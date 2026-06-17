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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबाजार में हाथों-हाथ बिकता है अंजीर, इस तरीके से करेंगे खेती तो बारिश के सीजन में होगी मोटी कमाई

बाजार में हाथों-हाथ बिकता है अंजीर, इस तरीके से करेंगे खेती तो बारिश के सीजन में होगी मोटी कमाई

Figs Farming Tips: बारिश के सीजन में अंजीर के पौधे लगाना सबसे बेस्ट होता है. क्योंकि इस समय पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. इस फसल से किसान सालों-साल तक बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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Figs Farming Tips: खेती-किसानी में आजकल वही किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. जो मार्केट की डिमांड को अच्छी तरह समझते हैं. इस मामले में अंजीर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल के बारहो महीने बनी रहती है. वैसे तो अंजीर की खेती हर मौसम में की जा सकती है. लेकिन बारिश का सीजन इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. मानसून के समय मौसम में जो नमी होती है, वो अंजीर के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है.

अगर आप भी पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जिसमें घाटे का चांस न के बराबर हो. तो अंजीर की बागवानी आपके लिए एकदम सही फैसला हो सकती है. इस बारिश के सीजन में बहुत ही कम समय के भीतर तगड़ी कमाई के लिए ऐसे करें अंजीर की खेती.

मानसून में अंजीर के पौधों को लगाने का सही तरीका

बारिश के दिनों में अंजीर का बाग तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको खेत के जल निकासी का अच्छा इंतजाम करना होगा. क्योंकि अंजीर के पौधों को नमी तो पसंद होती है. लेकिन जड़ों में पानी का जमा होना इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसके लिए खेत में सही दूरी पर गड्ढे तैयार करके उनमें गोबर की खाद और मिट्टी का अच्छा मिक्चर भर देना चाहिए.

मानसून की शुरुआत के साथ ही पौधों की रोपाई कर देने से जड़ें मिट्टी को बहुत जल्दी और मजबूती से पकड़ लेती हैं जिससे पौधों के सूखने का खतरा एकदम खत्म हो जाता है. इस मौसम में पौधों को अलग से पानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती जिससे आपकी सिंचाई की लागत और लेबर का खर्च दोनों पूरी तरह बच जाते हैं.

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कम देखरेख में सालों साल बंपर पैदावार 

अंजीर के पेड़ की सबसे अच्छी खासियत यह है कि एक बार सही से लग जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा देखरेख की जरूरत नहीं होती. इसके पौधों में बीमारियां और कीट लगने का खतरा भी दूसरी फलदार फसलों के मुकाबले काफी कम होता है. रोपाई के दूसरे साल से ही पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं और जैसे-जैसे पेड़ पुराना होता जाता है.

इसकी पैदावार और ज्यादा बढ़ती जाती है. बाजार में ताजे अंजीर के साथ-साथ सूखे अंजीर की भी भारी डिमांड रहती है, जिससे आप इसे सुखाकर और अच्छे से पैक करके सीधे ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. इस बारिश के मौसम में अंजीर के पौधे लगाकर आप सालों-साल तक बिना किसी बड़े खर्च के अपने बैंक अकाउंट में मोटा कैश मंगा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Figs Farming Tips Farming News
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