Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि वालों को ऑफिस में मिलेगी खुशखबरी, पार्टरन का सहयोग सोने पर सुहागा बनेगा
Kumbh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kumbh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से किस्मत चमक सकती है। लंबी या छोटी दूरी की ट्रेवलिंग से होगी.
- ट्रेवलिंग सुखद एवं करियर बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाली साबित होगी. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा.
- ऑफिस में आपकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है.
- परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा.
- इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है.
- परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का मन पढ़ाई से उचट सकता है. उच्च शिक्षा की राह में कुछ परेशानी आ सकती है.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स और अब्रॉड में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए गुड लक लिए हुए है.
- उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है. यदि आप लंबे समय से अपने बिज़नेस का विस्तार करने की सोच रहे थे तो आपकी यह विश कम्पलीट हो सकती है.
- खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको अपने परिजन एवं वेल विशर का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी.
- मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.
