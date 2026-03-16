Mahakaleshwar Jyotirlinga 16 March 2026 Darshan: आज 16 मार्च 2026, सोमवार का दिन, जब चंद्रमा शाम 6 बजकर 15 मिनट तक मकर राशि में रहकर जिम्मेदारियां, कर्म, अनुशासन और व्यावहारिक सोच को दृढ़ करने का काम करेगा. कालों के काल भगवान महाकाल का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है.

यहां भगवान महाकाल की रोजाना 6 बार आरती होती है, जिस आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं.

भगवान महाकाल के घर बैठे करें दर्शन

भगवान महाकाल की भस्म आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है, जिसके बाद दत्योदक आरती का समय सुबह 7 बजे है, भोग आरती सुबह 10, पूजन आरती शाम 5 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात 10.30 बजे होती है.

आप घर बैठे-बैठे महाकाल की भस्म आरती का लुफ्त उठा सकते हैं. एबीपी न्यूज श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिदिन की लाइव आरती को लेख के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाने का काम करता है.

ऊपर महाकाल लाइव आरती की वीडियो दी गई है, जिसपर क्लिक करने के बाद आप इसका आनंद उठा सकते हैं.

महाकाल की आरती का विशेष महत्व

उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती का विशेष महत्व है. सबसे पहले तो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, इसके पश्चात मंदिर के पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार और वैदिक विधि से महाकाल की आरती की जाती है.

आरती के दौरान मंदिर परिसर में गूंजने वाले शंख, घंटा और डमरू की आवाज आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है.

बाबा महाकाल आरती

जय महाकाल जय महाकाल,

जय महाकाल जय महाकाल।

जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी धारा।

एकानन चतुरानन पंचानन राजे,

हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे,

तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।

अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,

चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी।

श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,

सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।

कर में त्रिशूल चक्र खड्ग परशु धारी,

जगकर्ता जगभर्ता जगपालनकारी।

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका,

प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका।

लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा,

पार्वती अर्द्धांगी शिवलहरी गंगा।

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