक आरती का समय सुबह 7 बजे है, भोग आरती सुबह 10, पूजन आरती शाम 5 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात 10.30 बजे होती है.

आप घर बैठे-बैठे महाकाल की भस्म आरती का लुफ्त उठा सकते हैं. एबीपी न्यूज श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिदिन की लाइव आरती को लेख के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाने का काम करता है.

ऊपर महाकाल लाइव आरती की वीडियो दी गई है, जिसपर क्लिक करने के बाद आप इसका आनंद उठा सकते हैं. 

महाकाल की आरती का विशेष महत्व

उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती का विशेष महत्व है. सबसे पहले तो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, इसके पश्चात मंदिर के पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार और वैदिक विधि से महाकाल की आरती की जाती है.

आरती के दौरान मंदिर परिसर में गूंजने वाले शंख, घंटा और डमरू की आवाज आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है. 

बाबा महाकाल आरती

जय महाकाल जय महाकाल,
जय महाकाल जय महाकाल।

जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी धारा।

एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे,
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी।

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।

कर में त्रिशूल चक्र खड्ग परशु धारी,
जगकर्ता जगभर्ता जगपालनकारी।

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका।

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा,
पार्वती अर्द्धांगी शिवलहरी गंगा।

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 16 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Mahakaleshwar Jyotirlinga Mahakal Aarti UJJAIN
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