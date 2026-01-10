Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि केवल आत्मविश्वास काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही फैसला भी जरूरी होता है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से ध्यान आय, काम की उपयोगिता और परिणाम पर रहेगा.

सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम को सुधारने और व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अतिगंड योग के कारण भीतर बेचैनी या असंतोष महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन परफॉर्मेंस और आउटपुट पर केंद्रित रहेगा. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि पहचान मेहनत से आती है, केवल दिखावे से नहीं.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बजट से जुड़ा फैसला, काम की प्राथमिकता तय करना या सीनियर से सीधी बात करना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में अहं टकराव, ऑफिस राजनीति या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचें.

Career: काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपसे परिणाम की उम्मीद रहेगी.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है.

Health: पेट और पीठ से जुड़ी परेशानी.

उपाय: सादगी रखें और दिखावे से बचें.

Lucky Color: हल्का सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 10 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मन सबसे ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहेगा. आप हर बात को गहराई से सोचेंगे और हर काम को सही तरीके से करना चाहेंगे.

सुबह हस्त नक्षत्र के कारण काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने की क्षमता रहेगी, लेकिन अतिगंड योग के कारण मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग संभव है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन खुद को साबित करने का है, लेकिन खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना नुकसानदेह हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में कोई नया काम शुरू करना, डॉक्यूमेंट फाइनल करना, इंटरव्यू देना या सीनियर से बातचीत करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में जल्दबाजी, आलोचना या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर कदम उठाने से बचें.

Career: पहचान और सराहना मिल सकती है, लेकिन मेहनत अधिक रहेगी.

Finance: आमदनी ठीक रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.

Love: अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी, संतुलन जरूरी है.

Health: थकान और नींद की कमी.

उपाय: काम के बीच छोटे ब्रेक लें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 10 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा शांत और अंदरूनी सोच वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप ज्यादा बोलने के बजाय स्थितियों को समझना पसंद करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में पुराने काम, अधूरे मुद्दे या किसी रिश्ते से जुड़ी बात मन में घूम सकती है. अतिगंड योग के कारण गलतफहमी या मन का भ्रम बढ़ सकता है, इसलिए स्पष्टता जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, तैयारी और रणनीति बनाने के लिए अच्छा है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में योजना बनाना, जरूरी कागजी काम निपटाना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में भावनात्मक बातचीत, गलतफहमी या शेयर बाजार में अफवाहों से दूरी रखें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आगे फायदा देगा.

Finance: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं.

Love: दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है, धैर्य रखें.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: कुछ समय अकेले बैठकर मन शांत करें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 10 जनवरी 2026

आज का दिन नेटवर्क, टीम और भरोसे के लोगों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप यह परखेंगे कि कौन आपके साथ सच में खड़ा है. सुबह हस्त नक्षत्र के कारण समूह कार्य, मीटिंग या सहयोग से जुड़ा काम सामने आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और साझा जिम्मेदारी अहम रहेगी. बिजनेस करने वालों को आज साझेदारी सोच समझकर निभानी चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में सहयोग तय करना, किसी योजना पर सहमति बनाना या नेटवर्क मजबूत करना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में गलत लोगों पर भरोसा करने या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा और सहयोग मिलेगा.

Finance: आय में सुधार संभव है, लेकिन जोखिम न लें.

Love: दोस्ती से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: भरोसेमंद लोगों के साथ समय बिताएं.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.