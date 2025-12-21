Rashifal 21 दिसंबर 2025: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए निर्णायक और असहज दिन!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की स्थिति को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, इसलिए मन रचनात्मक रहेगा, लेकिन भावनाओं में उतार-चढ़ाव भी बना रह सकता है. आप चाहेंगे कि आपकी बात सुनी जाए और आपकी मेहनत को सराहा जाए.

दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन यदि अपेक्षाएं ज्यादा हों तो निराशा भी हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भावनात्मक निर्णय से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में पढ़ाई, रचनात्मक काम या योजना बनाना ठीक रहेगा.

Career: काम में रचनात्मकता दिखेगी, लेकिन ध्यान भटक सकता है. आज तारीफ की उम्मीद कम रखें और अपने काम पर फोकस करें. प्रमोशन या सराहना से जुड़ी बात अभी आगे खिसक सकती है.

Finance: मनपसंद चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. आज शौक और जरूरत के बीच फर्क समझना जरूरी है.

Love: रिश्ते में अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी. यदि सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो बात बिगड़ सकती है. धैर्य रखें.

Health: मानसिक उतार-चढ़ाव रहेगा. हल्की थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और अहंकार से दूरी रखें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन पारिवारिक और निजी मामलों पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, इसलिए मन बाहर से ज्यादा भीतर की सुरक्षा और स्थिरता ढूंढेगा.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन जल्दी विचलित हो सकता है. घर या परिवार से जुड़ी कोई बात चिंता दे सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. अभिजीत मुहूर्त में कागजी काम या योजना बनाना बेहतर रहेगा.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौती हो सकता है. ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं.

Finance: घर, वाहन या पारिवारिक खर्च सामने आ सकता है. बजट संभालकर चलें.

Love: करीबी रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. शब्दों में नरमी रखें.

Health: नींद या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: घर में सफाई रखें और माता का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन बातचीत और संपर्क से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा, इसलिए आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन मन जल्दी थक भी सकता है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण बोलने में जल्दबाजी हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई विवाद या गलतफहमी न बढ़ाएं. अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, कॉल या लिखित काम बेहतर परिणाम दे सकता है.

Career: काम से जुड़ी बातचीत, ईमेल या मीटिंग अहम होंगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक लेन-देन से बचें.

Love: रिश्ते में संवाद जरूरी है. चुप्पी गलत संदेश दे सकती है.

Health: थकान और गर्दन-कंधे में जकड़न महसूस हो सकती है.

उपाय: शांत स्वर में बात करें और जल्दबाजी से बचें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन मूल्य और आत्मसम्मान से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि का चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, इसलिए पैसों और रिश्तों दोनों को लेकर सोच गहरी रहेगी.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन में असुरक्षा आ सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में कोई कठोर शब्द या आर्थिक निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में योजना बनाना या हिसाब-किताब देखना सही रहेगा.

Career: काम में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है. आज कोई भी बात सीधे कहने से पहले सोचें.

Finance: आमदनी और खर्च को लेकर चिंता रह सकती है. आज संयम जरूरी है.

Love: रिश्ते में अधिकार की भावना बढ़ सकती है. संतुलन जरूरी है.

Health: गला, दांत या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: वाणी पर संयम रखें और मीठा बोलें.

Lucky Color: मैरून

Lucky Number: 9

