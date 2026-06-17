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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं ताइवानी नींबू? जेब के साथ सेहत भी हो जाएगी तंदुरुस्त

अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं ताइवानी नींबू? जेब के साथ सेहत भी हो जाएगी तंदुरुस्त

Taiwanese Lemon Growing Tips: ताइवानी नींबू की बागवानी से फार्म हाउस की खाली जमीन का सही इस्तेमाल करें. साल भर अच्छी पैदावार देने वाली इस वैरायटी से मंडियों में अच्छे दाम मिलते हैं.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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Taiwanese Lemon Growing Tips: आज के वक्त में किसान अपनी पास पड़ी खाली जगहों का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी अपने फार्म हाउस की खाली जमीन का सही इस्तेमाल करके एक बेहतरीन मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो ताइवानी नींबू की बागवानी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. आजकल मार्केट में इस नींबू की मांग साल भर बनी रहती है. इस उन्नत किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूरे बारह महीने फल आते हैं.

जिससे किसानों या फार्म हाउस मालिकों को लगातार आमदनी मिलती रहती है. पारंपरिक फसलों के मुकाबले इसमें देखरेख की कम जरूरत होती है और लागत भी काफी कम आती है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बेहद आसान तरीकों से अपने फार्म हाउस में ताइवानी नींबू उगा सकते हैं.

फार्म हाउस में ऐसे उगाएं ताइवानी नींबू

ताइवानी नींबू का पौधा लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सबसे पहले अपने फार्म हाउस में ऐसी जगह का चुनें करें जहां रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसके बाद करीब दो-दो फीट गहरे गड्ढे खोदकर उन्हें कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें. फिर उनमें गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट के साथ थोड़ी नीम खली मिलाकर भर दें.

भरोसेमंद नर्सरी से ही खरीदें पौधे

पौधे हमेशा किसी सर्टिफाइड सरकारी या फिर रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीदें जिससे आपको अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्टेड पौधे मिल सकें. पौधों को खेत में लगाते समय आपस में लगभग 10 से 12 फीट की दूरी जरूर रखें जिससे उन्हें बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले. शुरुआत में पौधों में हल्की सिंचाई करें लेकिन ध्यान रखें कि जड़ों के पास पानी जमा न होने पाए.

यह भी पढ़ें: बाजार में हाथों-हाथ बिकता है अंजीर, इस तरीके से करेंगे खेती तो बारिश के सीजन में होगी मोटी कमाई

सामान्य नींबू से अलग होते हैं

इस नींबू की बागवानी का फायदा इसकी पैदावार और क्वालिटी देखकर ही पता लगा सकते हैं. पौधा लगाने के महज एक से डेढ़ साल के भीतर ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है. ताइवानी नींबू की स्किन काफी पतली होती है और इसमें रस की मात्रा सामान्य नींबू से ज्यादा होती है. जिसकी वजह से मंडियों में इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं.

फार्म हाउस में उगाए गए इन ताजे नींबुओं का सेवन आपके परिवार की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. इस नींबू की बागवानी आपको रेगुलर इनकम देने के साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखती है.

यह भी पढ़ें: किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं होगी दिक्कत, सरकार देगी आर्थिक मदद, जानें पूरा प्रोसेस

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Lemon Lemon Farming Farming News
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