हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि वालों को ऑफिस में मिलेगी खुशखबरी, पार्टरन का सहयोग सोने पर सुहागा बनेगा

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि वालों को ऑफिस में मिलेगी खुशखबरी, पार्टरन का सहयोग सोने पर सुहागा बनेगा

Kumbh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Kumbh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से किस्मत चमक सकती है। लंबी या छोटी दूरी की ट्रेवलिंग से होगी.
  • ट्रेवलिंग सुखद एवं करियर बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाली साबित होगी. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा.
  • ऑफिस में आपकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है.
  • परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा.
  •  इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है.
  • परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का मन पढ़ाई से उचट सकता है. उच्च शिक्षा की राह में कुछ परेशानी आ सकती है.
  • कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स और अब्रॉड में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए गुड लक लिए हुए है.
  • उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है. यदि आप लंबे समय से अपने बिज़नेस का विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपकी यह विश कम्पलीट हो सकती है. 
  • खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको अपने परिजन एवं वेल विशर का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी.
  • मैरिड  लाइफ सुखमय बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 11:20 AM (IST)
