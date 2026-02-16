हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 16 February 2026: आज 12:13 बजे से खुलेगा किस्मत का ताला, इन राशियों को मिलेगी करियर में बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal: 16 फरवरी को मकर राशि में बड़ा बदलाव! चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र का मेल इन राशियों के लिए ला रहा है बड़ी चुनौती. राहुकाल के 1 घंटे 24 मिनट रहेंगे भारी, भूलकर भी न करें ये एक काम.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 16 February 2026, सोमवार का दिन कर्म और आत्ममंथन दोनों का संतुलन लेकर आया है. आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रभावी है, जो अधूरे कार्यों को समाप्त करने, बोझ हल्का करने और निर्णायक सोच अपनाने का संकेत देती है. चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है और श्रवण नक्षत्र सक्रिय है.

मकर का प्रभाव सभी राशियों से व्यावहारिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग करता है, जबकि श्रवण नक्षत्र सुनने, समझने और सही समय पर प्रतिक्रिया देने की सीख देता है.

यह संयम का दिन है. मेष के लिए कर्म की परीक्षा, वृष के लिए दिशा की समीक्षा, मिथुन के लिए गहराई का समय और कर्क के लिए संबंधों की स्पष्टता. सिंह को व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, कन्या को रचनात्मकता को संरचना देनी होगी.

तुला को संतुलन साधना है, वृश्चिक को शब्दों पर नियंत्रण रखना है. धनु के लिए वाणी और वित्त महत्वपूर्ण हैं, मकर के लिए आत्मविश्वास की परीक्षा है. कुंभ को व्यय और मानसिक स्थिरता पर ध्यान देना होगा, जबकि मीन के लिए नेटवर्क और लाभ का क्षेत्र सक्रिय है.

राहुकाल प्रातः 08:23 से 09:47 तक रहेगा, इसलिए इस समय नई शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक है, जो महत्वपूर्ण निर्णय और वार्ता के लिए शुभ है. आज का दिन प्रतिक्रिया का नहीं, निर्णय का है. जो सुन लेगा, वही सही बोलेगा. आइए जानते हैं 'आज का राशिफल'.

मेष (Aries), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए शक्ति और संयम की संयुक्त परीक्षा है. चंद्रमा मकर राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव करियर, अधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यह संकेत देती है कि अधूरे कार्यों को निर्णायक रूप से समाप्त करना होगा. आज लिया गया निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, उसका असर आपकी प्रोफेशनल पहचान पर भी पड़ेगा.

श्रवण नक्षत्र का प्रभाव सुनने, समझने और रणनीतिक सोच को मजबूत करता है. यह दिन बोलने से ज्यादा अवलोकन का है. यदि आप प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि संरचना में काम करेंगे तो सफलता निश्चित है. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा.

इस समय नई डील, हस्ताक्षर या टकराव से बचें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, इस दौरान नया प्रोजेक्ट आरंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक अत्यंत प्रभावशाली है. प्रमोशन चर्चा, प्रस्तुति, इंटरव्यू या वरिष्ठ से रणनीतिक वार्ता इसी समय रखें.

Career: आज आपका मूल्यांकन हो सकता है. कोई वरिष्ठ आपके काम के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देगा. यदि आप तथ्यों और परिणामों के साथ बात करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में जाएगी. नेतृत्व क्षमता उभर सकती है.

Finance: आय स्थिर है, परंतु करियर से जुड़ा निवेश सोच-समझकर करें. राहुकाल में आर्थिक जोखिम न लें.

Love: कार्य-दबाव के कारण भावनात्मक दूरी बन सकती है. शाम का समय संबंध सुधारने के लिए रखें.

Health: घुटनों, हड्डियों या थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है. पर्याप्त विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9.

वृष (Taurus), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए दृष्टिकोण और दिशा का है. चंद्रमा मकर राशि में आपके नवम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव भाग्य, गुरु, धर्म, उच्च शिक्षा और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह संकेत देती है कि पुराने विश्वासों और योजनाओं की समीक्षा का समय है. जो लक्ष्य आपने तय किया है, क्या वह अभी भी आपके जीवन की दिशा से मेल खाता है. आज यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा.

श्रवण नक्षत्र का प्रभाव वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लाभ दिला सकता है. यदि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं तो आज मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी होगी.

राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय यात्रा आरंभ, अनुबंध या बड़ा आर्थिक निर्णय टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, इस दौरान नया कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक अत्यंत शुभ है. आवेदन, दस्तावेज, उच्च अधिकारियों से चर्चा या रणनीतिक योजना इसी समय रखें.

Career: उच्च अधिकारी सहयोगी रह सकते हैं. विदेश, प्रशिक्षण, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्यों में प्रगति संभव है. दीर्घकालिक सोच अपनाएं.

Finance: दीर्घकालिक निवेश पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें. राहुकाल में लेन-देन टालें.

