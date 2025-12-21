हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal 21 दिसंबर 2025: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए निर्णायक और असहज दिन!

Aaj Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Dec 2025 05:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की स्थिति को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, इसलिए मन रचनात्मक रहेगा, लेकिन भावनाओं में उतार-चढ़ाव भी बना रह सकता है. आप चाहेंगे कि आपकी बात सुनी जाए और आपकी मेहनत को सराहा जाए.

दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन यदि अपेक्षाएं ज्यादा हों तो निराशा भी हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भावनात्मक निर्णय से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में पढ़ाई, रचनात्मक काम या योजना बनाना ठीक रहेगा.

Career: काम में रचनात्मकता दिखेगी, लेकिन ध्यान भटक सकता है. आज तारीफ की उम्मीद कम रखें और अपने काम पर फोकस करें. प्रमोशन या सराहना से जुड़ी बात अभी आगे खिसक सकती है.

Finance: मनपसंद चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. आज शौक और जरूरत के बीच फर्क समझना जरूरी है.

Love: रिश्ते में अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी. यदि सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो बात बिगड़ सकती है. धैर्य रखें.

Health: मानसिक उतार-चढ़ाव रहेगा. हल्की थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और अहंकार से दूरी रखें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन पारिवारिक और निजी मामलों पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, इसलिए मन बाहर से ज्यादा भीतर की सुरक्षा और स्थिरता ढूंढेगा.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन जल्दी विचलित हो सकता है. घर या परिवार से जुड़ी कोई बात चिंता दे सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त में कागजी काम या योजना बनाना बेहतर रहेगा.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौती हो सकता है. ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं.

Finance: घर, वाहन या पारिवारिक खर्च सामने आ सकता है. बजट संभालकर चलें.

Love: करीबी रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. शब्दों में नरमी रखें.

Health: नींद या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: घर में सफाई रखें और माता का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और संपर्क से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा, इसलिए आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन मन जल्दी थक भी सकता है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण बोलने में जल्दबाजी हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई विवाद या गलतफहमी न बढ़ाएं. अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, कॉल या लिखित काम बेहतर परिणाम दे सकता है.

Career: काम से जुड़ी बातचीत, ईमेल या मीटिंग अहम होंगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक लेन-देन से बचें.

Love: रिश्ते में संवाद जरूरी है. चुप्पी गलत संदेश दे सकती है.

Health: थकान और गर्दन-कंधे में जकड़न महसूस हो सकती है.

उपाय: शांत स्वर में बात करें और जल्दबाजी से बचें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन मूल्य और आत्मसम्मान से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, इसलिए पैसों और रिश्तों दोनों को लेकर सोच गहरी रहेगी.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन में असुरक्षा आ सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई कठोर शब्द या आर्थिक निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में योजना बनाना या हिसाब-किताब देखना सही रहेगा.

Career: काम में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है. आज कोई भी बात सीधे कहने से पहले सोचें.

Finance: आमदनी और खर्च को लेकर चिंता रह सकती है. आज संयम जरूरी है.

Love: रिश्ते में अधिकार की भावना बढ़ सकती है. संतुलन जरूरी है.

Health: गला, दांत या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: वाणी पर संयम रखें और मीठा बोलें.
Lucky Color: मैरून
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 21 Dec 2025 05:44 AM (IST)
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
