हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में यूरिया डालने का सही समय क्या है, सुबह-शाम या बारिश से पहले? जान लें किसान

खेत में यूरिया डालने का सही समय क्या है, सुबह-शाम या बारिश से पहले? जान लें किसान

Urea In Farming: यूरिया डालने की सही टाइमिंग और तरीका जानकर किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं. धूप और भारी बारिश में खाद डालने से होने वाले नुकसान से बचें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

Urea In Farming: खेती में यूरिया का काफी इस्तेमाल होता है. लेकिन सिर्फ यूरिया डाल देना ही अच्छी फसल की गारंटी नहीं होता. इसका सही समय और सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है. कई किसान सुविधा के हिसाब से कभी तेज धूप में तो कभी बिना मौसम देखे यूरिया का छिड़काव या बिखराव कर देते हैं. इससे पौधों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता और खाद का बड़ा हिस्सा हवा या पानी के साथ खराब हो जाता है. 

नतीजा यह होता है कि खर्च बढ़ जाता है. लेकिन उत्पादन में वैसा फर्क नहीं दिखता. अगर यूरिया सही समय पर और सही नमी वाली मिट्टी में डाली जाए तो पौधे इसे बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं और फसल की बढ़वार भी तेज होती है. चलिए आपको बताते है कि सुबह, शाम या बारिश से पहले यूरिया डालने का सबसे सही समय कौन सा माना जाता है.

सुबह या शाम, कब डालें यूरिया?

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यूरिया डालने के लिए सुबह का समय या फिर शाम का समय सबसे बेहतर माना जाता है. इस दौरान तापमान थोड़ा कम रहता है और मिट्टी में मौजूद नमी के कारण नाइट्रोजन का नुकसान भी कम होता है. वहीं दोपहर की तेज धूप में यूरिया डालने से उसका कुछ हिस्सा अमोनिया गैस के रूप में उड़ सकता है.

जिससे पौधों तक पूरी मात्रा नहीं पहुंच पाती. अगर खेत में हल्की नमी हो या सिंचाई के तुरंत बाद मिट्टी नम हो,तो यूरिया का असर और बेहतर मिलता है. जहां मुमकिन हो यूरिया डालने के बाद हल्की सिंचाई करना भी फायदेमंद माना जाता है जिससे खाद जल्दी मिट्टी में मिल जाए और जड़ों तक पहुंच सके.

यह भी पढ़ें: किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम

बारिश से पहले डालें या बाद में?

अगर मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है. तो बारिश से ठीक पहले यूरिया डालना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि बारिश का पानी इसे मिट्टी में पहुंचाने का काम करता है. लेकिन तेज बारिश या लगातार बरसात की आशंका हो तो यूरिया डालने से बचना चाहिए. ऐसी स्थिति में खाद बहकर खेत से बाहर निकल सकती है और पौधों को पोषण नहीं मिल पाता.

इसी तरह जलभराव वाले खेतों में भी यूरिया डालना नुकसानदायक साबित हो सकता है. बेहतर यही है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खाद का इस्तेमाल करें. सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से डाली गई यूरिया न केवल फसल की बढ़वार बढ़ाती है बल्कि किसानों की लागत बचाने और बेहतर उत्पादन हासिल करने में भी मदद करती है.

यह भी पढ़ें: गांव में है जमीन तो खोल सकते हैं बीज भंडार, जानें लाइसेंस का पूरा प्रोसेस

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Urea Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेत में यूरिया डालने का सही समय क्या है, सुबह-शाम या बारिश से पहले? जान लें किसान
खेत में यूरिया डालने का सही समय क्या है, सुबह-शाम या बारिश से पहले? जान लें किसान
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
एग्रीकल्चर
Spinach Farming: कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देती है पालक की खेती, जानें कैसे करें शुरुआत?
कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देती है पालक की खेती, जानें कैसे करें शुरुआत?
एग्रीकल्चर
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility: इन किसानों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बात
इन किसानों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बात
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
राजस्थान
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
टेक्नोलॉजी
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget