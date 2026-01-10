हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: दिखावा पड़ेगा भारी! सिंह राशि वालों को करियर में लगेगा तगड़ा झटका, वृश्चिक के अपने ही देंगे धोखा?

Aaj Ka Rashifal: दिखावा पड़ेगा भारी! सिंह राशि वालों को करियर में लगेगा तगड़ा झटका, वृश्चिक के अपने ही देंगे धोखा?

Aaj Ka Rashifal: 10 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Jan 2026 06:12 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि केवल आत्मविश्वास काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही फैसला भी जरूरी होता है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से ध्यान आय, काम की उपयोगिता और परिणाम पर रहेगा.

सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में आप अपने काम को सुधारने और व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अतिगंड योग के कारण भीतर बेचैनी या असंतोष महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन परफॉर्मेंस और आउटपुट पर केंद्रित रहेगा. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि पहचान मेहनत से आती है, केवल दिखावे से नहीं.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बजट से जुड़ा फैसला, काम की प्राथमिकता तय करना या सीनियर से सीधी बात करना लाभकारी रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में अहं टकराव, ऑफिस राजनीति या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचें.

Career: काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपसे परिणाम की उम्मीद रहेगी.
Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love: समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है.
Health: पेट और पीठ से जुड़ी परेशानी.
उपाय: सादगी रखें और दिखावे से बचें.
Lucky Color: हल्का सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 10 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए मन सबसे ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील रहेगा. आप हर बात को गहराई से सोचेंगे और हर काम को सही तरीके से करना चाहेंगे.

सुबह हस्त नक्षत्र के कारण काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने की क्षमता रहेगी, लेकिन अतिगंड योग के कारण मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग संभव है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन खुद को साबित करने का है, लेकिन खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना नुकसानदेह हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में कोई नया काम शुरू करना, डॉक्यूमेंट फाइनल करना, इंटरव्यू देना या सीनियर से बातचीत करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में जल्दबाजी, आलोचना या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर कदम उठाने से बचें.

Career: पहचान और सराहना मिल सकती है, लेकिन मेहनत अधिक रहेगी.
Finance: आमदनी ठीक रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.
Love: अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी, संतुलन जरूरी है.
Health: थकान और नींद की कमी.
उपाय: काम के बीच छोटे ब्रेक लें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 10 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा शांत और अंदरूनी सोच वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप ज्यादा बोलने के बजाय स्थितियों को समझना पसंद करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में पुराने काम, अधूरे मुद्दे या किसी रिश्ते से जुड़ी बात मन में घूम सकती है. अतिगंड योग के कारण गलतफहमी या मन का भ्रम बढ़ सकता है, इसलिए स्पष्टता जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, तैयारी और रणनीति बनाने के लिए अच्छा है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में योजना बनाना, जरूरी कागजी काम निपटाना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में भावनात्मक बातचीत, गलतफहमी या शेयर बाजार में अफवाहों से दूरी रखें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम आगे फायदा देगा.
Finance: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं.
Love: दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है, धैर्य रखें.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय: कुछ समय अकेले बैठकर मन शांत करें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 10 जनवरी 2026

आज का दिन नेटवर्क, टीम और भरोसे के लोगों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप यह परखेंगे कि कौन आपके साथ सच में खड़ा है. सुबह हस्त नक्षत्र के कारण समूह कार्य, मीटिंग या सहयोग से जुड़ा काम सामने आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और साझा जिम्मेदारी अहम रहेगी. बिजनेस करने वालों को आज साझेदारी सोच समझकर निभानी चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में सहयोग तय करना, किसी योजना पर सहमति बनाना या नेटवर्क मजबूत करना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में गलत लोगों पर भरोसा करने या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा और सहयोग मिलेगा.
Finance: आय में सुधार संभव है, लेकिन जोखिम न लें.
Love: दोस्ती से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
Health: सामान्य, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.
उपाय: भरोसेमंद लोगों के साथ समय बिताएं.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 10 Jan 2026 06:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
