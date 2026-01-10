हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो10 जनवरी को इन 4 राशियों पर भारी पड़ेगा 'अतिगंड' योग क्या मेष और कर्क राशि को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान?

10 जनवरी को इन 4 राशियों पर भारी पड़ेगा 'अतिगंड' योग क्या मेष और कर्क राशि को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान?

Aaj Ka Rashifal: क्या 10 जनवरी 2026 को मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है? अतिगंड योग और राहु काल का आपकी सेहत और जेब पर क्या होगा असर? जानें आज का धमाकेदार राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Jan 2026 05:37 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए रफ्तार से ज्यादा व्यवस्था और अनुशासन सिखाने वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से ध्यान काम की बारीकियों, जिम्मेदारी और रोजमर्रा के दबाव पर रहेगा. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप चाहेंगे कि हर काम सही तरीके से हो, लेकिन अतिगंड योग के कारण मन में बेचैनी या जल्दी चिड़चिड़ापन आ सकता है.


10 जनवरी को इन 4 राशियों पर भारी पड़ेगा 'अतिगंड' योग क्या मेष और कर्क राशि को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान?

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन परफॉर्मेंस और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा है. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि मेहनत के बिना पहचान नहीं मिलती.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में जरूरी काम निपटाना, सीनियर से बातचीत करना या इंटरव्यू से जुड़ी तैयारी करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में ऑफिस बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बनती है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नोटिस होगी.
Finance: खर्च काम और जरूरत से जुड़े रहेंगे.
Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.
Health: थकान और मांसपेशियों में खिंचाव.
उपाय: काम शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और जल्द प्रतिक्रिया न दें.
Lucky Color: हल्का लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने को कह रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से रचनात्मकता और काम की गुणवत्ता पर ध्यान रहेगा. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अतिगंड योग के कारण भावनात्मक असंतुलन या मन का भटकाव संभव है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन टैलेंट दिखाने का है, वहीं बिजनेस करने वालों को क्वालिटी और भरोसे पर फोकस रखना होगा. अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में प्रेजेंटेशन की तैयारी, क्लाइंट से बातचीत या किसी रचनात्मक काम की शुरुआत फायदेमंद रहेगी. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में भावनात्मक खर्च, लव रिलेशन से जुड़े उलझे फैसले या निवेश से दूरी रखें.

Career: हुनर और स्थिरता से लाभ मिलेगा.
Finance: आमदनी ठीक रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.
Love: अपनापन रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता अधिक होगी.
Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी संभव.
उपाय: साफ-सफाई और सादगी अपनाएं.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 10 जनवरी 2026

आज का दिन घर, निजी व्यवस्था और मानसिक संतुलन पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं. सुबह हस्त नक्षत्र के कारण अधूरे काम या पुराने मुद्दे मन में चलेंगे.

अतिगंड योग के प्रभाव से बातचीत में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों को आज बैलेंस बनाकर चलना होगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में पारिवारिक बातचीत, काम की योजना या जरूरी कागजी व्यवस्था ठीक करना लाभ देगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में अनावश्यक जोखिम से बचें.

Career: काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी, धैर्य रखें.
Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.
Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी.
Health: नींद की कमी और मानसिक थकान.
उपाय: घर और मन दोनों में व्यवस्था बनाएं.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 10 जनवरी 2026

आज का दिन बातचीत, समझ और व्यवहारिक सोच का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप ज्यादा सोच समझकर बोलेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में काम से जुड़ी मीटिंग, कॉल या जरूरी बातचीत हो सकती है. अतिगंड योग के कारण किसी की बात आपको ज्यादा चुभ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना जरूरी है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज शब्द ही आपकी ताकत भी बनेंगे और कमजोरी भी.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बातचीत तय करना, डॉक्यूमेंट पर काम करना या छोटी यात्रा से जुड़ा फैसला फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में गलतफहमी, अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: समझदारी से बात करेंगे तो लाभ मिलेगा.
Finance: छोटे लाभ संभव हैं, खर्च पर नजर रखें.
Love: खुलकर बात करने से रिश्ते सुधरेंगे.
Health: गले और कंधे में तनाव.
उपाय: बोलने से पहले दो पल ठहरें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 10 Jan 2026 05:37 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi Rashifal
Embed widget