Love: जीवनसाथी के साथ गहरी चर्चा या भविष्य की योजना बन सकती है. आध्यात्मिक विषय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं.

Health: गला, गर्दन या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. हल्का और संतुलित भोजन लाभ देगा.

Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए गहराई और वास्तविकता से सामना कराने वाला है. चंद्रमा मकर राशि में आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव परिवर्तन, गोपनीय विषय, वित्तीय साझेदारी, अनुसंधान और मन की छिपी परतों से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी त्याग और शुद्धि का संकेत देती है. इसका अर्थ है कि जो बात आप भीतर दबाकर चल रहे थे, वह आज स्पष्ट हो सकती है.

श्रवण नक्षत्र आपको सुनने और विश्लेषण करने की क्षमता देता है. आज जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं. हर तथ्य को समझकर आगे बढ़ें. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा.

इस दौरान शेयर बाजार, क्रिप्टो, सट्टा या टैक्स से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, इसलिए नया आर्थिक अनुबंध न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक जटिल मुद्दों पर स्पष्ट वार्ता के लिए अत्यंत प्रभावी है.

Career: रिसर्च, डेटा विश्लेषण, गोपनीय प्रोजेक्ट या कानूनी मामलों में लगे लोगों के लिए दिन अनुकूल है. आपकी गहराई से सोचने की क्षमता वरिष्ठों को प्रभावित कर सकती है.

Finance: बीमा, कर, लोन या साझा निवेश की समीक्षा करें. जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

Love: संबंधों में पारदर्शिता आवश्यक है. आधे सच या छिपाव से दूरी बढ़ सकती है. खुलकर बात करें.

Health: तनाव, माइग्रेन या अनिद्रा की संभावना है. ध्यान और श्वास अभ्यास लाभकारी रहेंगे.

Lucky Color. हल्का पीला.
Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए संबंधों की स्पष्ट परीक्षा लेकर आया है. चंद्रमा मकर राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव विवाह, साझेदारी, क्लाइंट संबंध और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकेत देती है कि अब अस्पष्टता नहीं चलेगी. जो बात दबाई गई थी, वह सामने आ सकती है.

श्रवण नक्षत्र संवाद और सुनने की शक्ति देता है. यदि आप प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनेंगे तो विवाद टल सकता है. आज संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है.

राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय अनुबंध, विवाह चर्चा या व्यावसायिक साझेदारी से जुड़ा निर्णय टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, इसलिए नया समझौता न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक अत्यंत अनुकूल है. यदि क्लाइंट मीटिंग, पार्टनरशिप वार्ता या रिश्ते की गंभीर चर्चा करनी हो तो यही समय चुनें.

Career: टीमवर्क से लाभ होगा. अकेले निर्णय लेने की बजाय सामूहिक रणनीति अपनाएं. नया प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

Finance: साझा निवेश या पार्टनरशिप आधारित आय में सुधार हो सकता है. फिर भी कानूनी पहलुओं को अनदेखा न करें.

Love: जीवनसाथी या प्रेमी से खुलकर संवाद करें. अहं त्यागने से संबंध मजबूत होंगे.

Health: छाती, पाचन या जल तत्व से जुड़ी संवेदनशीलता हो सकती है. हल्का भोजन और पर्याप्त जल लाभ देगा.

Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 2.

कन्या (Virgo), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और आत्मविश्वास का है. चंद्रमा मकर राशि में आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव बुद्धि, संतान, प्रेम और सृजन से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह संकेत देती है कि आपको अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लेना होगा.

श्रवण नक्षत्र आपको विचारों को संरचना देने की क्षमता देता है. आज कोई नया विचार या योजना आकार ले सकती है. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक जोखिमपूर्ण निर्णय न लें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, नया निवेश टालें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक प्रस्तुति, इंटरव्यू या रचनात्मक प्रस्ताव के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आपकी विश्लेषण क्षमता और रचनात्मक सोच सराही जा सकती है. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें.
Finance: खर्च नियंत्रित रखें. संतान या शिक्षा से जुड़ा खर्च संभव है.
Love: प्रेम संबंध में स्पष्टता और निकटता बढ़ सकती है.
Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें. देर रात तक जागने से बचें.

Lucky Color. हरा.
Lucky Number. 5.

तुला (Libra), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए आंतरिक स्थिरता और पारिवारिक संतुलन की परीक्षा लेकर आया है. चंद्रमा मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव घर, माता, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकेत देती है कि पुराने पारिवारिक विषयों को स्पष्ट करने का समय है.

श्रवण नक्षत्र संवाद और समझ का संकेत देता है. आज घर से जुड़ी चर्चा में धैर्य रखें. प्रतिक्रिया की जगह समाधान खोजें. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ा बड़ा निर्णय टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, नया अनुबंध आरंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक पारिवारिक चर्चा या दस्तावेजी कार्य के लिए अनुकूल है.

