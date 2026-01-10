Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए रफ्तार से ज्यादा व्यवस्था और अनुशासन सिखाने वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से ध्यान काम की बारीकियों, जिम्मेदारी और रोजमर्रा के दबाव पर रहेगा. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप चाहेंगे कि हर काम सही तरीके से हो, लेकिन अतिगंड योग के कारण मन में बेचैनी या जल्दी चिड़चिड़ापन आ सकता है.





नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन परफॉर्मेंस और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा है. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि मेहनत के बिना पहचान नहीं मिलती.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में जरूरी काम निपटाना, सीनियर से बातचीत करना या इंटरव्यू से जुड़ी तैयारी करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में ऑफिस बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बनती है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नोटिस होगी.

Finance: खर्च काम और जरूरत से जुड़े रहेंगे.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: थकान और मांसपेशियों में खिंचाव.

उपाय: काम शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और जल्द प्रतिक्रिया न दें.

Lucky Color: हल्का लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने को कह रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से रचनात्मकता और काम की गुणवत्ता पर ध्यान रहेगा. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अतिगंड योग के कारण भावनात्मक असंतुलन या मन का भटकाव संभव है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन टैलेंट दिखाने का है, वहीं बिजनेस करने वालों को क्वालिटी और भरोसे पर फोकस रखना होगा. अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में प्रेजेंटेशन की तैयारी, क्लाइंट से बातचीत या किसी रचनात्मक काम की शुरुआत फायदेमंद रहेगी. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में भावनात्मक खर्च, लव रिलेशन से जुड़े उलझे फैसले या निवेश से दूरी रखें.

Career: हुनर और स्थिरता से लाभ मिलेगा.

Finance: आमदनी ठीक रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.

Love: अपनापन रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता अधिक होगी.

Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी संभव.

उपाय: साफ-सफाई और सादगी अपनाएं.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 10 जनवरी 2026

आज का दिन घर, निजी व्यवस्था और मानसिक संतुलन पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं. सुबह हस्त नक्षत्र के कारण अधूरे काम या पुराने मुद्दे मन में चलेंगे.

अतिगंड योग के प्रभाव से बातचीत में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों को आज बैलेंस बनाकर चलना होगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में पारिवारिक बातचीत, काम की योजना या जरूरी कागजी व्यवस्था ठीक करना लाभ देगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में अनावश्यक जोखिम से बचें.

Career: काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी, धैर्य रखें.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी.

Health: नींद की कमी और मानसिक थकान.

उपाय: घर और मन दोनों में व्यवस्था बनाएं.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 10 जनवरी 2026

आज का दिन बातचीत, समझ और व्यवहारिक सोच का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप ज्यादा सोच समझकर बोलेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में काम से जुड़ी मीटिंग, कॉल या जरूरी बातचीत हो सकती है. अतिगंड योग के कारण किसी की बात आपको ज्यादा चुभ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना जरूरी है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज शब्द ही आपकी ताकत भी बनेंगे और कमजोरी भी.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बातचीत तय करना, डॉक्यूमेंट पर काम करना या छोटी यात्रा से जुड़ा फैसला फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में गलतफहमी, अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: समझदारी से बात करेंगे तो लाभ मिलेगा.

Finance: छोटे लाभ संभव हैं, खर्च पर नजर रखें.

Love: खुलकर बात करने से रिश्ते सुधरेंगे.

Health: गले और कंधे में तनाव.

उपाय: बोलने से पहले दो पल ठहरें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

