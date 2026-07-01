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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबाजार से खीरा खरीदना भूल जाएंगे, घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ढेर सारे ताजे खीरे

बाजार से खीरा खरीदना भूल जाएंगे, घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ढेर सारे ताजे खीरे

Cucumber Cultivation Tips: अब बाजार के केमिकल वाले खीरे खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बेहद आसान तरीके से अपनी घर की बालकनी में गमले के अंदर ही ढेर सारे ताजे खीरे उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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Cucumber Cultivation Tips: गर्मियों के मौसम में सलाद की प्लेट बिना खीरे के अधूरी लगती है. लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले खीरों में केमिकल और इंजेक्शन का डर हमेशा बना रहता है. ऐसे में अगर आपको अपनी ही घर की बालकनी से एकदम ताजे, बिना केमिकल वाले खीरे तोड़ने को मिल जाएं. तो बात ही कुछ अलग होगी. कई लोगों को लगता है कि खीरा उगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत होती है. 

लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अपनी छोटी सी बालकनी में एक सही साइज का गमला रखकर भी ढेर सारे खीरे आसानी से उगा सकते हैं. बस इसके लिए आपको सही तरीका और कुछ छोटी-छोटी गार्डनिंग ट्रिक्स पता होनी चाहिए. जान लीजिए कैसे आप अपने घर पर उगा सकते हैं सेहत के लिए फायदेमंद खीरे.

ऐसे उगाएं घर पर खीरें

बालकनी में खीरा उगाने के लिए सबसे पहले एक सही कंटेनर या गमले का चुनाव करना बहुत जरूरी है. खीरे के पौधे की जड़ें तेजी से फैलती हैं. इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें. जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए अच्छे छेद हों. 

अब बात करते हैं मिट्टी की तो खीरे को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी रुके नहीं बल्कि नमी बनी रहे. इसके लिए 50 परसेंट सामान्य मिट्टी में 30 परसेंट गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मीकंपोस्ट और 20 परसेंट कोकोपीट मिलाकर एक बढ़िया मिक्सचर तैयार कर लें. इस भुरभुरी मिट्टी में खीरे के अच्छे क्वालिटी के बीज लगभग आधा इंच गहरे लगा दें और हल्का पानी छिड़क दें.

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बेल को सहारा दें 

खीरा एक बेल वाली फसल है इसलिए जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा हो, उसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी लकड़ी, रस्सी या नेट का सहारा जरूर दें. बेल जितनी ऊपर चढ़ेगी, उसे उतनी ही अच्छी हवा और धूप मिलेगी. जिससे फल ज्यादा आएंगे. खीरे के पौधे को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलना बेहद जरूरी है.

धूप आने का इंतजाम रखें

इसलिए गमले को बालकनी के उस कोने में रखें जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो. पानी देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनी रहे, क्योंकि मिट्टी सूखने पर खीरे कड़वे हो जाते हैं. जब पौधे में पीले रंग के फूल आने लगें, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी बालकनी ताजे खीरों से सजने वाली है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cucumber Farming News Cucumber Farming
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