2026 Predictions: साल 2026 की शुरुआत होते ही चर्चित भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां एक बार फिर से ट्रेंड करने के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

युद्ध के खतरे से लेकर जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) और एलियंस का इंसानों से संपर्क तक, ऐसी कई भविष्यवाणियां बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस जैसे भविष्यवक्ताओं ने 2026 के लिए की है.

हालांकि अधिकतर भविष्यवाणियां अस्पष्ट और विवादित भरी है, जबकि कुछ ऐसी भी चेतावनी है, जो राजनीतिक अस्थिरता, तीव्र तकनीकी में बदलाव और वैश्विक चिंता के इर्द-गिर्द है.

इस लेख के माध्यम से साल 2026 के लिए प्रमुख भविष्यवाणियों पर नजर डालें, जिन्हें अलग-अलग समय पर कई भविष्यवक्ताओं ने की है.

एलियन और यूएफओ का मानव से संपर्क-बाबा वेंगा

साल 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियों में अलौकिक जीवन पर चर्चा बढ़ने की आशंका है. स्पेश एजेंसियों के द्वारा अंतरिक्ष अभियानों की रहस्यमय जानकारी और सरकार द्वारा अज्ञात हवाई घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी देने के साथ, जनता की जिज्ञासा बढ़ गई है.

हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि, एलियन संपर्क का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. फिर भी, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक इंसानों का एलियन से संपर्क हो सकता है. उनका ये दावा साल 2026 के लिए है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अधिक प्रभावी होना

साल 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव काफी बढ़ने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का कहना है कि, एआई एजेंट रोजमर्रा के कामों, शेड्यूल, वित्त और वर्कफ्लो का प्रबंधन आसानी से करेगा. इस बदलाव को क्रमिक लेकिन मनुष्य इतिहास में क्रांतिकारी माना जाएगा.

मधुमक्खियों का विशाल झुंड-नास्त्रेदमस

मधुमक्खियों का विशाल झुंड को शाब्दिक अर्थ की जगह इसे प्रतीकात्मक रूप में समझने की जरूरत है. नास्त्रेदमस के अनुसार, इसका मतलब बड़े स्तर पर पलायन, प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार या सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में अशांति की ओर इशारा है.

इस झुंड को आमतौर पर डिजिटल भीड़, ऑनलाइन लामबंदी पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया और असर तेजी से बढ़ेगी. हालांकि ऐसी भविष्यवाणियों की पुष्टि करने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, लेकिन यह वाद-विवाद को हवा देने का काम करती है.

भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि- एथोस सैलोम

साल 2026 में जीवित नास्त्रेदमस यानी एथोस सैलोम ने भविष्यवाणी की है कि, संसाधनों और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा की वजह से जारी संघर्ष और राजनीतिक तनाव वैश्विक तनाव का कारण बनेगा. बर्फ पिघलने के कारण आर्कटिक सर्कल में नाटो और रूस के बीच सैन्य टकराव की की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

प्राकृतिक आपदाएं में वृद्धि- बाबा वेंगा

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक, साल 2026 में पृथ्वी का करीब 8 प्रतिशत भू-भाग शक्तिशाली भूकंपों, ज्वालामुखी गतिविधियों और मौसम से जुड़ी घटनाओं के कारण प्रभावित होगा. हालांकि शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे सटीक आंकड़ों की पुष्टि करने का कोई प्रमाणित अभिलेख मौजूद नहीं है.