Career: कार्य और घर के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती हो सकता है. शांत और संरचित दृष्टिकोण अपनाएं.
Finance: संपत्ति या घरेलू खर्च बढ़ सकता है. योजना बनाकर चलें.
Love: परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे.
Health: मानसिक तनाव या रक्तचाप पर ध्यान दें. विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. नीला.
Lucky Number. 7.

वृश्चिक (Scorpio), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए संचार और रणनीति का है. चंद्रमा मकर राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव साहस, प्रयास, यात्रा और संवाद से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकेत देती है कि आपको स्पष्ट और निर्णायक बोलना होगा.

श्रवण नक्षत्र सुनने और समझने की क्षमता देता है. आज संवाद दोतरफा रखें. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय यात्रा या संवेदनशील चर्चा टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, नया प्रोजेक्ट आरंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक प्रस्तुति, इंटरव्यू या वार्ता के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आपकी रणनीति प्रभावी रहेगी. साहसिक निर्णय लाभ दे सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें.
Finance: छोटे लाभ संभव हैं. जोखिम सीमित रखें.
Love: स्पष्ट संवाद से गलतफहमी दूर होगी.
Health: गला, कंधे या तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. मैरून.
Lucky Number. 8.

धनु (Sagittarius), 16 February 2026

आज का दिन आपके लिए वाणी और धन प्रबंधन की परीक्षा लेकर आया है. चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव आय, परिवार, बचत और मूल्य प्रणाली से जुड़ा है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकेत देती है कि आर्थिक निर्णयों में सावधानी आवश्यक है.

श्रवण नक्षत्र का प्रभाव सुनकर समझने और संतुलित बोलने की प्रेरणा देता है. आज बोले गए शब्द रिश्तों और कार्य दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय निवेश, उधारी या आर्थिक प्रतिबद्धता टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, नया वित्तीय कार्य आरंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक बैंकिंग, वेतन चर्चा या महत्वपूर्ण भुगतान के लिए शुभ है.

Career: आय से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. संवाद संतुलित रखें.
Finance: बचत बढ़ाने की योजना बनाएं. अचानक खर्च से सावधान रहें.
Love: कठोर शब्दों से बचें. परिवार के साथ समय बिताएं.
Health: दांत, गला और पाचन पर ध्यान दें.

Lucky Color. पीला.
Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn), 16 February 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है. यह आत्मविश्वास और आत्ममूल्यांकन का दिन है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आपको पुराने बोझ छोड़ने का संकेत देती है.

श्रवण नक्षत्र सुनने और नेतृत्व क्षमता को संतुलित करता है. आज आपका निर्णय महत्वपूर्ण माना जाएगा. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक रहेगा. इस समय नई पहल न करें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक है, नया कार्य आरंभ टालें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक नेतृत्व निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

Career: नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. आपकी गंभीरता प्रभाव डालेगी.
Finance: आय स्थिर है. जोखिम सीमित रखें.
Love: भावनात्मक कठोरता से बचें.
Health: थकान और जोड़ों में जकड़न संभव है.

Lucky Color. ग्रे.
Lucky Number. 4.

कुंभ (Aquarius), 16 February 2026

आज का दिन आंतरिक विश्लेषण और व्यय नियंत्रण का है. चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव खर्च, विदेश और मानसिक स्थिति से जुड़ा है. कृष्ण चतुर्दशी त्याग और आत्मचिंतन का संकेत देती है.

श्रवण नक्षत्र शांत सुनने और गहरी सोच का समय देता है. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक आर्थिक जोखिम टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक नया खर्च आरंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक योजना बनाने के लिए अनुकूल है.

Career: पर्दे के पीछे की रणनीति महत्वपूर्ण है. गोपनीयता बनाए रखें.
Finance: अनावश्यक खर्च से बचें. बजट संतुलित रखें.
Love: दूरी की भावना हो सकती है. संवाद बनाए रखें.
Health: नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. बैंगनी.
Lucky Number. 8.

मीन (Pisces), 16 February 2026

आज का दिन लाभ और नेटवर्क विस्तार का संकेत देता है. चंद्रमा मकर राशि में आपके एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव आय, मित्र और दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़ा है. कृष्ण चतुर्दशी पुराने लक्ष्य की समीक्षा का अवसर देती है.

श्रवण नक्षत्र सहयोग और समझ का संकेत देता है. राहुकाल 08:23 से 09:47 तक जोखिमपूर्ण निवेश टालें. यमगंड 11:11 से 12:35 तक नया आर्थिक अनुबंध न करें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक लाभकारी वार्ता या नेटवर्क विस्तार के लिए श्रेष्ठ है.

Career: मित्रों या नेटवर्क से अवसर मिल सकता है.
Finance: आय वृद्धि का संकेत है, पर योजना के साथ निवेश करें.
Love: मित्रता से प्रेम में बदलने का संकेत संभव है.
Health: ऊर्जा संतुलित है, लेकिन विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. आसमानी.
Lucky Number. 3.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 16 Feb 2026 05:22 AM (IST)
