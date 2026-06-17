बाजार में हाथों-हाथ बिकता है अंजीर, इस तरीके से करेंगे खेती तो बारिश के सीजन में होगी मोटी कमाई

Figs Farming Tips: खेती-किसानी में आजकल वही किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. जो मार्केट की डिमांड को अच्छी तरह समझते हैं. इस मामले में अंजीर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल के बारहो महीने बनी रहती है. वैसे तो अंजीर की खेती हर मौसम में की जा सकती है. लेकिन बारिश का सीजन इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. मानसून के समय मौसम में जो नमी होती है, वो अंजीर के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है.

अगर आप भी पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जिसमें घाटे का चांस न के बराबर हो. तो अंजीर की बागवानी आपके लिए एकदम सही फैसला हो सकती है. इस बारिश के सीजन में बहुत ही कम समय के भीतर तगड़ी कमाई के लिए ऐसे करें अंजीर की खेती.

मानसून में अंजीर के पौधों को लगाने का सही तरीका

बारिश के दिनों में अंजीर का बाग तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको खेत के जल निकासी का अच्छा इंतजाम करना होगा. क्योंकि अंजीर के पौधों को नमी तो पसंद होती है. लेकिन जड़ों में पानी का जमा होना इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसके लिए खेत में सही दूरी पर गड्ढे तैयार करके उनमें गोबर की खाद और मिट्टी का अच्छा मिक्चर भर देना चाहिए.

मानसून की शुरुआत के साथ ही पौधों की रोपाई कर देने से जड़ें मिट्टी को बहुत जल्दी और मजबूती से पकड़ लेती हैं जिससे पौधों के सूखने का खतरा एकदम खत्म हो जाता है. इस मौसम में पौधों को अलग से पानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती जिससे आपकी सिंचाई की लागत और लेबर का खर्च दोनों पूरी तरह बच जाते हैं.

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कम देखरेख में सालों साल बंपर पैदावार

अंजीर के पेड़ की सबसे अच्छी खासियत यह है कि एक बार सही से लग जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा देखरेख की जरूरत नहीं होती. इसके पौधों में बीमारियां और कीट लगने का खतरा भी दूसरी फलदार फसलों के मुकाबले काफी कम होता है. रोपाई के दूसरे साल से ही पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं और जैसे-जैसे पेड़ पुराना होता जाता है.

इसकी पैदावार और ज्यादा बढ़ती जाती है. बाजार में ताजे अंजीर के साथ-साथ सूखे अंजीर की भी भारी डिमांड रहती है, जिससे आप इसे सुखाकर और अच्छे से पैक करके सीधे ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. इस बारिश के मौसम में अंजीर के पौधे लगाकर आप सालों-साल तक बिना किसी बड़े खर्च के अपने बैंक अकाउंट में मोटा कैश मंगा सकते हैं.

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